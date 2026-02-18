Rytinio piko metu Kaunas nusidažė raudonai

Kauniečiai jau praneša ir apie eismo įvykius – susidūrimas fiksuotas Nuokalnės gatvėje.
„Rytinio piko metu apie 07.40 val. dviguba autobusų ir lengvųjų automobilių avarija išsukant iš Nuokalnės gatvės link Utenos gatvės viaduko. Sustojęs eismas abejomis kryptimis. Keleiviai išlaipinti“, – apie 07.55 val. portalui pranešė skaitytojas.
Tuo metu navigacijos programėlė „Waze“ informuoja apie susidūrimus ir Linkuvos gatvėje, Neries krantinėje, A. Juozapavičiaus prospekte, Tunelio gatvėje, Studentų gatvėje. Daug kur formuojasi spūstys.
Meteo.lt duomenimis, šiandien daug kur pasnigs, vyraus nedidelis sniegas. Kai kur pustys. Vėjas pietinių krypčių, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 5–10, pajūryje 2–4 laipsniai šalčio.
Kaip skelbia „Kauno švara“, šiąnakt 2.00 val. kelininkai pradėjo gatvių barstymą šlapios druskos mišiniu. Paryčiais pakartotinai barstytos įkalnės, tiltai ir viadukai. Taip pat pradėti šaligatvių barstymo darbai.
