Laikinai uždaro eismą dalyje A1 magistralės – niekaip nepravažiuosite

Vasario 21 d. (šeštadienį) nuo 20 val. iki vasario 22 d. (sekmadienio) 6 val., kai vyks viaduko demontavimo darbai, eismas automagistrale Vilnius–Kaunas–Klaipėda ties viaduku (113,6 km) bus uždarytas. Transporto priemonės abiem kryptimis – Kauno ir Klaipėdos – bus nukreipiamos apylanka per šalia automagistralės įrengtą laikiną kelią.
Vairuotojus apie eismo pakeitimus informuos laikini kelio ženklai.
Po pagrindinių griovimo darbų eismas automagistralėje A1 vyks įprastai, tačiau darbų zonoje (112,98 iki 114,21 km) bus taikomi greičio ribojimai: nuo 110 km/val. iki 70 km/val., o artėjant prie darbų vietos – iki 50 km/val. Esant poreikiui, viaduko statybos metu eismas gali būti laikinai ribojamas iki vienos eismo juostos trumpalaikiams darbams.
Naujo viaduko statybos metu transporto srautai kryptimis Kaunas–Sitkūnai ir Sitkūnai–Klaipėda bus nukreipiami apylankomis pagal patvirtintas eismo organizavimo schemas.
Kad kelionės būtų sklandžios ir saugios, vairuotojai raginami iš anksto planuoti keliones, atidžiai stebėti kelio ženklus ir jais vadovautis.
Viaduko rekonstravimo darbus vykdys UAB „Autokausta“. Sutarties vertė – beveik 2,9 mln. Eur su pridėtinės vertės mokesčiu. Pagal sutartį darbus numatoma baigti iki 2026 metų pabaigos.