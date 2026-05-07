Skelbia naujausią informaciją apie avarijas geležinkelyje: ką pranešė LTG

2026 m. gegužės 7 d. 10:51
LTG komandai dirbant įvykio vietoje Jiesioje (Kauno raj.), kur nuo bėgių nuriedėjo krovininiai vagonai, paveikę keleivinių ir krovininių traukinių eismą bei apgadinę geležinkelių infrastruktūrą europinėje bei plačiojoje vėžėje, eismas šiame geležinkelio ruože pilnai atkurtas, rašoma LTG pranešime žiniasklaidai.
Keleivinių traukinių eismas maršrutais Kaunas–Kybartai–Kaunas, Kaunas–Marijampolė–Kaunas ir Vilnius–Mockava–Vilnius vyks įprastu grafiku, taip pat be trikdžių važiuos ir krovininiai sąstatai bei tranzitiniai traukiniai.
„Net ir įvykus tokiam beprecedenčiam įvykiui, komandai pavyko susitelkti ir per maksimaliai trumpiausią terminą atkurti eismą, nors iškelti ant visų geležinkelio kelių apvirtusį lokomotyvą ir pakrautus vagonus, užtikrinant pralaidumą geležinkelio linija, buvo tikrai didžiulis iššūkis.
Svarbiausia, kad abiejų įvykių metu žmonės nenukentėjo“, – sako LTG grupės laikinasis generalinis direktorius Arūnas Rumskas.

Gudžiūnuose (Kėdainių raj.) eismas taip pat atkurtas, tačiau dėl atstatomųjų signalizacijos sistemos darbų, traukiniai šiuo ruožu važiuoja sumažintu greičiu.
LTG suformavo komisiją, kuri tiria avarijų Gudžiūnuose (Kėdainių raj.) ir Jiesioje (Kauno raj.) priežastis. LTG komisiją sudaro visi LTG aukščiausio lygio vadovai ir verslo atsparumo komanda.
