Pradės dažniau sverti vilkikus: teks įjungti dešimtmetį neveikusią įrangą

Pasak pokyčius inicijuojančios Susisiekimo ministerijos, tai leis efektyviau kontroliuoti sunkiasvorį transportą, automatiškai fiksuoti viršsvorį ir išrašyti administracinių nusižengimų protokolus.
„Įjungsime 10 metų neveikusias vilkikų svarstykles. Pradedame nuo Klaipėdos stacionaraus kontrolės posto, kur kasdien juda vilkikų srautai, keliaujantys į Klaipėdos uostą ir iš jo. Šiemet pagrindiniuose keliuose, kur fiksuojamas didžiausias sunkiasvorių automobilių eismas, bus pradėtos diegti ir naujos dinaminės vilkikų svėrimo sistemos. Jos veiks panašiai kaip momentiniai greičio matuokliai ir leis automatiškai išrašyti protokolus“, – pranešime sakė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Klaipėdos stacionarusis kontrolės postas veikia nuo 2010 metų. Jame anksčiau buvo įdiegta ir automatinė preliminaraus svėrimo įranga, tačiau ji veikė tik iki 2017 metų. Šiuo metu vilkikai patikrai atrenkami pagal tam tikrus požymius, pavyzdžiui, krovinio rūšį, ašių išdėstymą, todėl kontrolė, ministerijos teigimu, yra neefektyvi.
Dar šį mėnesį planuojama skelbti naujos svėrimo įrangos pirkimą. Įrengus automatines svarstykles bus galima patikrinti visus vilkikus, vykstančius į Klaipėdą A1 magistrale. Iki kol bus įdiegta nauja sistema, Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) taip pat planuoja didinti kontrolierių skaičių, kad Klaipėdos kontrolės postas veiktų visą parą.
LTSA duomenimis, pernai per Klaipėdos postą pravažiavo apie 1,4 mln. krovininių transporto priemonių, tačiau patikrinta tik apie 5 tūkst. vilkikų, arba 0,35 proc. viso srauto. Viršsvoris buvo nustatytas 13 atvejų.
Iki 2028 metų pagrindiniuose šalies keliuose valstybinių kelių valdytoja „Via Lietuva“ planuoja įrengti 18 stacionarių dinaminių svarstyklių.