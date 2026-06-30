Praėjusią savaitę vykusiuose reiduose Klaipėdos apskrities policija sučiupo 7 girtus vairuotojus

Birželio 22 d. apie 7 val. 49 min. Palangoje, kelyje Palanga–Lazdininkai, sustabdytai 1985 m. gimusiai automobilio „Volkswagen“ vairuotojai nustatytas 0,90 prom., tą pačią dieną apie 7 val. 50 min. Palangoje, kelyje Klaipėda–Liepoja, 1963 m. gimusiam krovininės transporto priemonės „Liebher“ vairuotojui – 0,19 prom., o apie 12 val. 07 min. Palangoje, Elijos g., sustabdytai 1987 m. gimusiai automobilio BMW vairuotojai – 1,70 prom. girtumas.
Birželio 23 d. apie 13 val. 25 min. Palangoje, Mokyklos g., sustabdytam 1950 m. gimusiam automobilio „Audi“ vairuotojui nustatytas 0,90 prom. girtumas. Birželio 24 d. apie 13 val. 05 min. Palangoje, Šventosios g., sustabdytam 1957 m. gimusiam automobilio „Seat“ vairuotojui nustatytas 0,51 prom. girtumas.
Birželio 28 d. apie 17 val. 39 min. Kretingos r., Darbėnų miestelyje, 1984 m. gimusiam automobilio BMW vairuotojui nustatytas 0,68 prom., o 27 d. apie 12 val. 57 min. Palangoje, Elijos g., sustabdytai 1982 m. gimusiai automobilio „Volkswagen“ vairuotojai – 0,86 prom. girtumas.
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Atsakomybės neišvengs ir trys alkoholio padauginę dviratininkai.
Birželio 22 d. apie 16 val. 41 min. Klaipėdoje, Taikos pr., 1962 m. gimusiam dviratininkui nustatytas 1,98 prom., apie 15 val. 36 min. Klaipėdoje, Herkaus Manto g., patikrintam 1960 m. gimusiam dviratininkui – 1,96 prom., o apie 17 val. Klaipėdoje, Debreceno g., 1970 m. gimusiam el. paspirtuku važiavusiam vyrui – 2,30 prom. girtumas.
Dar 12 pareigūnų patikrintų vairuotojų vairavo neturėdami tam teisės, 16 – neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis, 12 – lenkė ten, kur tai daryti draudžiama, 21 vairuotojas ir vienas keleivis nesegėjo saugos diržų, neprisegti vežti 4 vaikai. 47 elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai atsakomybės sulauks, nes važiavo nesegėdami jiems privalomų šalmų.
Mobiliuoju greičio matuokliu per savaitę užfiksuota 760, kitomis priemonėmis – dar 71 leistino greičio viršijimo atvejis.