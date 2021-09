„Šiuo metu paklausa Lietuvoje pasiūlos dar neviršija, bet toks scenarijus tikrai galimas. Kainos auga ir augs, tad labai rekomenduojame nieko nelaukus imtis rūpintis žieminėmis padangomis“, – teigia Ignotas Bakanauskas, „Padangos123“ vadovas.

Medžiagų padangoms gaminti trūkumas

Padangų trūkumą visų pirmą lėmė tai, kad dėl pandemijos ribojimų didžiausios padangoms gumą gaminančios šalys Malaizija ir Tailandas negalėjo naudoti migrantų darbuotojų. Be to, grybelinė lapų liga neigiamai paveikė natūralios gumos gamybą, o ši sudaro apie trečdalį visos reikalingos gumos padangų gamybai. Dėl to gamybos apimtys 2020 m. mažėjo 10 proc., kas 70 proc. padidino natūralios gumos kainas.

Pasaulinės padangų industrijos asociacijos (TIA) atstovas Kevinas Rohlingas žiniasklaidai komentavo, kad dabar gauti padangų yra sunku: sumažėjo tiekimas ir pakilo kainos. „Dar negalime to vadinti deficitu, bet tam tikrų padangų įsigyti neįmanoma jau dabar“, – šių metų rugpjūčio mėn. sakė jis.

Reaguodami į gamybos apimčių mažėjimą, didieji padangų gamintojai ir prekeiviai ėmė kelti padangų kainas: kovo mėn. „Goodyear Tire & Rubber Co.“ pranešė ketinantys kelti fizinių vartotojų padangų kainas, o „Bridgestone“, „Continental“, „Michelin“ ir „Yokohama“ padidino komercinių padangų kainas.

„Kaip pasaulinis gamintojas, mes tiekiame padangas iš savo pasaulinio gamybos tinklo, kad papildytume vietinį tiekimą, tačiau konteinerių trūkumas taip pat paveiks šių pristatymų greitį ir prieinamumą“, – situaciją žiniasklaidai komentavo padangų gamintojai.

Padangų pasiūla Lietuvoje bus limituota

Pakilusios medžiagų padangoms gaminti kainos lėmė ir padangų pristatymo problemą.

Didelė dalis pagrindinių padangų gamintojų iš Jungtinių Amerikos valstijų ir Europos, įskaitant „Bridgstone“, „Goodyear“, „Michelin“ ir „Pirelli“, perkėlė savo gamybą į pigesnes šalis tokias kaip Kinija, Tailandas ir Indonezija, ir tai lemia išaugusias pristatymo kainas, mat gamintojams už vieną siuntų konteinerį, gabenamą iš Azijos, tenka mokėti apie 10 000 JAV dolerių daugiau.

Rinkos ekspertai pasaulyje ir Lietuvoje teigia, kad jei dabar dar nejaučiame padangų deficito, pasiūla tikrai bus limituota.

„Michelin“ lengvųjų automobilių padangų atstovas Baltijos šalyse Karolis Grinkevičius teigia, kad padangų pasirinkimas Lietuvoje gali susiaurėti: „Vartotojams gali tekti susitaikyti, kad jų mėgstamo prekinio ženklo padangų gali ir nebūti, todėl siūlau nepalikti padangų įsigijimo paskutinėms savaitėms, o apie padangų pasiekiamumą teirautis jau dabar“, – teigia „Michelin“ atstovas Baltijos šalyse.

Jam antrina ir padangomis prekiaujančios el. parduotuvės vadovas Ignotas Bakanauskas: „Pandemija padarė didelę įtaką pasaulinei padangų rinkai ir su jos padariniais vis dar susiduriame.

Pernai, per pandemijos įkarštį, padangų gamyba buvo visai sustojusi, tačiau to stipriai nepajutome dėl buvusio griežto karantino – žmonės nesinaudojo automobiliais. Būtent dėl to paklausa šiemet išaugo itin stipriai, o problemų su pasiūla tikrai yra.

Žaliavų trūkumas bei pabrangęs pristatymas iš Azijos šalių lemia ne tik tam tikrų padangų stygių, bet ir kainų augimą. Tad klientus skatiname nedelsti ir rūpintis žieminėmis padangomis jau dabar, nes vėliau gali susidurti su trūkumu“, – teigia I. Bakanauskas.

Pasak įmonės atstovo, lietuviai įprastai žieminėmis padangomis pradeda rūpintis paskutinėmis savaitėmis, ir kai anksčiau tai nesukeldavo jokių problemų, šiemet jų tikrai gali būti.