Registruojant automobilį įprastai numerio ženklai yra priskiriami automatiškai eilės tvarka, tačiau klientui pageidaujant, jis gali išsirinkti konkrečiai jam patinkančią raidžių ir skaičių kombinaciją. Ją būtent ir galima užsisakyti iš planuojamų gaminti sąrašo, kuris yra sudaromas abėcėlės tvarka bei periodiškai atnaujinamas. Šį kartą iš viso bus galima rinktis iš 23 tūkst. raidžių ir skaičių kombinacijų. Su nauju raidžių derinių sąrašu galite susipažinti žemiau:

MFA, MFB, MFC, MFD, MFE, MFF, MFG, MFH, MFI, MFY, MFJ, MFK, MFL, MFM, MFN, MFO, MFP, MFR, MFS, MFT, MFU, MFV, MFZ.

Internetu šiuos derinius užsisakyti bus galima jau šiandien nuo 17 val., tokiai rezervacijai taikoma pirmenybė. „Regitros“ padaliniuose tai bus galima padaryti nuo šio trečiadienio.

Rezervuoti numerio ženklai bus pagaminti per 5 d. d. Po to klientai taip pat internetu juos galės priskirti savo turimam automobiliui, o numerio ženklus ir naują registracijos liudijimą gauti tiesiog į paštomatą arba per kurjerį. Užsisakyti numerio ženklus gali ir tie, kurie dar tik planuoja įsigyti automobilį. Tokiu atveju jie bus nemokamai 1 metus saugomi „Regitros“ padalinyje.

Nauji deriniai ir elektromobilių savininkams

Kaip žinia, elektromobilių savininkų pageidavimu jų transporto priemonės taip pat gali būti paženklintos specialiais numerio ženklais. Nuo 2016 m. liepos mėnesio elektromobiliams išduodami numerio ženklai buvo gaminami su priekyje esančiu EV deriniu. Tačiau atsižvelgiant į tai, jog šių transporto priemonių Lietuvoje daugėja ir jau EV serijos deriniai artėja prie pabaigos, ją pakeis EA serija.

Taigi, šiandien internetu jau bus galima įsigyti pirmuosius patikusius EA derinius kartu su skaičiais nuo 0001 iki 9999. Pavyzdžiui: EA7777 ar EA9000. Tuo metu padaliniuose eilės tvarka naujieji deriniai elektromobiliams bus pradedami išduoti kitų metų pradžioje. Ateityje pasibaigus ir EA deriniams, bus naudojama kita abėcėlės tvarka einanti raidė.

Spalio 1 d. duomenimis, Lietuvoje iš viso yra registruota apie 4 tūkst. tik elektra varomų lengvųjų automobilių. Primename, kad specialieji numerio ženklai gali būti išduodami ir iš išorės įkraunamiems hibridams (plug-in).