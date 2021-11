„Kauno autobusai“ pirmieji šalyje įdiegė tokią sistemą ir maždaug dešimčia žingsnių aplenkė kitus miestus“, – įmonės pasiekimus gyrė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.

Jo nuomone, kitos regiono savivaldybės galėtų ja pasinaudoti ir išvengti didelių išlaidų, o kuo plačiau sistema veiks, tuo patogesnė ji taps keleiviams.

Absoliučios daugumos keleivių simpatijas Kaune pelnęs „Žiogas“ kurį laiką būdavo pasiekiamas tik išmaniuosiuose įrenginiuose, o nuo šių metų rugpjūčio pradžios tai ir naujoji miesto transporto kortelė, kurios papildymas labai paprastas ir plačiau prieinamas.

Rūpinasi lojaliais klientais

„Kauno elektroninio bilieto sistema „Žiogas“ suprojektuota, suprogramuota, įdiegta ir palaikoma bendrovės „Kauno autobusai“ darbuotojų“, – kalbėjo įmonės rinkodaros direktorius Karolis Dekeris.

Iš kitų panašių sistemų ji išsiskiria pirmiausia draugiškumu klientui.

Keleiviui tereikia papildyti savo kortelės sąskaitą ir kaskart įlipant į transporto priemonę pažymėti bilietą glaudžiant kortelę prie komposterio.

Sistema visada parinks geriausią bilietą. Jeigu keleivis per 30 minučių persėda į kitą transporto priemonę, bus nemokamai pažymėtas persėdimo bilietas ir kelionė nepabrangs.

„Kad ir kiek važiuotumėte, per kalendorinį mėnesį neišleisite daugiau, negu kainuoja terminuotasis mėnesinis bilietas: pažymėtų bilietų vertei pasiekus mėnesinio bilieto kainą, įsijungia terminuotasis bilietas“, – aiškino K.Dekeris.

Pasak jo, tai užtikrina tikrąją terminuotojo bilieto nuolaidą lojaliems klientams ir skatina keleivius žymėti bilietus.

Genialus paprastumas

Kauno autobusų ir troleibusų komposteriai neturi jokių mygtukų, todėl negaištamas laikas stotelėse. Priglaudus kortelę didelis ryškus ekranas nusidažo žaliai ir pasigirsta garsinis signalas. Keleivis ir vairuotojas aiškiai mato ir girdi, kad bilietas sėkmingai pažymėtas.

Kartu rodoma pažymėto bilieto vertė arba terminuotojo bilieto galiojimo laikas ir sąskaitoje likusi pinigų suma. Jei pinigų nepakanka ar kortelė blokuota, pasigirsta kitoks signalas, taip pat rodomas raudonas ekranas.

Vairuotojai giria naująją atsiskaitymo sistemą, nes ji leidžia lengvai įvertinti, ar keleivis sėkmingai pažymėjo bilietą.

„Ar įlipęs keleivis pažymėjo bilietą, mato ne tik vairuotojas, bet ir kiti keleiviai, todėl nesąžiningam keleiviui psichologiškai sunkiau nežymėti bilieto“, – įsitikinęs K.Dekeris.

Taip pat žinoma, kad keleivių kontrolė blokuoja bilietų žymėjimo tiek mobiliaisiais telefonais, tiek komposteriais galimybę gerokai anksčiau, negu autobusas atvyksta į stotelę. Tai taip pat padeda drausmingai ir nedvejojant pažymėti bilietą įlipant, kaip tai nustato miesto keleivių vežimo taisyklės.

„Pažangiausi techniniai sprendimai leido sistemos nesusieti su konkrečiu įrangos gamintoju ar tiekėju, todėl bet kuriuo metu bet kurį komponentą galima keisti alternatyvaus tiekėjo gaminiu. Tokiu būdu visada užsitikrinama mažiausia komponentų kaina“, – pažymėjo „Kauno autobusų“ rinkodaros direktorius K.Dekeris.

Bilietų sistema veikia „Google“ debesyje, o optimalus kodas užtikrina, kad kiekviena realiu laiku judriuoju ryšiu vykdoma transakcija užtrunka vos 200 milisekundžių. Sistemos architektūros bei technologiniai sprendiniai užtikrina, kad ji lengvai susidoroja su bet kokiomis apkrovomis.

Papildyti sąskaitą lengva

Platus bilietų pardavimo tinklas leidžia klientams lengvai papildyti korteles daugiau kaip 400 prekybos centrų „Rimi“ ir „Maximos“ kasų bei „Kauno spaudos“, „Lietuvos spaudos“ bei „Narvesen“ kioskuose ir Lietuvos pašto Kauno skyriuose.

Platinimo tinklas gali būti paprastai plečiamas, nes kortelėms papildyti pasitelkiama prekybininkų įranga – nereikia jokių papildomų įrenginių.

Be to, klientas visada gali prisijungti prie savo „Žiogo“ interneto savitarnos paskyros ir papildyti kortelę bet kuriuo metu vos per kelias sekundes. Galiausiai klientai gali naudoti ir mobiliąją programėlę, kurios sąskaitą papildyti užtenka kelių mygtukų paspaudimo, ir nedelsiant ja pasinaudoti transporte pažymint savo bilietą.

Vietoj įprastos „Žiogo“ kortelės moksleiviai gali papildyti savo elektroninius mokinio pažymėjimus, o Kauno studentai – elektroninius studentų pažymėjimus.

Elektroniniai moksleivio pažymėjimai Kaune išduodami nemokamai visiems moksleiviams, kurių mokyklų administracija laiku tuo pasirūpina.

Nemažai mokyklų jau dabar šiuos elektroninius moksleivio pažymėjimus naudoja įėjimo į mokyklą kontrolei. Kai kurios papildomai užsisako panašias laikmenas ir mokytojams.

Atpažįsta ir vairuotoją

Sistema integruota ir su elektroniniais transporto priemonės borto kompiuteriais. Jų veikimas užtikrina paprastą vairuotojo asmens patvirtinimą prieš darbo pradžią ir automatiškai įjungia visas transporto priemonės keleivių informavimo sistemas pagal vairuotojui priskirtą darbo grafiką.

Todėl tiek išorinės, tiek vidinės maršruto švieslentės bei garsinė stotelių pranešimų sistema įsijungia automatiškai pagal aktualią paskyrą. Popierinis bilietas parduodamas vienu mygtuko paspaudimu.

Sistema, apimanti technines, finansines, klientų aptarnavimo ir rinkodaros bei administracines posistemes, kurta daugiau kaip ketverius metus, tačiau pavyzdingai pasirengus duomenų migracija, 800 komposterių pakeitimas naujais, platinimo punktų ir interneto savitarnos bei keleivių kontrolės sistemų paleidimas įvyko vieną naktį per keturias valandas.

„Ją kūrė ir diegė ne vienas talentingas žmogus, o dabar ja kasdien džiaugiasi šimtai tūkstančių miesto gyventojų“, – pridūrė K.Dekeris.

Norėtų vienos galimybės

Vadybininke dirbanti kaunietė Dovilė Krasauskienė su „Žiogu“ nesiskiria nuo pirmųjų dienų, kai jis buvo pasiūlytas kauniečiams, o visuomeniniu transportu moteris naudojasi kiekvieną dieną.

D.Krasauskienei itin patinka mėnesinio bilieto naudojama sistema. Pažymėtų bilietų vertei pasiekus mėnesinio bilieto kainą, visos kitos kelionės iki kalendorinio mėnesio pabaigos tampa nemokamos.

„Iškart nusipirkęs mėnesinį bilietą keleivis gali ir neišnaudoti tos sumos, o pinigai bus sumokėti“, – aiškino kaunietė.

Papildyti kortelės sąskaitą galima tiesiog lipant į autobusą. Po kelių sekundžių jau galima žymėti bilietą.

Galimybė per 30 minučių persėsti iš vienos transporto priemonės į kitą naudinga ne tik važinėjantiems tolimais maršrutais, bet ir pavėlavus į pasirinktą autobusą, kai tenka važiuoti aplinkiniu keliu su persėdimu.

D.Krasauskienė pasigenda tik vienos galimybės – sumokėti už kito žmogaus kelionę.

„Vaikai užmiršta kortelę namuose, kartais bilieto prireikia retai autobusu važinėjančiam žmogui. Tuomet praverstų galimybė sumokėti už jo kelionę“, – mano D.Krasauskienė.

Kyla mažiau klausimų

Patyręs autobusų vairuotojas Arvydas Lapinskas patvirtino: tiek keleivių, tiek kolegų atsiliepimai apie „Žiogą“ – tik palankūs.

„Autobuso salone įrengtas prietaisas labai patogus naudoti – įlipusiam keleiviui tereikia priliesti kortelę ir jis mato pinigų likutį“, – kalbėjo A.Lapinskas.

Jeigu nepakanka lėšų, pasigirsta garsinis signalas ir keleivis žino, kad teks pirkti paprastą bilietą. Norint sužinoti pinigų likutį anksčiau tekdavo spaudyti prietaiso mygtukus.

Pasak vairuotojo, keleiviams kildavo klausimų dėl prietaiso naudojimo ir jie prašydavo vairuotojo pagelbėti, o kiekvienas klausimas blaško vairuotoją ir nedidina saugumo kelyje.

„Dabar viskas aiškiai nurodyta ir vyksta labai greitai. Turbūt paprasčiau negali būti“, – mano A.Lapinskas, kuris dar prisimena laikus, kai keleiviams tekdavo krapštyti popierinius bilietus ir žymėti juos mechaniniu komposteriu.

Gyrė už klientams draugiškus sprendimus

Deimantas Trumpickas, „Swedbank“ banko Lėšų valdymo pardavimų palaikymo departamento direktorius

„Kauno autobusų“ specialistų sprendimai suteikia galimybę banko kortelių turėtojams paprastai, be trukdžių ir specialių įgūdžių vienu paspaudimu pasipildyti savo pinigines ir naudoti lėšas transporto bilietams.

Banko indėlis šioje sistemoje – užtikrinti atsiskaitymus.

Panašių sprendimų rinkoje galima rasti, tačiau „Kauno autobusų“ siūlomos galimybės išsiskiria patogumu klientams ir jie tai vertina.

Nuo 2019 metų iki 2020-ųjų tokių operacijų skaičius išaugo dvigubai, šiemet augimas vėl bus dviženklis. Tai reiškia, kad sprendimas ir atsiskaitymo būdas yra patogus mokėtojams, o įmonės specialistai turi planų dar plėsti praktines galimybes.“