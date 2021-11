Pristatome patarimus, kurie labai palengvins naudoto automobilio įsigijimą:

Automobilio modelio išsirinkimas. Jeigu nesate nusimatę konkretaus modelio, jums reikės nuspręsti koks automobilis atitinka jūsų poreikius. Svarbiausi faktoriai paprastai yra šie: kaina, pagaminimo metai, kėbulo tipas, kuro tipas ir sąnaudos, pavarų dėžės tipas.

Galimi ir kiti, tačiau neapsiribokite itin plačiu faktorių sąrašu. Pagal šiuos parametrus galite ieškoti automobilio iškarto skelbimų svetainėje, bet čia galite gauti šimtus ar net tūkstančius skelbimų. Todėl prieš paiešką verta išsirinkti jus dominančius automobilių apžvalgų svetainėje tokioje kaip Autoasas.lt.

Čia pagal kelis pagrindinius parametrus rasite nedidelį kiekį skirtingų automobilių modelių, kuriuos peržiūrėti daug laiko neužims. Be to, prie jus dominančio automobilio galite rasti panašius automobilius – taip nepraleisite panašių bet galbūt primirštų automobilių modelių. Be to sužinosite nuo kurių iki kurių metų buvo gamintas jus dominantis modelis kas palengvins paiešką skelbimų svetainėje.

Atsirinkite jus dominančius 3-5 automobilių modelius ir ieškokite jų skelbimų svetainėse kur rasite tik jums aktualius skelbimus.

Nesivadovaukite stereotipais. Keletas svarbių kriterijų, kuriuos naudinga įvertinti renkantis automobilį yra šie:

– dydis, ypač automobilio ilgis. Ar nebus automobilis nepatogus naudotis mieste?

– galia. Ar tikrai jos reikia daug?

– keturi varomieji ratai. Ar tikrai jų reikia jei važinėjate beveik vien tik mieste?

– elektromobilis. Ar tikrai jis atitiks praktinius jūsų poreikius?

– svarbi papildoma įranga palengvinanti manevravimą mieste – atstumo jutikliai, vaizdo kameros, „blindspot“ ir t. t.

Patikrinkite automobilio istoriją. Jei automobilis pirktas Lietuvoje atstovybėje, istoriją galite sužinoti užklausę atstovybės. Kitu atveju galite sužinoti pagal kėbulo numerį per tam skirtas platformas internete. Dėl visa ko, pasidarykite skelbimo vaizdo kopiją „print screen“ kur matytųsi pardavėjo kontaktinis telefonas ir svarbiausia automobilio informacija.

Automobilio kėbulas. Atidžiai apžiūrėkite ar automobilis stovi lygiai ir nepasviręs, ar vienodi tarpeliai tarp atskirų kėbulo dalių, ar atskirų kėbulo detalių spalva vienoda, ar nėra dažų likučių ant guminių detalių, ar nesiskiria išorės ir vidinių kėbulo dalių spalva, ar padangų nusidėvėjimas yra vienodas. Daužtas automobilis dar nereiškia, kad yra blogas, tačiau jūs turėtumėt įvertinti riziką nusipirkti prastai suremontuotą automobilį. Beje kėbulo detalių spalvą geriausia įvertinti ne saulėtą dieną, o apsiniaukusią.

Korozijos šaltiniai. Apžiūrėkite ar automobilis neturi korozijos šaltinių, ypač jei automobilis yra senas ar ilgą laiką eksploatuotas Lietuvoje. Dažniausiai pažeidžiamos vietos yra galinės ratų arkos ypač apatinėje dalyje, slenksčiai, durelių apačia, bagažinės dangtis, taip pat gali būti parūdijęs stogas prie priekinio stiklo gumos.

Variklio skyrius. Verta pažiūrėti po variklio dangčiu, tačiau dažniausiai nieko ypatingo ten nepamatysite. Todėl geriausia patikrinti patikimame servise, tačiau žinokite kad patikra servise apsiribos paviršutinišku pakabos ir variklio patikrinimu. Tokia patikra negarantuoja, kad automobilio variklis ar pavarų dėžė geros būklės.

Salonas. Tai automobilio „sielos“ veidrodis. Būtent salonas daugiausiai pasako ar tinkamai automobilis buvo prižiūrėtas. Salonas turėtų būti nenudėvėtas, sėdynių apmušalai prižiūrėti, durelių apdaila nesuplyšusi, rankenų padengimas nesudėvėtas, stogo apdaila tvarkinga. Neturėtų būti dėmių, padažymų, stikliukų įtrūkimų, pigaus remonto likučių ir pan. Net ir smulkūs trūkumai jei jų yra daug, rodo jog buvęs savininkas netausojo automobilio.

Atkreipkite dėmesį į vairą ir bėgių perjungimo svirtį – jie neturėtų būti nusitrynę, tačiau šios dalys gali būti nesunkiai suremontuotos. Sunkiau galima paslėpti nusidėvėjusias pedalų plastmases arba kilimėlį. Pakelkite bagažinės apdangalą – pažiūrėkite ar nėra rūdžių žymių bei ar tvarkingai viskas atrodo.

Elektroniniai prietaisai. Išbandykite ar veikia visi elektroniniai ir mechaniniai prietaisai, ypač el.langų valdymas, valytuvai, lempos, kondicionierius, pečiukas. Dažnai tokių trūkumų remontas būna nebrangus, tačiau jie vėlgi parodo ar automobilis buvo tinkamai prižiūrėtas.

Variklio darbas. Užkurkite automobilį, įsiklausykite ar tolygiai veikia variklis, paspauskite akseleratorių, patikrinkite ar stabilios apsukos prie laisvų sūkių. Atkreipkite dėmesį ar išmetimo sistema nemeta įtartinų dūmų. Jie turi būti blankios pilkos spalvos, jei juodos – kuro sistemos defektas, jai mėlynos – į degimo kameras patenka alyva.

Pravažiuokite automobiliu. Išmėginkite visas pavaras, automatinė pavarų dėžė turėtų sklandžiai keisti pavaras ir neskleisti įtartinų garsų. Patikrinkite pakabą – kai pradedat judėt neturi būti jokių pašalinių garsų. Stabdant irgi. Sustokite, išsukit vairą iki galo ir bandykit pajudėt. Traškėjimas reiškia „granatų“ defektus. Išlipę patikrinkite, ar automobilis atsirakina ir užsirakina.

Katalizatorius. Patikrinkite ar nenuimtas katalizatorius. Išsiaiškinkite ar perkamam automobiliui būtinas katalizatorius atliekant techninę apžiūra.

Elektromobilis? Jei perkate elektromobilį skirkite dėmesio baterijai. Geriausia patikrinkite automobilį pas specialistus. Atkreipkite dėmesį į įkrovimo lizdą. Jei automobilis iš Šiaurės Amerikos, jis naudos kitokį įkrovimo lizdą nei mūsiškiai standartai (Type1 ir CCS1, o ne Type2 ir CCS2). Reikės keisti lizdą arba pirkti adapterį.

Venkite. Venkite pigiai „patiuninguotų“ automobilių – ne paslaptis, kad jie dažniausiai nebūna geros techninės būklės.

Klausykite savininkų patarimų. Rinkdamiesi automobilį aklai nepasitikėkite pardavėju, automobilių ekspertų apžvalgomis ir net kuro sąnaudomis pateikiamomis techniniuose duomenyse. Geriausias patarėjas visada yra jus dominančio automobilio buvęs arba esamas savininkas.

Savininkų atsiliepimai yra itin svarbu dar ir dėl, kad tas pats automobilis gali turėti patikimus ir labai nepatikimus variklius, geras ir blogas pavarų dėžes, labai skirtingas kuro sąnaudas, kurios ne visada tiesiogiai priklauso nuo variklio darbinio tūrio ar galios. Tai sužinosite tik iš žmonių, kurie yra nešališki ir kuriems teko eksploatuoti jus dominantį automobilį.

Ar tikrai patinka šis automobilis? Kritiškai įvertinkite ar apskritai jums patinka pasirinktas automobilio modelis ar jis malonus vairuoti. Dažnai būna taip, kad vieno tikimės žiūrėdami į automobilį iš šalies ir visai kitoks jis pasirodo realybėje pasibandžius.

Nepasiduokite emocijoms. Nepirkite pirmojo apžiūrėto automobilio. Kuo daugiau automobilių apžiūrėsite, tuo geriau suprasite kiek vertas jūsų apžiūrimas automobilis. Vėliau bus nesunku įvertinti potencialų pirkinį vien iš skelbime pateikiamos informacijos.

Būkite geros nuotaikos. Ji visada padeda rasti bendrą kalbą su pardavėju, o tai gali padėti jums derybų procese.