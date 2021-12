Keleivių vežėjai ruošiasi siuntų pikui: numatomi nauji sprendimai, keisis terminalų darbo laikas

„Taip nutiko todėl, kad per praėjusių metų šventes buvo draudžiamas judėjimas tarp savivaldybių, todėl žmonės daugiau siuntų perdavinėjo vieni kitiems. Be to, tolimojo susisiekimo maršrutų autobusų taip pat buvo gerokai mažiau. Šiais metais situacija kita, todėl tikimės, kad panašių problemų nebekils“, – sako Kauno siuntų terminalo vadovė Indrė Ūsaitė-Šlenderienė.

Keleivių vežėjai nuolat ieško savo nišos siuntų paslaugos segmente. „Mūsų privalumas – siuntą, perduotą viename Lietuvos mieste, kitame gavėjas gali atsiimti dar tą pačią dieną. Be to, imamės gabenti ir trapius, greitai gendančius, negabaritinius krovinius. Labai pasiteisino ir termodėžių nuoma siuntoms“, – teigia I. Ūsaitė-Šlenderienė.

Keleivinio transporto įmonės jau dabar rengiasi būsimam šventiniam siuntų autobusais pikui. Prieš didžiąsias žiemos šventes ketinama ilginti siuntų terminalų darbo laiką, Kaune jie nuo gruodžio 20 iki 23 d. dirbs nuo 05.45 iki 21 val., tokiu būdu siuntų srautai pasiskirstys tolygiau.

Sostinėje žadama siuntų terminalo darbo laiką ilginti jau nuo gruodžio 13-osios – Vilniaus siuntų autobusais terminalas dirbs iki 22 val. Be to, ketinama išsinuomoti konteinerį, kur bus įrengta laikina siuntų išdavimo vieta. „Stengsimės, kad praėjusių metų situacija sostinėje nebepasikartotų. Mums svarbiausia – klientų patogumas“, – pabrėžia Vilniaus terminalo vadovas Mindaugas Mickevičius.

Darbą siuntų terminalų darbuotojams palengvins ir internetiniai kvitai bei nauji technologiniai sprendimai. „Darbo vietų skaičius siuntų terminaluose ribotas. Dabar, naudodamiesi mobiliaisiais įrenginiais, darbuotojai galės dirbti nesėdėdami prie kompiuterio. Tokiu būdu galėsime priimti daugiau žmonių, kurie galės dirbti nors ir lauke.

Be to, kabinetus autobusų stotyje žadame išnaudoti kaip papildomas darbo vietas laikinai priimtiems darbuotojams. Atsiimantis siuntą klientas galės pasirašyti tiesiogiai išmaniajame telefone ar planšetėje – taip nebereikės kaupti popierinių dokumentų. Privalome žengti koja kojon su išmaniosiomis technologijomis, modernizuoti savo teikiamą paslaugą, – pabrėžia I. Ūsaitė-Šlenderienė.

Didieji šalies autobusų parkai jau įsigijo lipdukų aparatus, siuntos keliauja su barkodais – tokiu būdu jas paprasčiau surasti, barkodų skenavimas sumažina žmogiškosios klaidos tikimybę, be to, palengvina darbą siuntų terminalų darbuotojams. Sandėliuose gelbsti ir įrengtos vaizdo kameros, kurios padeda siuntoms nepasimesti.

Keleivių vežėjai ragina klientus geriau supakuoti siuntas, ypač – šventiniu laikotarpiu, kai jų keliauja gausybė. „Pasitaiko, kad žmonės atneša siuntinį, sukrautą į plastikinį „Maxima“ maišelį.

Tokiu būdu kur kas didesnė tikimybė, kad siunta išsibarstys ar bus pažeista kitų kartu keliaujančių siuntų. Skatiname įsigyti pakavimo medžiagų ir supakuoti siuntas tinkamai. Tada problemų tiek mums, tiek klientams kils mažiau“, – pabrėžia I. Ūsaitė-Šlenderienė.

Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis pasidžiaugia, kad keleivių vežėjai deda visas pastangas, kad siuntos klientus pasiektų kaip įmanoma greičiau. „Artėja šventinis laikotarpis. Puiku, kad keleivių vežėjai diegia naujoves, siekia padėti sukurti savo klientams šventinę nuotaiką. Ypač sveikintinas žingsnis – išmaniųjų technologijų diegimas, tai – bet kurio verslo dabartis ir ateitis. Tikimės, jog šiais metais visos autobusais siunčiamos dovanos gavėjus pasieks laiku, be kliūčių ir sklandžiai“, – sako G. Nakutis.