Skaitmenizacijos įtaka transportui ir logistikai: kodėl 99 proc. naudojamų duomenų vis dar yra popieriniai?

Nors skaitmenizavimas nevyksta taip sparčiai, kaip norėtųsi, Baltijos šalyse galime rasti ir tokių transporto įmonių bei startuolių, kurie, supratę inovacijų diegimo ir procesų skaitmenizavimo teikiamus pranašumus, jau kiek anksčiau pradėjo į tai investuoti, o šiandien skaičiuoja didesnį pelną, padidėjusį našumą, pritrauktas milijonines investicijas, padidėjusį lojalių ir patenkintų tiek klientų, tiek darbuotojų skaičių. Apie skaitmenizacijos privalumus ir įkvepiančius pavyzdžius sužinokite naujausioje laidoje „Inovacijų DNR“ jau šį šeštadienį, 11.30 val., per „Lrytas TV“.

Žemiausias skaitmeninimo lygis šiuo metu yra kelių transporto srityje, kur, remiantis Europos Sąjungos (ES) duomenimis, 99 proc. naudojamų duomenų yra popieriniai. Ši situacija po truputį keičiasi, o didesnis virsmas gali įvykti jau po kelerių metų, kai 2024 m. bus įgyvendintas ES patvirtintas eFTI reglamentas, pagal kurį ES valstybinės institucijos privalės priimti vežėjų teikiamą informaciją skaitmeniniu būdu pagal bendrą formatą.

Jau dabar Lietuvos verslas skaitmenizuoja dalį savo procesų, o kai kurių įmonių pažanga šioje srityje tikrai verta dėmesio. Viena iš tokių bendrovių, kurioje ieškoti inovatyvių būdų procesams efektyvinti ir aktyviai diegti naujus skaitmeninius bei inovatyvius sprendimus pradėta jau prieš kelerius metus, – įmonių grupė „cargoGO“. Jau šiandien ši bendrovė džiaugiasi rezultatais, kuriuos atnešė sprendimas investuoti į procesų skaitmenizavimą.

„Transporto sektorius generuoja daug pajamų, tačiau pelno marža yra labai nedidelė – riba tarp pelno ir nuostolio labai plona. Todėl aš visada ieškojau būdų, kaip būtų galima efektyvinti darbo procesus, o šiuolaikinių technologijų galimybės tikrai gali patenkinti daugelį poreikių. Inovacijų diegimas mums padėjo padidinti pelno maržą, procesai vyksta daug greičiau, daugelis procesų yra automatizuota, eliminavome daug techninio darbo, padidėjo darbuotojų motyvacija ir našumas, išaugo mūsų klientų lojalumas.

Pasitelkę į pagalbą inovacijas, šiandien mūsų darbuotojai vienu metu gali prižiūrėti 25 proc. daugiau vilkikų nei prieš dvejus metus“, – skaitmenizacijos atnešamas naudas vardijo Osvaldas Švitra, „cargoGO“ vykdantysis direktorius.

Pasak jo, inovacijų diegimas, procesų efektyvinimas, skaitmenizacijos sprendimų diegimas – visa tai gali padėti Lietuvos transporto sektoriui padidinti pelną, mokėti daugiau mokesčių ir išlaikyti konkurencinį pranašumą.

Apie būtinybę efektyvinti logistikos procesus pradėta kalbėti jau seniau, kai ėmė klestėti internetinė prekyba. Tačiau pandemija, kuri daugelį sričių privertė sumažinti apsukas, o kai kurias – net visiškai sustoti, transporto sektorių privertė suktis greičiau, tačiau, iš kitos pusės, ir sudavė itin netikėtą smūgį bei išryškino silpnąsias vietas. Jos parodė, kad norint efektyviau valdyti procesus, greičiau pristatyti prekes, būtina skaitmenizuoti savo procesus. Jeigu didelės transporto kompanijos turi tam resursų ir pinigų, tai mažos ar vidutinio dydžio įmonės, nors ir labai norėdamos, ne visada be valstybės paramos randa tam galimybių.

Į pagalbą šioms įmonėms ateina tokie startuoliai kaip „sennder Technologies“. Šiuo metu tai didžiausia Europoje skaitmeninė krovinių gabenimo platforma, kurios dėka dalyviai gauna „sennder Technologies“ IT infrastruktūrą, skirtą FTL transportavimui organizuoti. Ji mažina tarpininkų dalyvavimą organizuojant pervežimo procedūras. Be to, ši skaitmeninė platforma leidžia taupyti pinigus, didinti vežėjų pajamas, o skaitmeniniai sprendimai padeda užtikrinti efektyvumą ir sumažinti tuščių kilometrų skaičių, per kuriuos į orą išmetama anglies dioksido.

„Mes esame skaitmeninė ekspedicinė įmonė, o mūsų specializacija – pilnų krovinių gabenimas po visą Europą. Mūsų siūlomi sprendimai padeda tiek vežėjams, tiek klientams skaitmenizuoti visą darbą. Taip pat mes padedame mažiems vežėjams, pavyzdžiui, tiems, kurie turi nuo 5 iki 50 vilkikų parką, dirbti su dideliais klientais, tokiais kaip „Amazon“, „Coca-Cola „ ir t. t. Mes sujungiame mažus vežėjus su didelėmis įmonėmis.

Mūsų užpatentuota technologija yra ypač geras sprendimas toms įmonėms, kurios neturi daug vilkikų ir nėra investavusios į technologinius sprendimus. Galime padėti joms rasti pelningiausių užsakymų, sumažinti tuščių kilometrų skaičių ir išmetamo CO2 kiekį“, – sako Vilius Kairys, „sennder Technologies“ pardavimų vadovas Baltijos šalyse.

Transporto sritis Lietuvoje išgyveną tikrą virsmą ir be inovacijų diegimo kasmet bus vis sunkiau išlaikyti pelningumą bei konkuruoti ne tik su Lietuvos, bet ir su kitų šalių įmonėmis. Todėl jau šiandien mes turime investuoti į sprendimus, kurie leis mums ateityje dirbti našiai ir efektyviai. Plačiau apie transporto ir logistikos sričių skaitmenizavimą žiūrėkite jau šį šeštadienį laidoje „Inovacijų DNR“.