Lietuvos autoservisų asociacijos vadovas Ainis Petkus tvirtino, kad žmonės, vairuodami 15–20 metų senumo automobilius, nesielgia blogai, nes senoms transporto priemonėms prilygsta net ne visos naujos. Jis pats vairuoja R klasės „Mercedes“ automobilį, kuris yra 2006 m., ir pabrėžia – seni automobiliai yra kelis kartus geresni už naujus.

„Šie valdžios sprendimai, kad vis reikia pirkti naują automobilį, yra absurdiški. Jie nori priversti keisti automobilius pagal ekonominius parametrus, net neatsižvelgdami į vairuotojus. Dabar yra 1995 m. „Audi“, „Volkswagen“ automobilių, kurie šiai dienai yra tobuli pagal gaminamas konstrukcijas. Juos reikia tik teisingai prižiūrėti ir eksploatuoti“, – naujienų portalui lrytas.lt kalbėjo A.Petkus.

Anot pašnekovo, Vyriausybės pasakymai, kad naujesnis automobilis išmeta mažiau CO2, yra tik imitacija: „Tegul ir sako, kad jei mes bandome priversti per įvairius mokesčius atimti iš vairuotojų automobilius, tai siekiame sumažinti jų vartojimą.“

A.Petkus teigė, kad mokslininkai galėtų sugalvoti, kaip pritaikyti seno automobilio išmetamai sistemai naują valymo mechanizmą.

„Anksčiau žmonės neturėdavo kreditų, todėl naudodavo tuos pinigus, kuriuos uždirbdavo ir sutaupydavo. Prieš daug metų nebuvo jokio vartojimo, socialinių tinklų.

Dabar keičiame automobilį dėl socialinių reitingų, mes pasidarėme tokie dideli feisbuko ir instagramo vartotojai, kad mūsų daiktas turi atspindėti statusą. Mes tapome tokie greiti viską vartodami, kad tai sudarė milžiniško vartojimo struktūrą naudojantis finansiniu kreditu“, – naujienų portalui lrytas.lt aiškino Lietuvos autoservisų asociacijos vadovas.

Jis akcentavo, kad anksčiau žmogus rūpindavosi ir puoselėdavo savo automobilį, o dabar to nedaro. Pasak jo, dabar tautiečiai viską perka kreditais, nieko netaupo ir negalvoja apie ateitį.

Visa ši situacija priveda iki to, kad trūksta mikročipų, turime problemų logistikos grandinėse, o tai sumažina vartojimą. Pasak pašnekovo, dėl šios situacijos didės poreikis senų automobilių ir žmonės džiaugsis 2005 ar 2010 m., arba net senesnėmis transporto priemonėmis.

Naujienų portalui lrytas.lt pašnekovo pasiteiravus, tai kas kiek laiko tada reikėtų keisti automobilį, atsakė, kad tai yra mados klausimas ir reikėtų pagalvoti, ar galėsi išlaikyti finansiškai naują transporto priemonę: „Kiekvienas žmogus sprendžia pagal tam tikrus veiksnius, ar jam pirkti naują automobilį. Kai kam gali užtekti seno „Opel“ automobilio visam gyvenimui.“

Gamina prastesnius automobilius

„Autopretenzija“ įkūrėjas Ramūnas Mackevičius pažymėjo, kad tinkamai prižiūrint automobilį jis gali tarnauti daug metų. Be to, svarbu iš kur įsigyjai automobilį, nes yra tokių asmenų, kurie parduoda mašinas su suklastota rida ar su įvairiais paslėptais trūkumais.

Anksčiau vairuotojai vienu automobiliu galėdavo važinėti beveik visą gyvenimą, o dabar jį tenka keisti kur kas dažniau. R.Mackevičius minėjo, kad taip nutiko dėl to, nes mus šiuo metu į priekį veda ekonomika, todėl pardavėjas, jei pagamintų automobilį, kuris gali nuvažiuoti apie vieną milijoną kilometrų bei juo važinės ne įmonė, o paprastas žmogus, tai nesitikėtų sulaukti kliento 20 ar net daugiau metų.

Kita priežastis – ekologija. Anksčiau medžiagos buvo gaminamos tvirtesnės, didesnės, o dabar jas lengvina, kad sumažėtų degalų sąnaudos. Be to, automobiliai tampa lengvesni, jog mažiau terštų aplinką. Anot pašnekovo, šioje situacijoje iškyla kita problema – jei mechanizmas yra per daug palengvinamas, tai jo tarnavimo laikas tampa daug trumpesnis.

„Dabar gamintojai gamina automobilius, kurių ištekliai pasibaigia ties 150–200 tūkst. kilometrų. Tai yra labai geras rodiklis Lietuvai, kai žmogus nusiperka automobilį su mažesne nei 150 ar 200 tūkst. kilometrų rida, nes vairuotojas su transporto priemone, kuri buvo atvežta iš užsienio, važiuoja tol, kol nesibaigia garantija, ar šiek tiek ilgiau, ir vėliau ją parduoda“, – naujienų portalui lrytas.lt dėstė pašnekovas.

Perka už paskutinius pinigus

Kompanijos „Autopretenzija“ įkūrėjas akcentavo, kad keisdami automobilį turime atsižvelgti, iš ko jis yra perkamas, kad vėliau neliktume prie sudužusio kraičio.

Jis siūlo vairuotojams įsigyti automobilį su išperkamąja nuoma, nes tokiu atveju per mėnesį jie mokėtų daug mažiau, automobilis nebus nuvažiavęs daug kilometrų ir nereikės dažnai keliauti į autoservisą. Vairuotojui esą reikės pasikeisti tik alyvą, stabdžių kaladėles ir padangas.

R.Mackevičiui teko imti transporto priemonę su išperkamąja nuoma. Jis apskaičiavo, kad anksčiau per metus 7–8 metų senumo automobiliui išleisdavo apie pusantro tūkstančio litų autoservisuose.

„Žmonės dabar perka automobilį už paskutinius pinigus, kuriuos turi susitaupę ir pasislėpę po pagalve. Tai yra didžiausia problema, nes jie išleidžia tuos pinigus, o jei atsiranda kokie nors paslėpti defektai, nebežino, ką daryti“, – naujienų portalui lrytas.lt teigė pašnekovas.

Valdžia skiria dėmesį kitiems

Tačiau naudoto transporto pardavėjų asociacijos vadovas Vismantas Baršys mano, kad senas automobilis yra daug prastesnis nei naujas, nes susidėvi visos apsaugos sistemos, metalai.

„Tik žmonės neįperka tų naujų automobilių arba skiria prioritetus kažkam kitam ir rizikuoja savo saugumu. Jie važinėja su 20 metų senumo automobiliu, todėl daugiausia, ką jie galėtų įsigyti, tai 15 metų senumo automobilį. Arba naujesnius, jei valdžia kiekvienam duotų pinigų, kaip dabar duoda tiems, kurie perka elektromobilius.

Bet tas elektra varomas transporto priemones perka tik pasiturintys Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos ponai. Juos valdžia ir remia, o tie, kurie uždirba nedaug, tai valdžia jiems planuoja siūlyti susimokėti mokestį“, – naujienų portalui lrytas.lt tvirtino V.Baršys.

Naudoto transporto pardavėjų asociacijos vadovas mano, kad pirmasis savininkas su nauju automobiliu turėtų važiuoti 3–5 metus: „O kiti pirkėjai jį pradeda keisti kas dvejus metus. Automobiliui sulaukus 10 metų, tai tas keitimas vyksta vos ne kasmet, nes kažkas sugenda, o vairuotojas to nenori remontuoti. Senesnių automobilių kaita yra daug dažnesnė nei naujesnių“.

Pasak pašnekovo, tie automobiliai, kurie buvo gaminami 1990 m. ir neturi didelių korozijos židinių, galės važiuoti dar 20–30 metų. O su tais automobiliais, kurie gaminami po 2010 m., V.Baršys nesiūlo važiuoti daugiau nei 15 metų, nes jie tampa ekonomiškai nenaudingais.

Be to, jis pridūrė, kad viskas priklauso ir nuo automobilio modelio. Pavyzdžiui, jei yra vokiška kokybė, tai šiuos automobilius reikia keisti kur kas rečiau.