Štai Kėdainiuose iš viso registruota vos 14 elektrinių automobilių, tačiau stebina tai, kad dauguma jų čia – visiškai nauji. Elektromobilių įkrovimo stotelių pastaraisiais metais čia taip pat pridygo daugiau nei pakankamai, tačiau kuo žalesniu miestu užsimoję tapti Kėdainiai jau dėlioja planus, kaip elektromobilių įkrovimo aikštelių įrengti dar daugiau.

Aštuonis kartus

Kaip „Rinkos aikštei“ komentavo VĮ „Regitra“ atstovė spaudai Emilija Bardauskienė, šių metų sausio 1 dienos duomenimis, iš viso šalyje registruoti beveik 5 tūkst. tik elektra varomų automobilių.

Per paskutinius trejus metus jų skaičius augo kone dvigubai: jei 2017 metais elektromobilių buvo vos 621, tai 2019 m. jų buvo jau 1 397, 2020 m. – 2 496, o 2021 m. – 4 841.

„Per penkerius metus šių transporto priemonių parkas išaugo beveik 8 kartus.

Žvelgiant į praėjusių metų pirmą kartą Lietuvoje įregistruotų tik elektra varomų automobilių statistiką pagal mėnesius, matyti, jog tendencija yra didėjanti ir jų daugiausiai įregistruota metų pabaigoje.

Tačiau lyginant su visu Lietuvos parku, kuriame iš viso yra apie 1,6 mln. lengvųjų automobilių, tik elektra varomos transporto priemonės sudaro vis dar nedidelę dalį“, – sako E. Bardauskienė.

Nenuostabu, kad daugiausiai elektromobilių registruota trijuose didžiausiuose Lietuvos miestuose – daugiau kaip pusė jų Vilniuje, 756 Kaune ir pusketvirto šimto Klaipėdoje.

Naudoti – populiaresni

Panašu, kad valdžios sprendimas kompensuoti elektromobilio įsigijimo išlaidas įvertintas teigiamai. Kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui už įsigytą naudotą elektromobilį yra 2 500 eurų, už įsigytą naują elektromobilį – 5 000 eurų.

Tiesa, nors naujo automobilio pirkimo atveju kompensuojama dvigubai didesnė suma, gyventojai supranta, kad naudoto automobilio pirkimo atveju faktinė kompensacija yra didesnė.

Kaip pavyzdį galime paimti rinkoje esančius „Nissan Leaf“ elektromobilius: 2017 m. naudotas šios markės elektromobilis kainuoja 11,5 tūkst. eurų. Gaunama kompensacija siektų 2,5 tūkst. eurų, kitaip tariant – beveik 22 proc. sumos.

Tos pačios markės 2021 m. naujas automobilis kainuoja 49 tūkst. eurų. Kompensuojama suma, nors ir didesnė, faktiškai siekia vos 10 proc. pirkinio sumos.

Tiesa, „Regitros“ pateikti duomenys rodo, kad atotrūkis tarp naujų ir naudotų elektromobilių pirkimo kasmet mažėja.

Jei 2017 m. buvo registruoti vos 47 nauji ir 277 naudoti elektromobiliai, tai pernai naujų automobilių registruota buvo jau 1 155, naudotų – 1 347.

Hibridiniai – populiaresni

„Analizuojant hibridinių lengvųjų automobilių statistiką matyti, kad jų parkas yra ženkliai didesnis.

Štai sausio 1 d. duomenimis, hibridinių lengvųjų automobilių parką sudarė apie 42 tūkst. transporto priemonių, o pernai pirmą kartą jų iš viso įregistruota apie 19 tūkst.

Kėdainių rajono savivaldybėje iš viso registruota 14 tik elektra varomų automobilių (parkas). Palyginimui, hibridinių – 317“, – informuoja „Regitros“ atstovė spaudai.

Kėdainiai išsiskiria tuo, kad pernai čia buvo registruoti 5 elektromobiliai, net 4 iš jų – visiškai nauji.

Užpernai registruotų keturių elektromobilių vidutinis amžius siekia kiek daugiau kaip 5 metus. Tuo tarpu hibridinių elektromobilių ne tik daugiau, bet jie ir naujesni.

Štai 2019 m. Kėdainiuose registruoti 34 nauji ir 21 naudotas hibridinis automobilis, 2021 m. – 67 nauji ir 33 naudoti hibridai. Vidutinis automobilių amžius siekia vos apie 2–3 metus.

Stotelių yra pakankamai

Kalbant apie elektromobilius dažnai iškyla klausimas dėl vairuotojų patogumo juos kraunant. Nuosavų namų gyventojai gali elektromobilius krautis namuose, tačiau yra vienas esminis niuansas – viešo įkrovimo stotelėse įkrauti automobilį galima ir visiškai nemokamai.

Žinoma, kol Kėdainiuose yra vos 14 elektrinių automobilių, mieste esančios 6 elektromobilių įkrovimo stotelės (kuriose vienu metu galima krauti visus 14 automobilių) – yra daugiau nei patogu.

Apie tokį elektromobilių įkrovimo stotelių skaičių didmiesčių gyventojai gali tik pasvajoti –kartais norint įsikrauti automobilį didmiesčiuose tenka laukti ir eilėse.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir turto skyriaus vedėja Audronė Naujalienė informavo, kad savivaldybė yra įrengusi 5 elektromobilių įkrovimo stoteles, kuriose galima krauti 10 automobilių, o AB „Lifosa“ teritorijoje savo lėšomis įrengė dar vieną viešą elektromobilių įkrovimo stotelę.

„Dvi iš penkių savivaldybės įrengtų įkrovimo stotelių įrengtos vykdant bendrai finansuojamą ES projektą ir kainavo 32,3 tūkst. eurų.

3 stotelės įrengtos tik savivaldybės biudžeto lėšomis kainavo dar 35,48 tūkst. eurų.

Miesto centre įrengta greito įkrovimo stotelė, kurios prieigų galia yra po 45 kW ir galima įkrauti automobilį per maždaug 30 minučių, o kitose vietose prieigų galia yra po 22 kW ir galima įkrauti automobilį per maždaug per 2–3 valandas“, – informavo A. Naujalienė.

„Lifosos“ teritorijoje įrengta įkrovimo stotelė taip pat vieša, ja naudotis gali ne tik įmonės darbuotojai.

„Elektromobilių įkrovimo stotelė pilnai įrengta įmonės lėšomis. Sumontuoti du dvigubi vidutinio krovimo greičio inverteriai. Vienu metu gali krautis 4 elektromobiliai, naudodami 22 kW galią kiekvienas iš jų vienu metu.

Įkrovimo stotelėje elektromobilius gali įkrauti ir įmonės darbuotojai, ir svečiai.

Paslaugos teikiamos nemokamai, parsisiuntus „Elinta Charge“ programėlę iš „App Store“ arba „Google Play“, – sakė įmonės viešųjų ryšių specialistas Nauris Vilkevičius.

Jis pridūrė, kad pačioje „Lifosoje“ elektromobilių ir hibridinių automobilių kiekis tarp įmonės darbuotojų atspindi bendras tendencijas Lietuvoje ir kol kas yra nedidelis.

Patrigubins

Tiesa, per artimiausius penkerius metus elektromobilių įkrovimo stotelių skaičius Kėdainiuose gerokai padidės. Savivaldybės vyriausiasis architektas Rytis Vieštautas teigė, kad planuojama įrengti dar 12 naujų elektromobilių įkrovimo stotelių.

Tuo tarpu savivaldybės Bendrojo skyriaus vedėjas Egidijus Grigaitis informavo, kad dažniausiai yra naudojamasi elektromobilių įkrovimo stotele, esančia pačiame Kėdainių miesto centre. Antra įkrovimo stotelė pagal populiarumą – senamiestyje, Didžiosios Rinkos aikštė 5.

Rečiausiai naudojamasi stotelėmis, įrengtomis Mindaugo g. 18, S. Dariaus ir S. Girėno g. 50A.

Visose šiose įkrovimo stotelėse elektros energiją tiekia UAB „Ignitis“.

Pliusų daugiau nei minusų

Prieš metus elektromobilį „Nissan Leaf“ įsigijęs kėdainietis Klaudijus Štelmokas sako, kad savo pasirinkimu džiaugiasi nepaisant kelių niuansų, kurie gali būti laikomi minusais – visgi bendroje sumoje pliusų yra daugiau.

„Pirkau jį apynaujį iš JAV, pats susitvarkiau ir jau metus laiko važinėju iš Kėdainių į darbą Kaune ir atgal.

Šalia miesto yra nemokama krovimo stotelė, automobilį kraunu kas trečią dieną. Iš esmės visus šiuos metus laiko važinėju nemokamai, – sako pašnekovas. Jo automobilis 62 kW galios, vienu įkrovimu gali nuvažiuoti 390 kilometrų. – Kėdainiuose, tiesa, kroviausi gal porą kartų, bet kiek važiuoju, visada būna laisvos vietos. O viena stotelė greito krovimo, tai išvis labai patogu“.

Paklaustas, ar stipriai išaugusios elektros kainos negąsdina, K. Štelmokas tikina, kad dėl to visai nesijaudina.

„Elektra ir kuras – labai kintantys dalykai. Šiandieną pabrango, rytoj atpigs. Benzino kainos taip pat pakilo, tad net ir su pakilusiomis elektros kainomis apsimokėtų vairuoti elektromobilį. Net jei kraučiausi namuose. Tačiau tam poreikio nėra, nes pakanka nemokamo krovimo stotelių.

Galų gale galima saulės modulius ant stogo įsirengti, dabar kaip tik duoda paramą, kompensacijas, yra daug variantų, tereikia pasidomėti, o ne bijoti“, – svarsto K. Štelmokas.

Vis dėlto, kaip ir visur, taip ir elektromobilių fronte ne viskas rožėmis klota. Patogiam ir komfortiškam gyvenimui… reikia dar vieno automobilio.

„Iš esmės įkrovimo stotelių trūksta. Prie pagrindinių kelių yra kažkiek, bet vasarą būna užimtos ir tenka laukti porą valandų, kol kiti įsikraus.

Vasarą prasideda didesnės kelionės, ne tik į darbą su elektromobiliais važinėja, bet ir atostogauti, prie jūros ir į kitas keliones.

Tarkime, nuvažiuoti iki Palangos galima be problemų, bet ten jau reikia automobilį įsikrauti. O suvažiuoja daugybė elektromobilių iš visos Lietuvos, kai visame mieste įkrovimo stotelės gal tik trys… Būna ir iki pykčių prieinama“, – neslėpė K. Štelmokas.

Kiek sutaupytumėte?

O dabar pateikiame elektromobilio naudos išraišką skaičiais.

Pradėkime nuo paties automobilio įsigijimo: rinkoje (autogidas.lt) esantys elektromobiliai kainuoja nuo 3,5 tūkst. eurų už 2012 m. „Mitshubishi i-MiEV“ iki 67,5 tūkst. eurų už 2016 metų „Tesla model X“.

Primename, kad už naudoto elektromobilio įsigijimą dar galite gauti 2,5 tūkst. dydžio kompensaciją. Jei elektromobilį pirksite vietoje savo seno taršaus automobilio, kurį nuspręsite ne perleisti kitiems, o sunaikinti, gausite dar papildomą vieną tūkstantį eurų.

Jeigu visus metus kiekvieną darbo dieną važinėtumėte maršrutu Kėdainiai–Kaunas–Kėdainiai, turėdami benzinu varomą automobilį, kuris sunaudoja vidutiniškai 7 l/100 km, per mėnesį vien degalams išleistumėte 223 eurus. Per metus susidarytų apie 2,7 tūkst. eurų.

Turėdami elektromobilį visus šiuos kilometrus galėsite važiuoti už dyką, jei krausite jį viešose įkrovimo stotelėse.

Tačiau ką daryti, jei neturite tūkstančių, kuriuos galite iškart skirti elektromobilio įsigijimui? Galima pagalvoti apie pirkimą išsimokėtinai. Pirkdami išsimokėtinai mokėtumėte panašią sumą per mėnesį už elektromobilį, kiek sumokėtumėte už degalus, pasirinkę benzinu varomą mašiną.

Pavyzdžiui, rinkoje esantis 2016 m. „Renault Zoe“ jums atsieitų 198 eurus per mėnesį, 2015 m. „Volkswagen Golf“ – 258 eurų per mėnesį, o 2018 „Nissan Leaf“ – 311 eurų per mėnesį.

Jeigu niekada nekrautumėte elektromobilio viešose įkrovimo stotelėse, o visuomet naudotumėte tik namų elektrą, už 62 kW galios „Nissan Leaf“ įkrovimą minėtam maršrutui važiuoti kas mėnesį išleistumėte apie 190 eurų, o per metus susidarytų apie 2,3 tūkst. eurų. Kaina, be abejo, skirtųsi priklausomai nuo elektros tiekėjo nustatytų kainų.

Tiesa, automobilio įkrovimui namuose reikės nusipirkti ir papildomos įrangos, kurios kainos prasideda nuo kelių šimtų eurų.