Senjorė Sabina pasakojo, kad gauna labai mažą pensiją – 378 eurus, todėl jei kils bilietėlių kainos, bus labai sudėtinga gyventi. Ji viešuoju transportu dažnai važinėja į polikliniką, parduotuvę ir sodą. Šiuo metu ji naudoja „Pola“ kortelę, skirtą onkologine liga sergantiems asmenims, todėl jai vienas bilietėlis kainuoja 18 centų.

Remiantis Statistikos departamento duomenimis, per pirmuosius tris 2021 m. ketvirčius, palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, geležinkeliais keleivių Lietuvoje vežta 31 proc. mažiau, miesto ir priemiestiniuose maršrutuose keleivių sumažėjo perpus, tolimojo susisiekimo – 61 proc., tarptautiniuose – net 87 proc., užsakomuosiuose reisuose – 64 proc. Tiesa, 17 proc. daugiau keleivių vežta specialiaisiais reisais, tokiais kaip darbuotojų vežimas į darbą ar moksleivių į mokyklas.

Pasak Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidento Gintaro Nakučio, keleivinio transporto įmonių situacija pastaruoju metu sparčiai prastėja dėl globalių veiksnių.

„Remiantis 21 keleivinio transporto bendrovės pateiktais duomenimis, elektros sąnaudos įmonėse padidėjo net 1,4 karto, šilumos sąnaudos – 3,3 karto. Dėl brangstančių degalų vieno kilometro ridos savikaina taip pat išaugo 1,3 karto.

Didėjo ir atlyginimai darbuotojams, taip pat – minimali alga, kurią nustato valstybė. Be to, nors ir bene stipriausiai nukentėję nuo pandemijos, keleivių vežėjai negavo „kovidinių“ kompensacijų už nuostolingą keleivių vežimą tolimojo susisiekimo autobusais. Esant tokiai situacijai, vežėjų pajamos nuolat mažėja – per pandemiją žmonės atprato nuo viešojo transporto, mieliau renkasi kelionę nuosavais automobiliais“, – sakė asociacijos prezidentas.

G.Nakutis naujienų portalui lrytas.lt minėjo, jog degalų vieno kilometro savikaina išaugo 30 proc., palyginti su praėjusių metų sausiu.

Žiūri atsargiai

„Keleivių vežėjai į kainų didinimą žiūri labai atsargiai, nes nežino, ar tai bus ilgalaikis procesas. Priemiesčiuose ir mieste kainas nustato savivaldybės, todėl ten situacija stabilesnė. Kol kas bilietų kainų niekas nedidino. Kaip tik kai kurios savivaldybės siūlo nemokamą transportą, todėl visas išaugusias sąnaudas prisiima pačios“, – naujienų portalui lrytas.lt sakė G.Nakutis.

Jis pažymėjo, kad keleiviai, važiuodami autobusais, nepadengia visų išlaidų: „Apie pusė pajamų gaunama iš keleivių, o kita pusė – iš savivaldybės biudžeto“.

Bet Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidentas minėjo, kad jei ir toliau degalų kainos išliks aukštos, savivaldybės gali pradėti galvoti apie bilietėlių kainų kėlimą. Kol kas jis nėra girdėjęs, kad keleivių įmonė planuotų priimti šį sprendimą.

Tarpmiestinių autobusų įmonės, anot pašnekovo, kol kas kainų irgi nedidino, bet jei ir toliau išliks aukštos degalų kainos – neturės kitos išeities ir kels bilietėlių kainas.

„Šiuo metu finansiniai ištekliai vežėjų yra išsekę, nes yra sumažėjęs keleivių skaičius. Ar jie galės nekeldami kainų toliau važiuoti? Nežinau. Čia kiekvieno vežėjo pasirinkimas.

Kol kas įmonės nenori didinti kainų, nes bijo, jog sulauks mažiau keleivių. Jie į kainų didinimą žiūri labai atsargiai. Jau dabar kai kurie reisai būna visiškai tušti, o kai kurie pilni. Pavyzdžiui, Vilnius–Panevėžys maršrutas ryte būna pustuštis“, – pridūrė Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidentas.

Išleido virš 1 tūkst. eurų

Bendrovės TOKS generalinis direktorius Arūnas Indrašius teigė, kad jie negauna jokių didelių nuolaidų degalams.

„Kol kas nekeliam bilietėlių kainų, bet kiekvieną kartą skaičiuojame keleivių srautus. Po truputį ruošiamės tam, jog gali kilti kainos dėl degalų. Į autobusus sugrįžo tik 25 proc. keleivių, todėl išgyvename liūdnus laikus. Be to, sustoję tarptautiniai maršrutai, o lietuviškose – smaugia degalų kainos“, – naujienų portalui lrytas.lt pažymėjo A.Indrašius.

Pašnekovas pasakojo, kad keleivių vežėjams tenka išleisti daugiau pinigų ne tik degalams, bet ir padangoms, tepalams, atsarginėms dalims bei kylančiam vairuotojų darbo užmokesčiui.

„Vilniaus viešojo transporto“ komunikacijos vadovė Giedrė Vinickienė pasakojo, kad įmonė teikia vežimo paslaugas Vilniaus mieste ir gretimose savivaldybėse bei valdo 257 troleibusų ir 421 autobusų parką. Bendrovės naudojami degalai yra trijų rūšių – dyzelinas, suslėgtos gamtinės dujos bei elektros energija.

Dyzelinui, suslėgtoms gamtinėms dujoms ir elektrai 2021 metais vidutiniškai per mėnesį bendrovė išleido 895,8 tūkst. eurų, tačiau sąnaudos priklausė ne tik nuo kainų, bet ridos ir važiavusios transporto rūšies.

Praeitų metų sausį už degalus buvo sumokėta 696,1 tūkst. eurų, o už šių metų sauį – 1490,5 tūkst. eurų.

„Šiuo metu sprendimo dėl Vilniaus viešojo transporto bilietų kainų pokyčių nėra. Visuomet atsakingai žiūrime į pokyčius“, – pabrėžė „Susisiekimo paslaugų“ komunikacijos specialistė Morta Bičkauskaitė.

Tikisi sugrįžtančių keleivių

Bendrovės „Kautra“ marketingo vadovas Justinas Vadluga kalbėjo, kad kainų didinimas jautrus tiek keleiviams, kurių turi mažiau, tiek įmonei.

„Kainų šiai dienai nekeliame ir neplanuojame kelti, jeigu drastiškai nedidės sąnaudos. Sekame kiekvieną degalų kainų svyravimą ir ieškome būdų išlaikyti bilietų kainas iš vidinio rezervo.

Tikimės, kad pavasarį sugrįš keleiviai, turėsime didesnį judėjimą ir galėsime išsiversti su dabartinėmis kainomis“, – naujienų portalui lrytas.lt aiškino J.Vadluga.

Kauno savivaldybės transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius akcentavo, kad Kaune viešojo transporto bilietai nebrango nuo 2017 metų rugpjūčio, o svyruojančios degalų kainos keleiviams ir jų kelionėms autobusais ar troleibusais nedaro įtakos.

„Šių metų sausį, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, degalai brango apie 20–30 proc. Tačiau praėjusį mėnesį, palyginti su 2021 m. sausiu, už elektrą sumokėta mažiau“, – pažymėjo M.Matusevičius.

Prisideda ir kiti veiksniai

Be išteklių brangimo, kurio išvengti neįmanoma, prisideda ir nesuprantami ankstesnės valdžios sprendimai, priimti dar 2020 m. Štai taršos mokestis pastaruoju metu vidutiniškai padidėjo daugiau nei tris kartus, o kai kurioms keleivinio transporto įmonėms – 5 ar net 10 kartų, nors lengviesiems automobiliams šio mokesčio įvedimas taip ir nebuvo patvirtintas.

Bendrovės „Kauno autobusai“ generalinis direktorius Mindaugas Grigelis sako, jog, lyginant 2020-ųjų ir 2021-ųjų rezultatus, taršos mokestis įmonei padidėjo 2,2 karto, nors autobusų ir troleibusų rida sumažėjo 10 proc.

„Sąnaudos vienam kilometrui išaugo net 32 proc. Žinoma, įmonės veiklos rezultatai dėl to gerokai suprastėjo. Jei ir šiais metais situacija nesikeis, patirsime nuostolių. Branginti viešojo transporto bilietus – ne išeitis, nes tai skatins keleivius rinktis kitas kelionės rūšis, vėl grįžti į nuosavus automobilius, kurie toli gražu nėra ekologiški.

Sunku pateisinti tokius sprendimus, kurie priimami nesilaikant Žaliojo kurso strategijos reikalavimų“, – kalba įmonės vadovas.

Pasak G.Nakučio, nerimą keleivių vežėjams kelia ir planuojami nauji mokesčiai – už naudojimąsi keliais (e-tolling), akcizo degalams didinimas ir kita.

„Remiantis išankstiniais skaičiavimais, kai kurioms įmonėms mokestis už naudojimąsi keliais didėtų net dešimt kartų. Jei keleivių vežėjai dėl padidėjusių sąnaudų bus priversti branginti bilietus, tai tikrai neprisidės prie viešojo transporto populiarumo didinimo“, – dėstė jis.

Klaipėdos autobusų parko generalinis direktorius Vaidas Ramanauskas prognozuoja, jog, padidėjus mokesčiui už naudojimąsi keliais, per metus už vieną autobusą, važiuojantį maršrutu Klaipėda–Vilnius, įmonei tektų sumokėti apie 7,5 tūkst. eurų, arba 10 kartų daugiau, nei moka dabar.

„Keleivių vežimas tolimojo susisiekimo maršrutais nėra itin pelningas verslas, pelno gauname tik vasarą, sezono metu, o žiemą dirbame nuostolingai. Jei mokestis už kelius didės taip drastiškai, kaip prognozuojama, teks branginti bilietus. Tokiu būdu sulauksime priešingo rezultato nei deklaruoja valstybė – keleivius persodinsime ne į autobusus, bet iš autobusų į nuosavus automobilius, nes žmonės neįstengs mokėti už bilietus tiek, kad maršrutas vežėjui atsipirktų.

Galų gale, valstybei tai kainuos labai brangiai – ji bus priversta skirti dotacijas už nuostolingų tolimojo susisiekimo maršrutų aptarnavimą, kaip jau yra Latvijoje. Lietuvoje šiuo metu keleivių vežimas tolimojo susisiekimo maršrutais valstybei nekainuoja nė cento“, – primena įmonės vadovas.