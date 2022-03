Štai „Circkle K“ savo puslapyje informuoja, jog antradienį, 13 val. duomenimis, tiek A95 markės benzinas, tiek dyzelinas kai kuriose jos degalinėse kainuoja 1,849 už litrą. Tuo metu kitose šalies degalinėse kainos panašios, daugelyje vietų litras A95 markės benzino kainuoja daugiau kaip 1,80 euro už litrą. „Jei taip ir toliau, aš parduodu automobilį ir visur važinėju dviračiu“, – pusiau juokais, pusiau rimtai komentavo vairuotojai socialiniuose tinkluose.

SEB banko ekonomistas Tadas Povilauskas naujienų portalui lrytas.lt teigė, kad dėl Rusijos agresijos šiuo metu kainos kyla kiekvieną dieną.

„Užtenka įsijungti naftos kainos grafiką ir pamatysime, kad svyravimai per pastarąsias penkias dienas yra istoriškai labai dideli. Jau prieš Rusijos karą naftos kaina buvo pakankamai didelė. Žaliavinė nafta siekė virš 90 JAV dolerių už barelį, o šiuo metu kainuoja 127 dolerius.

Šuolis ypač buvo stiprus pirmadienį ryte, nes prekyba biržose savaitgalį nevyksta, todėl kainos buvo šiek tiek stabilesnės“, – akcentavo T.Povilauskas.

Ekonomistas taip pat pažymėjo, kad kainos priklauso ir nuo kainodaros, kurią siūlo „Orlen Lietuva“, o jie esą siūlo tarptautines kainas, todėl dienos eigoje kainos stipriai šokteli: „Pavyzdžiui, penktadienį didmeninė dyzelino kaina buvo 1,62 eurai, o mažmeninė kaina negali būti mažesnė“.

Anot pašnekovo, labiausiai pradėjo keistis dyzelino kainos, nes Europa yra priklausoma nuo dyzelino iš Rusijos.

Kokių kainų sulauksime po mėnesio, ekonomisto teigimu, priklausys nuo to, kiek Europa atsisakys rusiškų naftos produktų ir ar bus taikomos sankcijos.

„Jeigu nutrūktų degalų ir naftos pirkimas iš Rusijos, kaina gali būti ne tik 150 JAV dolerių už barelį, bet ir didesnė kuriam laikui. Kad dyzelinas kainuotų 2 eurus, žaliavinės naftos kaina turi siekti 170–180 JAV dorelių už barelį“, – kalbėjo jis.

T.Povilauskas teigė, kad įmanoma sušvelninti naftos kainų didėjimą, nes yra OPEC šalys, todėl nereikėtų galvoti, kad tokia kaina bus artimiausius metus arba net pusmetį.

„Atsiras sprendimai ir kaina sumažės, bet šiuo metu kaina gali dar kilti“, – dėstė ekonomistas.

Panašios naftos kainos buvo 2008 m., bet po tokių žaliavų kainų šuolių prasidėjo finansų krizė. Dabar visi žmonės baiminasi, kad tokios naftos ir gamtinių dujų kainos gali privesti iki ekonomikos nuosmukio.

Pasak T.Povilausko, didelės naftos kainos gali daryti įtaką vartojimui: „Kai kaina pasieks 2 eurus už litrą, žmonės pradės labiau reaguoti į degalų vartojimą. Galbūt kai kurie apribos savo keliones su transporto priemone. Anksčiau važiuodavome pasivaikščioti į gamtą ar kažką aplankyti, o dabar tokių kelionių kaina išaugs dvigubai“.

Laukiantiems mažesnių degalų kainų T.Povilauskas turi atsakymą: „Jei Ukrainoje bus pasiektos paliaubtos, degalų kaina gali greitai pasikeisti. Tačiau jeigu karas toliau tęsis ir sankcijų tikimybė didės, Vakarų Europa savarankiškai atsisakys pirkti naftą, kaina tik augs. Čia dar nėra riba“.

„Rezervuarai riboto dydžio“

Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos vadovas Emilis Cicėnas minėjo, kad brangsta visi energetiniai ištekliai, nes taip reaguoja biržos į karo situaciją Ukrainoje ir taikomas priemones Rusijoje – bandoma pritaikyti embargą ir didėja paklausa.

Kai kurie vairuotojai piktinasi ir tvirtina, kad degalinės elgiasi nesąžiningai, tačiau E.Cicėnas pažymi, kad degalinės turi tam tikrų rezervuarų, kurie yra riboto dydžio, bet kada jie pasibaigs, priklauso nuo klientų kiekio.

„Į regioninę degalinę gali atvažiuoti vos 2–3 automobiliai per dieną, todėl jie pildosi rezervuarus kartą per dvi savaites, bet yra degalinių, kurie susilaukia daug klientų, todėl jos pildo degalus du kartus per dieną arba kas antrą dieną.

To paties tinklo degalinėse mes matome skirtingas kainas, nes ten mažesnė paklausa. Kainos keičiasi kiekvieną dieną. Pirmadienio rytą naftos kaina biržoje siekė 130 JAV dolerių už barelį, vakare – nukrito iki 120, o dabar vėl pakilo. Situacija yra pakankamai kintanti“, – sakė jis.

Pasak pašnekovo, degalinių marža šiuo metu yra pastovi ir kaip tik, kai kurie degalinių tinklai sumažino maržą, nes išaugo didmeninė pardavimo marža ir jie siekia bent kažkiek kompensuoti kainą. Degalinių marža šiuo metu yra mažesnė nei 1 proc., todėl jei degalinės pardavinėtų degalus su 0 proc. marža, vartotojai nieko nepajaustų.

E.Cicėnas pasakojo, kad, pavyzdžiui, 2012 m. naftos kaina siekė 130 JAV dolerių už barelį, o vėliau krito iki 60 JAV dolerių už barelį, todėl negali dabar pasakyti, ar galime sulaukti mažesnių degalų kainų. Tik pridūrė, jog kainas lemia pasiūlos ir paklausos balansas: „Naftos kainos gali kristi, jei naftos pasiūla bus didelė, o paklausa maža“.

Žada aiškintis, kas čia vyksta

Energetikos ministras Dainius Kreivys praėjusį antradienį kreipėsi į didžiuosius Lietuvos degalinių operatorius dėl su Rusijos invazijos į Ukrainą pradžia sutapusio degalų kainų padidėjimo.

Pasak ministerijos, nuo vasario 24 dienos kai kuriose šalies degalinėse kuro kaina pakilo beveik dešimtadaliu, nors objektyvių priežasčių tokiam augimui nebuvo.

Energetikos ministro atstovė spaudai Vita Ramanauskaitė BNS teigė, jog tokius duomenis pateikė Lietuvos energetikos agentūra, be to ministerija gavo ir gyventojų skundų.

Ministras D. Kreivys kelia klausimą, ar didindami kainas degalinių tinklai nepiktnaudžiauja dėl karo Ukrainoje išaugusia degalų paklausa. „Mūsų žiniomis, degalinėse vis dar prekiaujama anksčiau didmeninėje rinkoje mažesne kaina įsigytais degalais, tad kyla klausimų dėl kainų augimo pagrįstumo bei skaidrumo. Kyla abejonių, ar degalinių tinklai nepiktnaudžiauja susidariusia padėtimi, didinami degalų kainas būtent tuo metu, kai prasidėjus karui Ukrainoje didelis skaičius vairuotojų nusprendė pilnai užsipildyti kuro bakus ir išaugo degalų paklausa“, – praėjusios savaitės pranešime teigė D. Kreivys.

Konkurencijos taryba BNS taip pat teigė pastaruoju metu iš vartotojų gavusi pranešimų dėl kylančių degalų kainų ir pati stebinti padėtį mažmeninėje rinkoje.

Benzino kaina JAV degalinėse pasiekė istorinį maksimumą ir perkopė 4,17 dolerio už galoną (4,54 litro) ribą. Tai rodo duomenys, kuriuos paskelbė nekomercinė Amerikos automobilininkų asociacija (AAA), stebinti kainas daugiau kaip 60-yje tūkstančių šalies degalinių.

Gautomis žiniomis, antradienio rytą vidutinė benzino galono kaina Jungtinėse Valstijose pasiekė 4,173 dolerio. Kaip pažymima AAA tinklalapyje, tai aukščiausias vidutinis degalų kainos rodiklis istorijoje. Televizijos kanalas CNN pabrėžia, kad ankstesnis antirekordas buvo užfiksuotas 2008 metų liepą, kai benzino kaina Amerikos degalinėse pasiekė 4,11 dolerio už galoną.