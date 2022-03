Priminė apie galimybę atgauti pinigus už aplinkos taršos mažinimą – yra du keliai

Išmokas bus galima gauti utilizavus taršų automobilį ir jį pakeitus M1 klasės transporto priemone, kurios bendras išmetamas anglies dioksido (CO₂) kiekis ne didesnis kaip 130 g/km, ji turi būti pagaminta ne anksčiau nei 2012 m. Kompensacijos dydis nustatytas įvertinus rinkos statistinių pirkimo – pardavimo sandorių mažiausias ir vidutines 2012 m. pagamintų automobilių įsigijimo kainas.

Subsidijos skiriamos pagal Mažiau taršių judumo priemonių įsigijimo skatinimo nepasiturintiems fiziniams asmenims tvarkos aprašą. Pagal jį, pareiškėjas, norintis gauti šią kompensaciją, turės sunaikinti M1 klasės transporto priemonę, kurios įregistruotu ir registracijos liudijimo blanke įrašytu savininku ir valdytoju arba įregistruotu valdytoju buvo ne trumpiau kaip 12 mėn. iki 2021 m. gruodžio 1 d.

Be to, jis turės gauti eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą ir ją išregistruoti iš Kelių transporto priemonių registro. Po to įsigyti ir savo vardu įregistruoti mažiau taršų automobilį arba tapti jo valdytoju. Transporto priemonės valdytoju pagal tvarkos aprašą laikomas fizinis asmuo, įrašytas transporto priemonės registracijos liudijime.

Atkreipiame dėmesį, kad nepasiturintis gyventojas – tai fizinis asmuo, kuriam Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka 6 mėnesius nepertraukiamai iki priemonės patvirtinimo metinėje sąmatoje dienos buvo teikiama piniginė socialinė parama. Šį statusą APVA tikrins Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.spis.lt

Norintieji gauti išmokas prašymą turės pateikti elektroniniu būdu – per Aplinkos valdymo agentūros (APVA) informacinę sistemą APVIS .

Prašymai priimami iki rugsėjo 1 d. arba iki kol pakaks lėšų.

Su paramos sąlygų aprašu galima susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje.

Vienas iš didžiausių oro taršos šaltinių – transportas, o ypač dyzelinu varomi automobiliai. Dyzeliniai automobiliai, nesvarbu, seni ar naujausi išmeta iki 10 kartų daugiau kietųjų dalelių, azoto suboksidų, kitų teršalų. Todėl ypač svarbu automobilių parke sumažinti jų dalį, ji Lietuvos automobilių parke šiuo metu siekia net 69 proc. ir yra didžiausia lyginant su kitomis ES šalimis.