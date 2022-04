Trikdžiai prie Lenkijos–Baltarusijos sienos: dėl karo Ukrainoje – ilgos transporto eilės

Raigardo pasienio kontrolės punkte (PKP) buvo atlikta prekių gabenimo maršrutų stebėsena. Paaiškėjo, kad net 55 procentai gabenamų prekių į Baltarusiją turėjo būti išvežtos ne per Lietuvos, o per Lenkijos pasienio postus.

Arčiausiai Lietuvos esantis Lenkijos-Baltarusijos PKP Kuznica-Bruzgi šiuo metu neveikia, o kituose Lenkijos kelio postuose transporto judėjimą trikdo aktyvistų protestai ir kelio blokados.

Be to, dėl karo nutrūko transporto maršrutai per Ukrainą. Šios priežastys, kaip pažymima Muitinės departamento pranešime, lėmė, kad per Lietuvą pastaruoju metu gabenama daugiau krovinių.

Paprastai, jei vežėjai prekes eksportuoja per deklaracijoje nurodytą muitinės postą, formalumai vykdomi greičiau. Tačiau tokiais atvejais, kai vežėjai užbaigti muitinės procedūrų atvyksta į kitą nei deklaracijoje nurodyta muitinės įstaigą (šiuo atveju – į Lietuvą), operacijos yra sudėtingesnės ir užtrunka ilgiau, nes tenka deklaracijų ieškoti kitų šalių muitinių informacinėse sistemose.

Be to, pastaruoju metu Lietuvos muitinės pareigūnai taip pat daugiau dėmesio ir laiko skiria dvigubos paskirties bei ES sankcionuotų prekių kontrolei.

Raigarde nustatytos transporto eilių formavimosi tendencijos stebimos jau ir kituose PKP. Todėl vežėjai prašomi sekti informaciją apie transporto eiles Pasienio kontrolės punktų direkcijos interneto svetainėje ir rinktis tuos kontrolės punktus, kuriuose yra mažiau laukiančio transporto.