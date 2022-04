Kas mėnesį transporto įmonių mažėja dešimtimis: per kovą neliko 27, o nuo pandemijos pradžios – 358 įmonių

Tai rodo bendrovės „Creditreform Lietuva“ naujausi duomenys, pateikti Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai „Linava“.

Asociacijos generalinis sekretorius Zenonas Buivydas tvirtina, kad jau keletą pastarųjų metų stebima transporto įmonių stambėjimo tendencija, o pagrindinė to priežastis – smulkios ir mažosios įmonės neatlaiko konkurencijos.

„Tai, kad šio tipo įmonių labiausiai mažėja, lemia kelios priežastys. Didelės įmonės dalyvauja ir laimi konkursus dėl pervežimų ir veža tik naudingiausius pervežimus. Taip pat be pervežimų jos teikia ir kitas paslaugas – sandėliavimo, prekių paskirstymo, parkavimo, todėl gali suvilioti klientą visu paslaugų paketu.

Be to, didelės įmonės taip pat gauna kur kas didesnes kuro, draudimo, tepalų ir kitų būtinų prekių įsigijimo nuolaidas ir taip įgyja konkurencinį pranašumą. Na, o retėjant mažųjų ir smulkiųjų gretoms, neretai jų klientus perima didieji rinkos dalyviai“, – sako Z. Buivydas.

Be to, jo teigimu, užsiveriant Rytų rinkoms, artimiausiu metu dar labiau sumažės smulkių ir mažųjų įmonių kategorijoms priskiriamų vežėjų. Per pastaruosius kelerius metus būtent šių įmonių labiausiai sumažėjo – jų neliko šalies transporto žemėlapyje dėl bankrotų, veiklos stabdymo.

Bronislavas Geležiūnas, asociacijos „Linava“ Prezidiumo narys, atkreipia dėmesį, kad smulkios, mažos ir vidutinės įmonės jau kuris laikas bando persiorientuoti į Vakarų rinkas. Tačiau, pabrėžia jis, transporto įmonėms kyla iššūkių, vienas iš jų – bankai joms nesuteikia paskolų, jos negali išperkamąja nuoma įsigyti naujų transporto priemonių, be to, pastaruoju metu naujų transporto priemonių kainos yra išaugusios.

„Būtent todėl dažniausiai mažieji rinkos dalyviai pervežimus atlieka su senesnėmis transporto priemonėmis, o jų pervežimų kryptis – Baltarusija, Ukraina, Rusija, Azijos valstybės, kuriose nėra griežtų ekologinių standartų, mažesni kelių mokesčiai. Negaunant finansavimo iš bankų, joms labai sunku įsigyti naujų transporto priemonių ir įsitvirtinti Vakarų rinkose.

Kitos priežastys – klientų paieška Vakaruose vyksta ne taip greitai, kaip norėtųsi, reikia daugiau žmogiškųjų išteklių, investicijų, norint perorientuoti veiklą. Be to, vienu metu iš Rytų rinkų pasitrauks ir kitų ES šalių vežėjai, jie taip pat staigiai sieks persiorientuoti į Vakarus ir sudarys konkurenciją Lietuvos vežėjams, todėl įsitvirtinimas Vakarų rinkose užtruks“, – sako B. Geležiūnas.

Pasak jo, užsiveriant Rytų rinkoms, nutrūks krovinių srautai ir į Kazachstaną, Uzbekistaną bei kitas Azijos valstybes, nes kai kurių vežėjų keliai į šias šalis eidavo per Rusiją ir Baltarusiją.

„Nesulaukus paramos iš valstybės, smulkioms, mažoms ir vidutinėms įmonėms nepavyks greitai persiorientuoti į Vakarų rinkas, todėl joms gresia veiklos stabdymas, bankrotai. Tai reiškia tik viena – šių įmonių gretos vis retės“, – sako B. Geležiūnas ir priduria, kad jau netrukus su papildomais iššūkiais gali susidurti įmonės, nuomojusios sandėlius prekių laikymui ir perkrovimui – sandėlių paklausa, užsidarius Rytų rinkoms, gerokai sumažės.

Šiuo metu su Rytų rinkomis dirba mažiausiai 250 asociacijos „Linava“ narių, o šiose įmonėse dirba iki 10 tūkst. darbuotojų. Iš viso su Rytų rinkomis, susisiekimo ministro pateiktas duomenimis, dirba apie 1200 vežėjų. Asociacijos „Linava“ skaičiavimais, iš viso su Rytų rinkomis gali dirbti iki 20 tūkst. tolimųjų reisų vairuotojų.