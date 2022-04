Šis vaikams skirtas „Aston Martin“ gali kainuoti daugiau nei jūsų tikrasis automobilis

Mažųjų automobilių kompanijos (The Little Car Company), kuri taip pat pagamino mažytį „Bugatti Type 35“, gaminamas specialaus leidimo „No Time to Die“ automobilis „Aston Martin DB5 Junior“ yra dviem trečdaliais mažesnis už filmuose naudojamą automobilį.

Be to, skirtingai nei filme rodytas automobilis, šis mažasis DB5 neturi stogo, todėl jame gali sėdėti didesni vaikai ar net suaugusieji.

Šių mažylių bus pagaminta tik 125 vienetai.

Kaina?

Apie 123 000 JAV dolerių už kiekvieną.

Mažųjų automobilių kompanija jau gamino mažytį Aston Martin DB5, tačiau šioje Bondo versijoje yra keletas papildomų funkcijų.

Be kita ko, iš automobilio priekio, kai ištraukiami priekiniai žibintai, išlenda žaisliniai kulkosvaidžiai.

Vietoj originalaus Bondo automobilio, kuriame buvo galima matyti skirtingų šalių valstybinius numerius, besisukančio valstybinio numerio ženklo, šiame automobilyje yra skaitmeninis valstybinio numerio ženklas, kuris tai ir daro.

Jis taip pat turi „dūmų uždangos“ įrenginį, kuris per „išmetimo vamzdžius“ pumpuoja tamsius dūmus.

Be to, mini Bondo automobilis turi daug daugiau galios nei originalus „Little Car“ DB5. Įmonės standartinis DB5 modelis išvysto tik 6,5 arklio galių.

Bondo versijos elektrinis variklis gali išvystyti iki 21,5 arklio galių, o jo maksimalus greitis siekia 45-50 mylių per valandą.

Automobilis taip pat turi įvairius važiavimo režimus, kai kuriuose iš jų maksimalus greitis yra mažesnis ir skirtas jaunesniems vairuotojams.

Aston Martin teigimu, miniatiūriniu automobiliu negalima važinėti viešaisiais keliais, tačiau jo savininkai bus kviečiami dalyvauti specialiuose vairavimo renginiuose lenktynių trasose.

Kadangi automobilis neturi stogo ir jame gali tilpti suaugęs žmogus, tikimasi, kad jį dažnai vairuos suaugusieji arba važiuos kartu, kai prie vairo sėdės vaikai.

„Norėtume paraginti tėvus užtikrinti, kad jų vaikai dėvėtų šalmus ir kad vairuojant vaikai būtų prižiūrimi“, – sakė „Aston Martin“ atstovas spaudai Nathanas Hoytas.

Mažųjų automobilių kompanija labai stengėsi kuo tiksliau atkurti DB5 mažais masteliukais. Originalus DB5 buvo nuskenuotas 3-D formatu. Kai kurie prietaisų skydelio matuokliai buvo pakeisti dėl naujo vaidmens elektromobilyje.

Pavyzdžiui, degalų matuoklis pakeistas į akumuliatoriaus matuoklį, o alyvos temperatūros matuoklis rodo elektros variklio temperatūrą.

„Tikrasis“ Džeimso Bondo Aston Martin DB5 pirmą kartą pasirodė 1964 m. filme „Goldfinger“.

Vėlesnė versija, sukurta reklamuojant vėlesnį filmą apie Bondą „Thunderball“, 2019 m. aukcione parduota už 6,4 mln. dolerių. Ši jaunesnioji versija išleista siekiant reklamuoti kitą ilgametės serijos filmą „Nėra laiko mirti“.