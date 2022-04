Inovacijų DNR: trys būtini žingsniai, ateities verslo sėkmei užtikrinti

Apie mūsų gyvenimą keičiančias inovacijas, transporto ir logistikos įmonių ateityje laukiančius iššūkius, o taip pat ir mokslo bei verslo iniciatyvas, vedančias sveikų ir ekologiškų produktų kūrimo link, sužinosite jau šį šeštadienį, 11.30 val., laidoje „Inovacijų DNR“ per „Lietuvos ryto“ televiziją.

Procesų skaitmenizavimas – raktas į sėkmingai plėtojamą verslą

Transporto ir logistikos įmonės, kurios dar nespėjo galutinai atsigauti po koronaviruso pandemijos sukeltų sunkumų ir prekybos su Kinija suvaržymų, patiria naujų išbandymų. Karas Ukrainoje ir ekonominės sankcijos Rusijai bei Baltarusijai skaudžiai atsiliepia pervežimo ir logistikos sektoriuose veikiančioms įmonėms. Prognozuojama, kad ekonominis poveikis šioms sritims bus skaudesnis nei prieš tai buvusios problemos. Iš kitos pusės, transporto įmonėms reikia nuolatos siekti žaliojo kurso tikslų, o tai verčia dar labiau galvoti apie procesų optimizavimą ir darbo efektyvumą.

Apskaičiuota, kad procesų skaitmenizavimas transporto ir logistikos srityse gali pagreitinti prekių pristatymo procesus: prekės gali būti pristatomos viena diena anksčiau, nei tai daroma dabar, o tai reiškia, kad verslas gali patirti 30 proc. mažesnius kaštus. Be to, procesų skaitmenizavimas ir elektroninių formų naudojimas kasmet, kalbant vien apie Lietuvą, gali padėti išsaugoti dešimtis tūkstančių medžių (jau nekalbant apie vandens, energijos taupymą ir CO2, spūsčių, eismo įvykių mažinimą bei laiko taupymą).

Pasak Andriaus Juvko, sukūrusio transporto ir užsakymų valdymo sistemą „4logist“, kuri optimizuoja ir automatizuoja procesus, padeda transporto įmonėms greitai ir operatyviai teikti visą reikiamą informaciją savo klientams, jau dabar yra sukurta gan daug pažangių sistemų, kuriomis tik reikia pradėti naudotis ir nebijoti pažangos, nes ji yra raktas į sėkmę bei didesnę finansinę grąžą.

„Valdymo sistemos ir skaitmenizuotų duomenų naudojimas visų pirma padeda taupyti laiką. Be to, optimizuoja darbą, tad lieka mažiau rutininių darbų, o reikalinga informacija gali būti randama daug greičiau ir efektyviau net praėjus ilgam laiko tarpui. Mūsų skaičiavimais, naudojant mūsų sistemą, visi darbai gali būti atlikti dukart greičiau, nei juos darytume netaikydami pažangių sistemų“, – sako transporto ir užsakymų valdymo sistemos „4logist“ kūrėjas A. Juvko.

Ateities logistika neįmanoma be procesų skaitmenizavimo, o įmonės, kurios savo veikloje nepradės naudotis inovatyviomis sistemomis, ilgainiui negalės efektyviai konkuruoti bei sėkmingai mažinti kaštų ir taip dinamiškoje transporto srityje. Todėl, pasak startuolio „4Logist“ kūrėjo, be procesų optimizavimo pasiekti sąnaudų mažinimo tikslą yra be galo sunku.

„Pirma, mes turime suprasti, kad procesų optimizavimas padės taupyti pinigus ir laiką. Antra, labai svarbu suprasti, kad darbuotojų atliekami rutininiai darbai atima be galo daug laiko, o jau sukurtų sistemų integracija į įmonės veiklą gali labai greitai atnešti papildomų pajamų. Trečia, reikia atverti savo įmonės duris naujoms technologijos, kurių yra gana daug, tačiau kartais mes patys bijome jas naudoti“, – sako A. Juvko, kurio produktu „4logist“ naudojasi daugiau kaip 450 įmonių iš 15 valstybių.

Tyrimai – inovatyviems sprendimams

Žemės ūkio užauginamų produktų sistemos taip pat laukia pokyčiai. Jau dabar ieškoma būdų, kaip užauginti saugius augalus, sukurti vis labiau atsparias augalų veisles ir pereiti prie naujų augalų rūšių, tinkamų maistui.

Anot „Agrokoncerno“ sėklų produktų grupės vadovo Modesto Žemaičio, viskas prasideda ir tinkamos veislės ir kokybiškos sėklos pasirinkimo. „Agro inovacijų tyrimų centre tiriame įvairias veisles – auginame ir tiriame jų kokybinius, kiekybinius parametrus ir pagal tai atsirenkame tinkamiausias.

Tik po šių tyrimų einame į ūkius ir ten naudojame sėklą didesniuose plotuose, auginame veisles, derlių vežame į elevatorių ir vėl tiriame, ar žaliava atitinka mūsų keliamus reikalavimus – žiemkentiškumo, krūmijimosi, vegetacijos laiko, kitus kokybinius parametrus – kas svarbu ne tik žemdirbiui, bet ir supirkėjui“, – apie atliekamus tyrimus ir jų svarbą kalba M. Žemaitis.

Anot „Agrokoncerno“ sėklų produktų grupės vadovo, tyrimų centre atliekami eksperimentai ir naudojami inovatyvūs technologiniai sprendimai leidžia pateikti patikimas rekomendacijas, inicijuoti, kurti ir pritaikyti modelius, užtikrinančius tvarų ir žaliojo kurso tikslų siekiantį ūkininkavimą.

„Mes pirmieji pradėjome auginti vasarinius rapsus baltymų perdirbimui. Iki šiol apie 80 proc. žieminių rapsų derliaus buvo naudojama biodyzelino gamybai, naudingieji dirvožemio plotai buvo išnaudojami kuro gamybai, kas nėra efektyvu. Daug efektyviau, jei didžioji derliaus dalis perdirbama į tiesiogiai maistui tinkamus maisto produktus. Vasariniai rapsai perdirbami į baltymus, kurie naudojami baltyminiuose batonėliuose, kūdikių maiste, papildant kitus produktus baltymu“, – apie vieną galimų būdų, kaip efektyviau išnaudoti dirbamos žemės plotus ir patenkinti augantį maisto poreikį kalba M. Žemaitis.

