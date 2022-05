„Aston Martin“ kompanijoje – pokyčiai: turi naują vadovą

O naujuoju generaliniu direktoriumi taps 76 metų italas Amadeo Felisa. Jis beveik dešimt metų buvo „Ferrari“ vykdančiuoju direktoriumi. Iš pareigų pasitraukė prieš aštuonerius metus, bet kurį laiką dar dirbo įmonėje konsultantu. Praėjusiais metais jis tapo „Aston Martin“ stebėtojų tarybos nariu.

T.Mayersas dirbo ir techniniu direktoriumi – juo nuo šiol bus dar vienas perbėgėlis iš „Ferrari“, italas Roberto Fedeli. „Aston Martin Lagonda“ įmonės vadovu tapo dar vienas buvęs „Ferrari“ aukšto lygio vadybininkas – Amedeo Felisa.

Kaip rašo „Financial Times“, „Aston Martin“ savininkams nepatiko autoritarinis buvusio vadovo darbo stilius – vos atėjęs į naujas pareigas jis ėmėsi valyti įmonės vadovybę – iš darbo atleido daugelį didelę patirtį turinčių darbuotojų ir tai sukėlė kitų nepasitenkinimą.

Be to, autokratiniai T.Mayerso sprendimai nedavė finansinių rezultatų – įmonės būklė, nepaisant masinių atleidimų, nepagerėjo. Vien per pirmą šių metų ketvirtį įmonė prarado daugiau kaip šimtą milijonų svarų, bendra „Aston Martin“ skola artėja prie milijardo, o automobilių pardavimai krito apie 15 proc.

Vokiečiui Jungtinės Karalystės kompanijoje padaryti tvarkos nepavyko. Įdomu, kaip klostysis „Aston Martin“ santykiai su Vokietijos „Daimler“ koncernu, iš kurio Jungtinės Karalystės gyventojai perka variklius, elektroniką ir daug kitų komponentų, kai iš darbo buvo išvytas vokietis.