Atlikę šiuos skaičiavimus greitai sužinosite, ar jums verta rinktis naują, ar naudotą automobilį

Įmonės „Regitra“ duomenys rodo, kad Lietuviai vietoje naujų automobilių dažniau renkasi naudotas transporto priemones – naujų automobilių pardavimai per pirmąjį šių metų ketvirtį sumažėjo 16 proc., tuo tarpu naudotų transporto priemonių populiarumas išaugo beveik 8 proc. Tačiau ar pasirinkus naudotą automobilį, tikrai sutaupoma? O gal kartais labiau apsimoka rinktis naują transporto priemonę?

Naudoti automobiliai pabrango beveik trečdaliu

Skelbimų portalo „Autoplius“ duomenimis, per pastaruosius metus naudoti automobiliai pabrango vidutiniškai 26 proc., tuo tarpu nauji automobiliai pabrango kiek daugiau nei 11 proc. Labiausiai brango transporto priemonės, kurių amžius svyruoja tarp 6 ir 10 m. – jų kaina pakilo net 29 proc. Taip nutiko todėl, kad visame pasaulyje yra sutrikęs lustų tiekimas, dėl ko mažėja naujų automobilių gamybos pajėgumai. Pirkėjai, nenusiteikę naujo automobilio laukti nuo pusmečio iki metų, renkasi naudotas transporto priemones.

Kaip teigia „M Capital“ asmeninių finansų konsultantas Daumantas Karpavičius, pakilusios automobilių kainos gali sukelti daug dvejonių ir dėl to kai kurie žmonės gali nuspręsti pirkti naują automobilį. Vis tik, toks sprendimas turėtų priklausyti ir nuo kitų faktorių: „Vadovėliuose galima rasti rekomendaciją, kad perkamas automobilis neturėtų būtų brangesnis nei jūsų 6-9 mėn. pajamos.

Tačiau aklai vadovautis šiuo patarimu būtų klaidinga. Visų pirma, reikėtų įsivertinti, kokį laikotarpį planuojamas įsigyti automobilis bus naudojamas. Tuomet rekomenduojama sudėti automobilio pirkimo ir išlaikymo kainą bei iš šios sumos atimti pardavimo kainą. Gautą sumą reikėtų dalinti iš naudojimo trukmės (mėnesiais) sumos.“

Specialisto teigimu, perkant automobilį, reikia nepamiršti, kad jį teks remontuoti, be to, kainuoja ir degalai, draudimas, todėl viso biudžeto išleisti vien automobilio pirkimui nereikėtų. Perkant naudotą automobilį, yra rizika įsigyti daužtą ar brokuotą transporto priemonę, kurios trūkumai buvo nuslėpti, todėl reikia būti atsargesniems. Taip pat reikia įvertinti, kad naudotas automobilis gali tiesiog dažniau gesti.

„Jeigu nuspręsite automobilį naudoti 5–7 m. ar ilgiau, automobilis gali kainuoti ir 1,5 m. vertės pajamas (pavyzdžiui, 18 tūkst. Eur). Tarkime, kad per tą laikotarpį padangoms, remontui ir kitoms išlaidoms išleisite 3 tūkst. Eur ir automobilį parduosite už 12 tūkst. eurų.

Kitaip tariant, vienas mėnuo naudojantis automobiliu, jums kainuos apie 150 Eur. Ar verta tiek mokėti? Čia jau kiekvienam reikėtų atsakyti individualiai ir tai priklauso nuo besikeičiančių pajamų, automobilio naudojimo dažnumo ir t. t. Galbūt už tuos 150 Eur per mėnesį tiesiog nesugalvojate, ką daugiau nusipirkti“, – aiškina ekspertas.

Naują automobilį apsimoka pirkti daug uždirbantiems arba ypač vertinantiems laiką

Naujų automobilių kainos šiuo metu prasideda nuo maždaug 12–13 tūkst. eurų. Tačiau reikia turėti omenyje tai, kad užsakius naują automobilį, jo pristatymo gali tekti laukti net iki metų. Tiesa, tai turi ir privalumų – dėl esamo automobilių trūkumo nauji automobiliai per pirmuosius metus praranda vos 10–15 proc. savo vertės, o kai kurie modeliai savo vertę netgi išlaiko. Anksčiau automobiliai per pirmus metus prarasdavo mažiausiai 15 proc. savo vertės.

Nepaisant to, D. Karpavičius naują automobilį rekomenduoja pirkti retam žmogui: „Naujam automobiliui reikia turėti dideles pajamas. Taip pat į tokį pirkinį galima investuoti tiems, kam net ir savaitė be automobilio kainuotų begalę laiko.

Pirkdami naują automobilį, žmonės gali būti garantuoti, kad jis neges arba bus itin greitai pataisomas, tuo tarpu naudoti automobiliai genda dažniau ir juos tvarkyti užtrunka ilgiau. Tvarkant naudotą automobilį, gali tekti pasinaudoti taksi paslaugomis ar praleisti daug laiko viešajame transporte, o tai reiškia papildomas nenumatytas išlaidas, kurios gali kainuoti netgi brangiau nei naujo automobilio mėnesinė įmoka“.

Pavyzdžiui, perkant 13 tūkst. eurų vertės automobilį su 5 m. trukmės lizingu ir sumokėjus 3 tūkst. Eur pradinį įnašą, automobilis kainuotų tik apie 179 Eur per mėnesį arba 13740 Eur iš viso. Tad jeigu naudoto automobilio remontui ir dėl to atsirandančioms išlaidoms taksi išleidžiate daugiau nei 160 eurų per mėnesį, svarstyti apie naują automobilį tikrai verta, net jeigu ir planuojama už jį mokėti lizingu.

Tačiau toks scenarijus yra ganėtinai retas. Vidutinio lietuvio, uždirbančio apie 1050 eurų į rankas bei pravažiuojančio iki 20 tūkst. km per metus, automobilis turėtų kainuoti apie 6-7 tūkst. Eur. Už tokią kainą galima įsigyti 5–6 m. senumo ekonominės klasės nedidelį hečbeką, apie 10 m. senumo vidutinės klasės automobilį ir maždaug 12–15 m. senumo visureigį. Na, o norintys taupyti savo laiką, gali įsigyti nebrangų ekonominės klasės naują automobilį už maždaug 13 tūkst. Eur arba pigiausią prieinamą visureigį už maždaug 18–20 tūkst. Eur.

Renkantis automobilį, nesvarbu, naudotą ar naują, rekomenduojama „nešokti“ aukščiau savo finansinių galimybių ir nesusivilioti pagundomis. Pradėję žvalgytis automobilio, žmonės dažnai linkę pirkti keliais tūkstančiais brangesnį, nei buvo planuota iš pradžių – to reikėtų vengti labiausiai. „Tačiau visa kita – labai individualu. Šie patarimai gali padėti išsirinkti, tačiau galutinį sprendimą teks priimti viską svarstant ganėtinai subjektyviai“, – apibendrina D. Karpavičius.