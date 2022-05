Sekmadienį Vilniaus centras bus uždarytas: kaip keisis eismas?

Eismo ribojimai

Gegužės 29 d. 01–17 val. bus draudžiamas transporto eismas T. Vrublevskio ir Šventaragio gatvėse.

03–05 val. draudžiamas transporto eismas Naujamiesčio ir Šnipiškių seniūnijose esančioje bėgimo trasos dalyje, o 05–17 val. visoje bėgimo trasoje.

Viešojo transporto pasikeitimai

Gegužės 29 d., sekmadienį nuo 05 val. ryto iki 17 val. keisis kai kurių viešojo transporto maršrutų trasos:

Autobusų maršrutų: 1G, 3G, 6G, 10, 11, 22, 33, 43, 46, 52, 53, 56, 73, 88, ir 89. Troleibusų maršrutų: 2, 4, 6 ir 17. Gegužės 29 d. iki 17 val. nekursuos 3, 10 ir 12 maršrutų troleibusai.

5 km bėgimo trasa

5 kilometrų trasa tęsis nuo Katedros aikštės Šventaragio, T. Vrublevskio, Žygimantų, Vilniaus gatvėmis, Gedimino prospektu, Jogailos, Islandijos, Vilniaus, Dominikonų, Šv. Jono, Pilies, Bokšto, Išganytojo, Maironio, Aukštaičių, Paupio, Užupio, Maironio, Barboros Radvilaitės ir Šventaragio gatvėmis.

10 km bėgimo trasa

10 kilometrų bėgimo trasa tęsis nuo Katedros aikštės Šventaragio, T. Vrublevskio, Žygimantų, Vilniaus gatvėmis, Gedimino prospektu, Totorių, Benediktinių, Šv. Ignoto, Dominikonų, Vilniaus, Islandijos, Jogailos gatvėmis, Gedimino prospektu, A. Jakšto, Kaštonų, Vasario 16-osios gatvėmis, Gedimino prospektu, per Žvėryno tiltą, Neries krantinės dviračių taku tarp Žvėryno tilto ir Upės gatvės, Upės, Žvejų gatvėmis, per Karaliaus Mindaugo tiltą, Arsenalo gatve, Trispalvės alėja, per Bernardinų sodą, Šv. Brunono Bonifaco, Maironio, Barboros Radvilaitės, Šventaragio gatvėmis.

Pusmaratonio bėgimo trasa

21,098 km bėgimo trasa tęsis nuo Katedros aikštės Šventaragio, T. Vrublevskio, Žygimantų, Vilniaus gatvėmis, Gedimino prospektu, Totorių, Benediktinių, Šv. Ignoto, Dominikonų, Vilniaus, Islandijos, Jogailos gatvėmis, Gedimino prospektu, A. Jakšto, Kaštonų, Vasario 16-osios gatvėmis, Gedimino prospektu, per Žvėryno tiltą, Neries krantinės dviračių taku tarp Žvėryno tilto ir Upės gatvės, Upės, Žvejų gatvėmis, per Karaliaus Mindaugo tiltą, Arsenalo gatve, Trispalvės alėja, per Bernardinų sodą, Šv. Brunono Bonifaco, Maironio, Užupio, Paupio gatvėmis, Vilnios taku, Aukštaičių, Maironio, Išganytojo, Bokšto, Didžiąja, Vokiečių, Islandijos, Jogailos gatvėmis, Gedimino prospektu, A. Jakšto, Kaštonų, Vasario 16-osios gatvėmis, Gedimino prospektu, per Žvėryno tiltą, Neries krantinės dviračių taku tarp Žvėryno tilto ir Upės gatvės, Upės, Žvejų gatvėmis, per Karaliaus Mindaugo tiltą, Arsenalo gatve, Trispalvės alėja, per Bernardinų sodą, Šv. Brunono Bonifaco, Maironio, Barboros Radvilaitės, Šventaragio gatvėmis.

Renginio programa

8 val. ryto Katedros aikštėje prasidės naujų dalyvių registracija.

Pirmas bėgimo startas – 9.30 val., į bėgimo trasą išbėgs 10 km ir pusmaratonio distancijų dalyviai.

Nuo 12.30 iki 13.10 val. startuos vaikai – „Adventica Ukrainiankids.lt vaikų bėgimas“ vyks nuo Pilies gatvės pradžios iki finišo arkos ties Katedros varpine.

13.45 val. startuos 5 kilometrų distancijos dalyviai.

Distancijų apdovanojimai: 11 val. – 10 km ir pusmaratonio distancija, 14.30 val. – 5 km distancija.

Bėgimo miestelyje Katedros aikštėje ne tik dalyvių, bet ir sirgalių bei svečių laukia rėmėjų rengiamos pramogos.