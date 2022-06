Juokas pro ašaras: kol ukrainiečiai renka milijonus, rusai savo kariuomenei sugebėjo nupirkti tik seną „Volgą“

Savo „Telegram“ kanale Kazanskis paskelbė pranešimo kopiją, kurioje rašoma, kaip rusai padėjo surinkti 25 tūkstančius rublių (apie 300 Eur) senam „Volgos“ automobiliui įsigyti, kuris vėliau bus išardytas atsarginėms dalims fronto automobiliui UAZ.

„Antrosios pasaulio armijos naujienos. Ukrainos savanoriai surinko milijonus grivinų kariuomenei, o rusai surinko 25 tūkstančius rublių senai „Volgai“, kuri taps UAZ atsarginių dalių donoru“, – rašo jis.

Pasak Kazanskio, šis juokingas pavyzdys parodo, kaip skiriasi Ukraina ir Rusija. Žurnalistas pažymi, kad per 20 valdymo metų Putino režimas sunaikino bet kokias rusų pilietinės iniciatyvos užuomazgas.

„Juokinga ir graudu. Rusijos visuomenė visiškai nesuvokia karo, nejaučia reikalo įsitraukti, atsiriboja nuo to, kas vyksta. Be to, Putino režimas geležiniu vėzdu išmušė bet kokį norą imtis bet kokių visuomeninių iniciatyvų, todėl Rusijoje nėra savanorių judėjimo, o yra štai tokia gėda“, – teigia žurnalistas.