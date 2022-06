Kylant degalų ir elektros kainoms patarė, kokį rinktis automobilį: tik taip pavyks sutaupyti

„Regitros“ duomenimis, iki šių metų birželio 1 d. įregistruotos 1102 177 dyzelinės transporto priemonės, 375 407 benzininės ir 5 902 elektromobiliai.

Didžiausią rūpestį vairuotojams šiuo metu kelia degalų kainos. Degalinių švieslentėse benzino ir dyzelino kainas galime išvysti svyruojančias nuo 1,9 ir 2,15 euro.

„Ignitis grupės“ atstovas Artūras Ketlerius naujienų portalui lrytas.lt pažymėjo, kad elektros energijos kainos Lietuvos didmeninėje biržoje „Nord Pool“ per pastaruosius metus yra išaugusios 3–4 kartus. Pavyzdžiui, šių metų gegužę vidutinė elektros energijos kaina biržoje, Lietuvos zonoje, siekė 164,71 euro už megavatvalandę, kai praėjusių metų gegužę – 50,35 euro. Toks didmeninių kainų augimas daro įtaką ir mažmeninei rinkai.

Šiuo metu kainos svyruoja nuo 0,44 Eur/kWh iki 0,59 Eur/kWh. Vidutinė įkrovimo kaina „Ignitis“ tinkle šiuo metu siekia apie 0,484 Eur/kWh.

Anot A.Ketleriaus, rinkoje elektros kainoms augant 3–4 kartus, įkrovimo kainos didėjo apie 60–70 proc.

Turi daug lengvatų

Pašnekovas siūlo rinktis elektromobilius, nes jų vairuotojai gali naudotis stovėjimo lengvatomis, A juostomis, nemokamu įkrovimu miestuose. Be to, elektromobilių eksploatacijos kaštai dažniausiai būna mažesni.

„Kokį konkrečiai elektromobilį įsigyti, priklauso nuo kliento poreikių, norų ir galimybių. Svarbu įvertinti, kiek kilometrų teks nuvažiuoti kasdien, kokios galimybės įrengti įkrovimo stotelę namuose bei kokia yra viešo įkrovimo infrastruktūra mieste, kuriame bus naudojamasi elektromobiliu“, – kalbėjo jis.

Pigiausią naują elektromobilį galima įsigyti nuo 19 021 eurų („Dacia Spring“). Brangiausias elektromobilis šiuo metu kainuoja 172 800 eurų („Mercedes-benz EQS“). Lietuvoje vienas populiariausių elektromobilių yra „Volkswagen e-UP“, kuris kainuoja 23 390 eurų.

Reikia įvertinti asmeninius poreikius

Naudotų automobilių portalo „Autoplius.lt“ vadovas Artūras Mizeras naujienų portalui lrytas.lt akcentavo, kad, renkantis automobilį, svarbiausia įvertinti asmeninius poreikius – automobilio dydį, keliausite mieste ar užmiestyje, norimą komplektaciją, galimas remonto, tvarkymo išlaidas ir galimą automobiliui skirti biudžetą.

„Labai svarbu numatyti ir papildomas išlaidas perkant automobilį – investuoti į jo patikrą, pasilikti pinigų pirminiam remontui ir aptarnavimui.

Jeigu finansinės galimybės leidžia, hibridinis automobilis dabar būtų saugus ekonominis pasirinkimas ateičiai tiek dėl mažesnių degalų sąnaudų, tiek dėl mažesnių numatomų mokesčių ateityje“, – pasiūlė A.Mizeras.

Jis pastebėjo, kad toliau auga elektrinių ir hibridinių automobilių populiarumas, tačiau jie vis dar sudaro labai nedidelę parko dalį. „Autoplius.lt“ portalo duomenimis, pirkėjai praeitais metais rinkosi brangesnes transporto priemones. Per metus vidutinė automobilio sandorio vertė pakilo apie 20 proc. ir šiuo metu sudaro 7–8 tūkst. eurų.

„Esant aukštesnėms degalų kainoms, greičiausiai didesnę paklausą ateityje turės ekonomiškesni automobiliai su mažesnėmis degalų sąnaudomis. Tai gali būti tiek naujesni hibridiniai modeliai, tiek dyzeliniai, kurių sąnaudos paprastai būna mažesnės už panašių benzininių, ypač užmiestyje“, – kalbėjo A.Mizeras.

„Auto Moto“ žurnalistas Marius Eidukonis naujienų portalui lrytas.lt tvirtino, kad Lietuva yra naudotų automobilių šalis, todėl irgi mano, kad dabar palankiausia pirkti hibridinę transporto priemonę.

„Įkraunamų hibridų ekonomija yra pati parankiausia. Juo važiuojant sunaudojame apie 5 litrus degalų, todėl išnaudosime 10 Eur/100 km.

Elektromobilis dar ne kiekvienam lietuviui įkandamas produktas. Tiems žmonėms, kurie gyvena name, kuris iš saulės ar vėjo energijos gali pasigaminti elektrą, verta pirkti elektromobilį, tačiau tokių yra vienetai“, – pastebėjo M.Eidukonis.

Poreikiai ne itin keičiasi

„Autoplius.lt“ portalo duomenimis, benzininių ir dyzelinių automobilių kainos labai įvairios – nuo kelių šimtų iki kelių šimtų tūkstančių eurų. Viskas priklauso nuo automobilio amžiaus, klasės, komplektacijos bei defektų.

Tuo tarpu naudotų elektromobilių kainos prasideda nuo 6 tūkst. eurų. Už tokią sumą galima įsigyti apie 7 metų amžiaus kompaktišką elektromobilį su 30 kWh talpos baterija, su kurio viena įkrova mieste galima nuvažiuoti apie 100–150 kilometrų.

Pasak pašnekovo, dyzeliniai automobiliai vis dar išlieka populiariausias lietuvių pasirinkimas. 2 iš 3 įsigytų naudotų automobilių yra dyzeliniai, tačiau ši dalis kasmet keliais procentais sumažėja. Jų populiarumą lemia ne tik pirkėjų norai, bet ir rinkoje esanti pasiūla. Prieš 10 metų dyzeliniai automobiliai Europoje sudarė didesnę dalį pagamintųjų, todėl dabar tai atsispindi ir naudotų automobilių pasiūloje.

„Auto Moto“ žurnalistas M.Eidukonis naujienų portalui lrytas.lt teigė, kad dyzelinę transporto priemonę apsimoka pirkti, jei prisukama daug kilometrų.

„Šiai dienai dyzelino ir benzino kainos panašios, todėl nelabai pagal tai gali rinktis. Nemanau, kad dabar lietuviai keis savo mašinas į ekonomiškesnes, nes visi mato rinkos situaciją ir supranta, kad tarp naudotų automobilių sudėtinga surasti kokybišką transporto priemonę. Tie, kurie nori parduoti naudotą mašiną, negali gauti greitai naujo automobilio dėl detalių trūkumo“, – pažymėjo pašnekovas.

Jo nuomone, lietuviai, stebėdami degalų kainų augimą, turėtų pakeisti požiūrį ir ne visur važiuoti automobiliu.

A.Mizeras mano, kad per artimiausius metus tikriausiai neišvysime drastiškų pasikeitimų. Tačiau ilgesniame laikotarpyje turėtume matyti ir toliau didėjantį hibridinių, elektrinių automobilių populiarumą – antrinėje rinkoje jų atsiras vis daugiau, vairuotojai turės iš ko pasirinkti. Be to, įvertindami ateityje įsigaliosiančius taršos mokesčius ar griežtesnį dyzelinių automobilių reguliavimą, gyventojai norės tam pasiruošti pažvelgdami į ekologiškesnes transporto priemones.

Ieško ekonomiškų ir ilgaamžiškų

Kauno automobilių turgaus direktorius Valentinas Naujanis sakė, kad nereikėtų automobilį rinktis pagal degalų kainą. Anot jo, yra klasikiniai automobiliai, kurie išbandyti, patikrinti bei su kuriais galima važiuoti, o elektromobiliai dar turėtų patobulėti. Jo nuomone, dabar neaišku, kiek reikės į juos investuoti po dešimties metų.

„Jei netoli važiuoji ir galima nemokamai įkrauti mašiną, elektromobilį šiai dienai pirkti apsimoka. Tačiau, mano nuomone, tai vienas iš šeimos automobilių“, – pridūrė jis.

Kauno automobilių turgaus direktorius siūlo įsigyti dyzelinę transporto priemonę, nes ji ekonomiška, mažiau naudoja degalų, šių transporto priemonių geresnis ilgaamžiškumas nei benzininių.

„Žmonės turėtų rinktis automobilį pagal gyvenimo stilių. Jei daugiau vainėja mieste, gali rinktis elektromobilį, tačiau jei didesnius atstumus – dyzelinę ar benzininę transporto priemonę“, – naujienų portalui lrytas.lt paaiškino V.Naujanis.

Anot pašnekovo, pastaruoju metu lietuviai renkasi „Audi“, „Volvo“, „Volkswagen“, „Mercedes“ mašinas.

„Regitros“ duomenimis, šiais metais pirmą kartą įregistruota 24 080 naujų automobilių ir 70 309 naudoti automobiliai.