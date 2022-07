Sankcijos Rusijai naujų automobilių rinkos nepaglostė – per pusmetį susitraukė daugiau nei perpus

Beprecedentės Vakarų šalių sankcijos Rusijai dėl jos niokojančio karo Ukrainoje stipriai smogė Rusijos automobilių pramonei ir jų rinkai – metinis pardavimų kritimas balandį siekė 78,5 proc., gegužę – 83,5 proc., o birželį sulėtėjo iki 14,4 procento.

Daugelis automobilių gamintojų, įskaitant „Audi“, „Honda“, „Jaguar“ ir „Porsche“, sustabdė savo automobilių ar jų dalių eksportą į Rusiją, o tokie gamintojai kaip BMW, „Ford“, „Hyundai“, „Nissan“, „Mercedes“, „Volkswagen“ ir „Volvo“ sustabdė savo gamyklas šioje šalyje.

„Renault“ už simbolinę kainą perdavė Rusijos vyriausybei savo gamyklą Maskvoje, kurioje ruošiamasi atnaujinti modernizuotų sovietinių laikų „Moskvič“ automobilių gamybą. Be to, Prancūzijos koncernas pasitraukė iš Rusijos automobilių pramonės lyderio „AvtoVAZ“, turėjęs kiek daugiau negu du trečdalius jo akcijų.

Gegužę Rusija, susidūrusi su užsienietiškų dalių stygiumi, sumažino saugos ir išmetamųjų teršalų standartus, atšaukdama net ir oro pagalvių reikalavimą, taip pat pradėjo projektuoti automobilių modelius su labai ribotu elektroninių komponentų komplektu, atsisakydama privalomai tokių kaip stabdžių antiblokavimo sistema (ABS).

Atitinkamu vyriausybės nutarimu reikalavimai automobilių sertifikavimui grąžinami netgi į 1988 metų lygį.

Be to, Rusijos valdžia, siekdama apeiti ribojimus, leido importuoti šimtų kategorijų prekes, įskaitant automobilius ir jų atsargines dalis, be intelektinės nuosavybės savininko sutikimo, taip įteisindama vadinamąją „pilkąjį“ importą.

2021-aisiais beveik 150 mln. gyventojų turinčioje Rusijoje nupirkta 1,667 mln. naujų lengvųjų automobilių – 4,3 proc. daugiau nei užpernai.