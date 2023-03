Vilniaus viešajame transporte – pasikeitimai: laukite modernios e. bilieto sistemos

Anot savivaldybės įmonės JUDU, naujos įrangos montavimas naktimis jau vyksta: autobusuose ir troleibusuose tiesiami nauji elektros kabeliai, kabinami komposterių laikikliai, diegiami borto kompiuteriai ir patys komposteriai.

Taip pat vyksta intensyvūs naujos sistemos programavimo ir diegimo darbai, kurie aprėpia ir kitas JUDU administruojamas platformas – savitarnos portalą bei „m.Ticket“ programėlę.

„Vasarą pasitiksime su ilgai laukta nauja, išties pažangia e. bilieto sistema. Kartu su ja atsinaujins ir JUDU platformos – jos susijungs į vieną sistemą, suteiksiančią galimybę klientams pasiūlyti klientams dar patogesnę viešojo transporto paslaugą, kuri apima bilietų įsigijimą, jų valdymą per atsinaujinusią savitarną bei efektyvesnį viešojo transporto organizavimą“, – sako JUDU Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovė Neringa Žukauskaitė.

Anot jos, sprendimas atnaujinti sistemą priimtas ne be priežasties – dabartinė e. bilieto sistema ir turima įranga per daugelį metų technologiškai paseno, dažnai susidurdavo su gedimais ir techniniais sutrikimais, kurie be abejonės, kelia nepatogumus klientams ir pačiai viešojo transporto sistemai.

Įdiegus naują sistemą nesikeis nei bilietų įsigijimo procesas, nei bilietų kainos. Visi klientų turimi tiek trumpalaikiai, tiek ilgalaikiai bilietai automatiškai persikels į naują sistemą. Tačiau esminis pokytis bus ir jis bus tik vienas: tiek vilniečiai, tiek miesto svečiai turės įgyti naują įprotį – iki šiol viešojo transporto bilietą reikėdavo tik aktyvuoti, tačiau įdiegus naują sistemą turimą bilietą (trumpalaikį, ilgalaikį ar esantį mobiliosiose programėlėse arba Vilniečio / JUDU kortelę reikės dar ir pažymėti, nepriklausomai nuo to ar turimas bilietas yra aktyvuotas ar neaktyvuotas.

Jei bilietas arba Vilniečio / JUDU kortelė bus neaktyvuoti, sistema bilietus tuo pačiu metu ne tik pažymės, bet ir aktyvuos, apie naujos e. bilietų sistemos pokyčius skelbia Vilniaus miesto savivaldybės įmonė.