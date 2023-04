Įspėja dėl akcizų degalams didinimo: kils pervežimų įkainiai, vėl brangs maistas

Oro taršos toks sprendimas nesumažins, o labiausiai pakenks eiliniams gyventojams ir smulkiesiems verslams.

Prognozuojama, kad vėl brangs maisto, buities ir kitos labiausiai vartojamos prekės, nes vežėjai vėl bus priversti didinti pervežimų įkainius.

Be to, įmonės dėl padidėjusio akcizo sieks kurą įsigyti kaimyninėse valstybėse, pavyzdžiui, Lenkijoje, o Lietuva dėl to praras milijonus eurų pajamų.

Tokios prognozės pateiktos Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ kreipimesi į Seimo komitetus, Susisiekimo, Finansų bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijas, prašant nepriimti skubotų sprendimų ir įvertinti siūlomo pakeitimo įtaką ne tik visai ekonomikai, bet ir eiliniams vartotojams.

Asociacijos „Linava“ viceprezidento ir Krovininės tarybos pirmininko Vyto Bučinsko teigimu, vežėjų bendruomenė palaiko Aplinkos ministerijos tikslus turėti švaresnę aplinką.

Visgi kiekvienas tam skirtas sprendimas turi būti racionalus, priimtas išsamiai įvertinus esamą padėtį, o dabartinė situacija nesuteikia pagrindo svarstyti apie akcizo didinimą degalams.

„Aplinkos taršai mažinti galima rasti ir kitokių būdų, nei degalų akcizo didinimas. Išaugus degalų kainoms, oro tarša tikrai nesumažės – juk žmonės nenustos važinėti automobiliais.

Dėl to tik dar labiau nukentės mažieji ir smulkieji verslai, o labiausiai – eiliniai gyventojai, kuriems transportas yra kasdienybė, susijusi su darbu ir kitais svarbiausiais poreikiais.

Dėl brangstančio kuro, tikėtina, kad kils ir kitų susisiekimo paslaugų kainos, pavyzdžiui, dar labiau brangs tarpmiestiniai ir miesto autobusų bilietai, taksi, pavėžėjimo paslaugos“, – sako V. Bučinskas.

Anot asociacijos „Linava“ viceprezidento, tos transporto įmonės, kurios neturės galimybės orientuotis į alternatyvas, pavyzdžiui, piltis degalų kaimyninėje Lenkijoje ir kitose šalyse, kur jie yra pigesni, tiesiog kels pervežimo paslaugų įkainius. O tai pakenks visai tiekimo grandinei.

„Dėl to ir vėl labiausiai nukentės paprasti žmonės, nes jie bus priversti mokėti dar brangiau už maisto, buities ir kitas būtinas prekes, kurios brangs, nes vežėjai bus priversti vėl didinti pervežimo paslaugų įkainius.

Lietuva pagal prekių ir paslaugų kainų lygį jau artėja prie turtingiausių Europos šalių, nors darbuotojų atlyginimai nesiekia tų šalių lygio.

Tad esant tokiai situacijai negalima didinti atotrūkio tarp pajamų ir žmonių išlaidų, didinant akcizą, kuris augimas lems ir daugelio prekių bei paslaugų kainų augimą“, – teigia V. Bučinskas.

Nuostoliai gali būti milijoniniai

Asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius Zenonas Buivydas teigia, kad vežėjų atstovai jau ne kartą bandė atkreipti dėmesį į tai, kad šalyje veikiančios transporto ir logistikos įmonės pastaruoju metu ir taip susiduria su itin dideliais iššūkiais.

Tokiais kaip nuolatinis ir padidėjęs vairuotojų trūkumas, vairuotojų įdarbinimui iš ne Europos Sąjungos (ES) šalių taikomos kvotos, Mobilumo paketo reikalavimai ir jų išpildymas. Pasak jo, degalų akcizo didinimas, situaciją tik dar labiau apsunkintų.

„Transporto ir logistikos sektorius sudaro net 13 proc. mūsų šalies bendrojo vidaus produkto ir yra trečia pagal svorį ekonomikos šaka Lietuvoje. Tad priėmus sprendimą didinti akcizą degalams, neabejotinai nukentėtų visa valstybė.

Transporto įmonės, kurios ir taip kasdien susiduria su iššūkiais bei padidinta rizika, siektų kurą įsigyti kaimyninėse valstybėse. Tad atitinkamai už kurą kitoje valstybėje būtų sumokama ir labai didelė dalis mokesčių. Lietuva dėl to prarastų milijonus eurų“, – pabrėžia Z. Buivydas.

Pasak vežėjų atstovų, norint sėkmingai kovoti su aplinkos tarša ir klimato kaita, Lietuva prioritetą turėtų teikti ne degalų akcizo didinimui, o numatyti kur kas daugiau galimybių plėtoti alternatyvių energijos rūšių infrastruktūrą – biodyzelino, gamtinių dujų, elektros, vandenilio.

Pavyzdžiui, gerinti infrastruktūrą miestuose, magistraliniuose ir rajonų keliuose, kad būtų galima įsikrauti Europoje sparčiai populiarėjančius elektra varomus lengvuosius automobilius ir sunkvežimius, kurie padeda mažinti taršą ir kuriems piešiama itin šviesi ateitis.

Taip pat numatyti finansinės paramos priemonių ir gyventojams bei verslams, įsigyjantiems netaršias transporto priemones.