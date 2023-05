Už parkavimą – nemenki mokesčiai

Sostinės gyventojas Darius pasakojo anksčiau su šeima vasarą ilsėjęsis Kuršių nerijoje. Tačiau kai toks poilsis ėmė gerokai kirsti per kišenę, pigesnių atostogų vilnietis ėmė dairytis Palangoje.

„Su šeima pradėjome ilsėtis Palangoje ir tą darome kelerius pastaruosius metus. Deja, Palanga panašėja į Neringą. Ilsėtis tampa brangu ir čia“, – portalui lrytas.lt teigė jis.

Prie tokios išvados Darius priėjo pamatęs, kad dauguma Palangos viešbučių savo svečių prašo susimokėti už automobilio stovėjimą privačioje aikštelėje.

„Žinoma, dabar labai populiaru kovoti prieš automobilių vairuotojus, bet nejaugi Palangos verslininkai nori, jog pas juos niekas nebeatvyktų? Tiek pernai, tiek šiemet apskambinę ne vieną viešbutį buvome informuoti, jog už automobilio stovėjimą teks susimokėti po 10 eurų parai“, – tikino vilnietis.

Praėjusiais metais su šeima Palangoje jis buvo apsistojęs savaitę, tad viešbučiui turėjo susimokėti papildomus 70 eurų.

„Už šią sumą būtume triskart pavalgę kavinėje. Šiais metais nutarėme užsisakyti vietas pas žmones, kadangi jie turi kiemą, už automobilio stovėjimą rinkliavos neims, bet tai – jau retenybė Palangoje, mat kone visos didžiosios apgyvendinimo įstaigos tą mokestį už automobilio stovėjimą renka“, – šnekėjo Darius.

Apmokestino, nes turi teisę

Vienas iš tokį mokestį taikančių viešbučių – „Palangos vėtra“. Pasistatyti automobilį per parą čia kainuoja 6 eurus. Sulaukusi žurnalistų klausimo, kodėl lankytojai turi susimokėti už parkavimą, viešbučio direktorė Audra Vainoraitė pasipiktino.

„Nelabai suprantu klausimo. Kaip suprantu, klausimas ne žurnalistinis – jūs bandėte nuomotis ir nenorite mokėti mokesčio. Manau, tai nesusiję su straipsniu – jūs tik prisistatėte kaip žurnalistė, jums iškilo problema – norite išvengti parkavimo mokesčio“, – kalbėjo ji.

Visgi vėliau ėmėsi aiškinti. Tokį mokestį taiko dėl to, kad gali.

„Tai yra privatus verslas, mes turime teisę taikyti vienokį ar kitokį mokestį už stovėjimo aikštelę ir už kitas paslaugas. Verslas gali taikyti mokesčius, juk ne mes vieni taikome. Mokestį už parkavimą taiko ir viešbutis „Gabija“, ir „Amberton“, ir „Grand Baltic Dunes“. Daugelis viešbučių turi uždaras aikšteles su kelio atitvaru“, – sakė A.Vainoraitė.

Pasak jos, mokesčiu nebandoma spręsti jokios problemos, viešbučio teritorijoje puikiai telpa visi norintys automobiliai.

„Kai atvažiuojate į Vilnių, į Senamiestyje esantį viešbutį, ar jūs mokate už parkavimą? Ar jums kyla klausimas, kodėl? Lygiai taip pat ir Ryga – ten, kur mokamas miesto parkavimas, dažniausiai parkavimas mokamas ir viešbutyje. Rygoje esu apsistojusi ne vieną kartą ir moku 15–20 eurų už parkavimą per dieną.

Mes lygiai taip pat – esame apmokamose miesto zonose ir apmokestinome parkavimą, kaip ir daro daugelis viešbučių. Mes nesame vieninteliai. Todėl klausimas, sakyčiau, keistas“, – aiškinosi direktorė.

Ji pridūrė, kad kiti viešbučiai tokį mokestį taiko jau seniai, o „Palangos vėtra“ – tik treti metai.

„Anksčiau teritorija priešais mūsų viešbutį nebuvo apmokestinta, o vėliau miestas įvedė mokestį ir visa gatvė priešais viešbučio paradines duris tapo apmokestinta“, – pridūrė A.Vainoraitė.

„Kodėl turėtų būti nemokama?“

Viešbutyje „Amberton Green Apartments Palanga“ už parkavimą susimokėsite dar daugiau – 10 eurų per parą. Viešbučio direktorius Tomas Vanagas sakė, kad kainą nuo pernai metų teko pakelti.

„Tai yra paslauga, kodėl ji turėtų būti nemokama? Mūsų viešbutyje šis mokestis taikomas nuo pat atidarymo. Vasarą kainuoja 10 eurų, o ne sezono metu – 4 eurai. Praėjusiais metais vasarą kainavo 8 eurus. Tiesiog tokia kaina. Norėjome ženkliai nekelti kambarių kainos, bet mums viskas pabrango, tai teko padidinti paslaugų kainą“, – kalbėjo T.Vanagas.

„Visuose mūsų grupės viešbučiuose tokia paslauga yra mokama. Taip stengiamės pasiūlyti pigesnę kainą kambariui. Kai kurie viešbučiai siūlo brangesnius kambarius, bet nemokamą paslaugą. Be to, to parkingo reikia ne visiems – turistams, kurie atvažiuoja be automobilio, parkingo nereikia“, – tęsė pašnekovas.

Jis pridūrė: tokia praktika taikoma daugelyje kurortų ir didmiesčių.

„Būtų keista, jei nebūtų tokio mokesčio, nes taip yra visur – didmiesčiuose ir kurortuose. Ta pati Jūrmala ar Ventspilis – parkingas mokamas visur“, – aiškino viešbučio direktorius.

Visgi „Amberton Green Apartments Palanga“ Palangoje buvo vienas pirmųjų, įvedusių tokią rinkliavą.

„Kai mes tik atidarėme viešbutį, buvo klausimų, kodėl yra toks mokestis, nes mes buvome vieninteliai Palangoje, kurie ėmėme tokį mokestį. Bet dabar parkingas mokamas beveik visuose viešbučiuose“, – tvirtino T.Vanagas.

Tačiau, pasak pašnekovo, tai nereiškia, kad Palanga tampa turtingųjų kurortu.

„Manau, kad Palangoje visi gali rasti viešbutį pagal savo kišenę, todėl teiginys, kad tai – turtingųjų kurortas, neteisingas. Net ir Nidoje yra įvairaus lygio paslaugų ir kiekvienas gali rasti sau tinkamą“, – įsitikinęs jis.

O štai už parkavimą viešbučio „Pajūrio Gabija“ valdose teks susimokėti 8 eurus per parą. Viešbučio direktorė Indrė Stasiulaitytė sakė, kad tokia kaina – dar palyginti maža.

„Ši praktika – labai sena. Gegužės 25 d. mieste parkavimas visur tampa mokamas, taip pat ir prie viešbučių. Tokia praktika yra visame pasaulyje ir netgi galvoju, kad Palangoje šie mokesčiai labai maži. Visur užsienyje nėra nemokamo parkavimo, bet kokiu periodu“, – sakė I.Stasiulaitytė.

Nenori apie tai net kalbėti

Pasak Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentės Ingridos Valaitienės, toks mokestis išties nėra naujiena nei Lietuvoje, nei svetur.

„Tokie mokesčiai taikomi ne tik vasarą, bet ir ne sezono metu, tik vasarą jie būna didesni. Tai nėra naujiena, visoje Europoje yra parkavimo mokestis. Tai – labai normali praktika. Čia yra patogumas, kad Palangoje prie objekto ar pačiame objekte yra aikštelė. Sostinėje ir kituose miestuose yra tokių pavyzdžių, kada automobilį tu turi statytis toliau nuo viešbučio, turi kažkur toliau paeiti ir dar statytis gatvėje – nėra nei saugumo, nieko“, – tikino I.Valaitienė.

Jos teigimu, toks mokestis sugalvotas siekiant kuo daugiau uždirbti.

„Jei viešbutis turi kažkokią aikštelę, tai yra plotas. O verslas žiūri, kad kiekvienas kvadratinis metras generuotų pinigus. Tai yra normalaus verslo požiūris, čia net nėra apie ką kalbėti“, – pabrėžė pašnekovė.

Tą pasakiusi, I.Valaitienė skubėjo nutraukti pokalbį.

„Žinokite, negaliu daugiau laiko gaišti šiai temai, nes ji neverta dėmesio“, – rėžė ji.

Turizmui tikrai nekenkia

Palangos miesto savivaldybės administracijos atstovė spaudai Tamara Zaiceva portalui lrytas.lt pabrėžė, kad savivaldybė negali išsamiau komentuoti viešbučių veiksmų dėl automobilių statymo jų aikštelėse apmokestinimo.

„Tai nėra mūsų kompetencijoje. Tačiau atkreiptinas dėmesys, jog šis mokestis nėra naujas Palangoje, kai kurie viešbučiai jį taiko jau penkerius ar daugiau metų. Šis mokestis ne vienerius metus yra taikomas ir Lietuvos didmiesčiuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, tokia praktika yra ir užsienio šalyse“, – sakė T.Zaiceva.

Jos teigimu, tokia rinkliava turistų srautams neturi jokios įtakos.

„Kalbėti apie tai, kad tokia praktika atbaido turistus, mano manymu, būtų neteisinga. Tokia viešbučių paslauga, priešingai, turistų vertinama kaip didelis privalumas, kuomet galima saugiai palikti savo automobilį viešbučio aikštelėje, už šią paslaugą sumokant pigiau, nei tai kainuotų statant automobilį kurorto gatvėse. Palanga tikrai netampa turtingųjų kurortų, o lyginant su Nida – Palangoje netaikomas įvažiavimo mokestis, vien tai jau leidžia sutaupyti turistams“, – šnekėjo T.Zaiceva.

Pašnekovė pabrėžė, kad Palangoje sau vietą apsistoti gali rasti ir turtingieji, ir uždirbantys nedaug.

„Palangoje visada yra pakankamai didelis kainų spektras – nuo pakankamai pigių iki prabangių liukso klasės – tiek paslaugų, tiek viešojo maitinimo, tiek nakvynės sektoriuje. Statistiniai duomenys apie pernai Palangoje deklaruotą rekordinį nakvynių skaičių, t. y. 1 mln. 250 tūkst. nakvynių, rodo, kad Palangą besirenkančių turistų bei atostogautojų skaičius kiekvienais metais vis labiau auga, ir mūsų kurorte kiekvienas randa savo pajamas atitinkantį paslaugų paketą.

Praėjusių metų duomenimis, Palangoje veikė per 400 apgyvendinimo įstaigų – viešbučiai, poilsio namai, kempingas, be to, per 800 nakvynės pasiūlymų buvo privačiame sektoriuje“, – vardijo savivaldybės atstovė.

Pažymėtina, kad Palangos savivaldybės administracijos pastangomis Palangos svečiams siūloma nemažai nemokamų kultūros renginių, galimybių nemokamai sportuoti, mėgautis gamtos privalumais, nemokamai naudotis visa dviračių bei pėsčiųjų takų palei jūrą infrastruktūra.

Yra ir nemokamų aikštelių

Automobilį parkuotis mokama ne tik viešbučių teritorijose, bet ir didelėje dalyje gatvių. Pasak T.Zaicevos, taip siekiama švaresnio miesto.

„Apmokestinamos tos gatvės, kurios yra nuo miesto centro į vakarų pusę, t. y. iki pajūrio. Miestas siekia būti aplinkai ir gamtai draugiškas kurortas, kad čia būtų kuo mažiau naudojami automobiliai, todėl visada raginame Palangos svečius, atvykus į kurortą, palikti transporto priemones ir persėsti ant dviračių ar mėgautis pajūrio gamta pėsčiomis. Tačiau, jei norima automobiliu privažiuoti kuo arčiau jūros ir čia esančiose aikštelėse ar gatvėse statyti transporto priemonę, už tai teks susimokėti“, – pabrėžė ji.

Iš viso šią vasarą visame Palangos kurorte nuo Nemirsetos iki Šventosios yra nustatytos 33 zonos, kur automobilių statymas bus apmokestintas: penkios žaliosios, šešiolika raudonų ir dvylika geltonų.

Atsiranda daugiau parkavimo vietų Šventojoje, čia formuojama nauja žalioji zona, ji apims Prieplaukos gatvę ir dalį Gubojos gatvės.

Automobilių statymo mokestis, priklausomai nuo zonos, siekia nuo 0,4 iki 1,1 euro už pusvalandį.

„Paliekant automobilius Palangos rinkliavų centro patikėjimo teise valdomoje aikštelėje adresu Ronžės g. 5a, viena valanda kainuoja 1 eurą, para – 15 eurų, perkant vietą mėnesiui – už parą imamas 10 eurų mokestis.

Palangoje automobilius galima pastatyti ir tam skirtose aikštelėse nemokamai, pavyzdžiui, prie Palangos sporto arenos (Sporto g. 3), kur telpa apie 450 lengvųjų automobilių, bei adresu Taikos g. 2, talpinančioje per 200 transporto priemonių. Tiesa, abiem atvejais reikės tam tikrą atstumą iki jūros įveikti pėsčiomis“, – sakė T.Zaiceva.