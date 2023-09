Jau neramina, kas vyksta automobilių rinkoje: jei pirkti, tai tik dabar?

Kaip rašo CNN, nėra vieno atsakymo, kaip šiuo metu turėtų elgtis automobilių pirkėjai. Tai priklauso ir nuo transporto priemonės, kurią planuojama pirkti, ir nuo pirkėjo lankstumo renkantis. Visų pirma, atminkite, kad prie jungtinio streiko jungiasi tik „General Motors“, „Ford“ ir „Stellantis“, taigi, jei ketinate įsigyti „Toyota“, „Honda“ ar „Hyundai“, streikas jums neturėtų daryti įtakos.

Be to, net jei ketinate įsigyti „Ford“, „Chevrolet“ ar „Jeep“, bet jums per daug nesvarbi spalva ar kai kurie kiti parametrai, gali būti, kad vis tiek galėsite ramiai apsipirkti, net jei ir streikas įvyks.

Automobilių gamintojai tik pradėjo atsigauti nuo gamybos sutrikimų, kuriuos sukėlė su COVID-19 susijusęs dalių trūkumas. Atsargų naujoms transporto priemonėms yra mažiau, nei buvo prieš ankstesnius streikus, sakė svetainės „CoPilot“, kuri atidžiai seka prekybos atstovų atsargas, generalinis direktorius Patas Ryanas.

Nors planuojamas bendras streikas, įmonės turi skirtingą jau pagamintų automobilių kiekį. „General Motors“ turi mažiausias atsargas, o „Stellantis“, kuri gamina „Jeep“, „Dodge“ ir „Ram“ markės automobilius, atsargų turi daugiausia.

Jei dairotės į „General Motors“ automobilius, kai kurių pagaminimo jau dabar reikia laukti, pavyzdžiui, GMC, „Chevy“ ar „Cadillac“. Tai ypač aktualu tiems, kurie nori konkretaus automobilio.

„Kyla iššūkių perkant kai kuriuos iš šių automobilių. Jau dabar turėtumėte užsisakyti ir laukti, kol gausite būtent tai, ko norėjote“, – sakė P.Ryanas.

Vis dėlto, jei esate lankstesnis rinkdamasis automobilį, panikuoti neturėtumėte, sakė edmunds.com analitikas Ivanas Drury. Streikas tokiems pirkėjams įtakos turės tik tokiu atveju, jei labai įsismarkaus ir situacija taps nebevaldoma.

„AutoTrader“ analitikė Michelle Krebs teigė, kad šiuo metu netrūksta tokių automobilių kaip „Ford Bronco Sport“, „Escape“, „Chevrolet Equinox“.

Už sienos nepabėgsi

Galbūt manote, kad modelių, pagamintų Meksikoje ar Kanadoje, kur gamyklose nedirba streikuosiantys darbuotojai, niekada nepritrūks. Deja, taip nėra, nes šios automobilių gamyklos yra susijusios su JAV gamyklomis, aiškino Tenesio universiteto profesorius Thomas Goldsby.

Jis pažymėjo, kad JAV gamyklos gamina komponentus, siunčiamus į gamyklas už JAV sienų. Taigi, jei streikas užsitęs, transporto priemonių gamyba Meksikos ir Kanados gamyklose gali būti nutraukta.

Tačiau ne visi šių prekių ženklų modeliai importuojami iš Šiaurės Amerikos. Pavyzdžiui, „Chevrolet Trailblazer“ ir „Trax“ gaminami Pietų Korėjoje, „Stellantis Dodge Hornet“ – Italijoje, o „Buick Envision“ – Kinijoje.

Vargu ar šie streikai paveiks automobilių gamyklas kituose žemynuose, nes automobilių gamintojai retai siunčiasi komponentus iš kitų žemynų, sakė T.Goldsby.

Anot P.Ryano, automobilių pirkimo situacija gali būti panaši į tą, kokia buvo per pandemiją, kada irgi buvo automobilių trūkumas.

Parengta pagal CNN.