Ar elektromobiliai jau tinka visiems?

Kai tik elektromobiliai ėmė populiarėti, visuomenėje susiformavo bendroji nuomonė: jie yra brangūs ir įperkami tik pasiturintiems, be to, elektromobiliai tinkami tik gyvenantiems individualiame name, nes tik ten apsimoka jį įkrauti. Dar prieš kelerius metus tai buvo tiesa. Tačiau elektros pavaros technologijos taip sparčiai tobulėja ir pati rinka taip dinamiškai keičiasi, kad stereotipai pasensta vos susiformavę. Tad kas pasikeitė?