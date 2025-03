Praėjus pusmečiui po Kaune įvesto taršos mokesčio – miestiesčių nuoskaudos: prisirinko baudų, nes nežinojo, kaip susimokėti

Tačiau kauniečiai dėl šios rinkliavos turi nevienareikšmę nuomonę. Vieni džiaugiasi dėl sumažėjusių kamščių, kiti jau prisirinko baudų, nes nežinojo, kaip šį mokestį sumokėti.

Dvi medalio pusės

Nuo praėjusių metų rugpjūčio 1 d. kauniečiai ir miesto svečiai mokosi naujos tvarkos, kaip įvažiuoti į Kauno senamiestį. Vieniems 2 eurų rinkliava yra smulkmena ir toliau važiuoja pro apmokestintą zoną tranzitu, kiti šios vietos ėmė vengi ir ją apvažiuoja plačiu spinduliu, kad tik kameros neužfiksuotų jų automobilių valstybinių numerių.

Kauno senamiestyje gyvenantis Martynas Počebutas pastebi, kad jau septintą mėnesį veikianti STZ iš tiesų stipriai sumažino automobilių srautus senamiestyje. Nauja tvarka pašnekovas džiaugiasi. Pasak jo, iki tol automobiliai buvo paliekami bet kaip ir gana dažnai užstatydavo gyventojų kiemus ir įvažiavimus į juos.

„Kone kiekvieną dieną reikėdavo kovoti su neatsakingais vairuotojais, kurie užstatydavo išvažiavimą ir išeidavo į kavines ar dar kur nors. Dažnu atveju tekdavo kviesti policiją. Sugaišdavau daug laiko, kai reikia į darbą važiuoti čia ir dabar, o turi ieškoti automobilio šeimininko“, – prisimena kaunietis.

Tačiau STZ, anot pašnekovo, turi ir kitą medalio pusę. Vyras atkreipia dėmesį, kad dalis vairuotojų, nenorėdami važiuoti į mokamą zoną, tiesiog palieka automobilius su avariniu signalu gatvėje ir išeina tvarkyti savo reikalų.

„Erzina tai, kad prie įvažiavimų į mokamą zoną, vidury gatvės stovi automobiliai įjungtais avariniais signalais. Vieni laukia, kada vaikai ateis iš mokyklos, kiti eina pasiimti užsakyto maisto iš restoranų ir tiesiog palieka savo automobilius važiuojamoje dalyje. Jie nenori įvažiuoti į mokamą zoną ir laukia šv. Gertrūdos gatvėje ir taip formuoja kamščius ir kelia avarines situacijas“, – piktinasi M.Počebutas.

Baudą gavo po pusmečio

Su naujienų portalu Lrytas susisiekė ir kaunietė Sandra. Ji sako, kad iki šiol miestiečiams nėra aišku, kaip reikia susimokėti vadinamąjį taršos mokestį.

„Pernai rugsėjį kirtau tranzitu senamiestį ir šiemet vasarį gavau baudą. Mane pasiekė laiškas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos, bauda – 10 eurų. Būčiau tikrai sumokėjus 2 eurus, bet nuoširdžiai nesupratau, kaip tą padaryti. Tą dieną pro Kauno senamiestį pravažiavau du kartus, todėl gavau dvi baudas. Tik blogiausia tai, kad jos mane pasiekė taip vėlai, po pusės metų. O kaip susimokėti vyresniems vairuotojams, jeigu aš, dar save laikanti pakankamai išmania, nežinau?“, – svarsto jauna moteris.

Apmokėti galima bent keturiais būdais

Kauno savivaldybės Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius primena, kad įvažiavimas į šią zoną apmokestinamas 2 eurų rinkliava, kuri taip pat apima pirmos valandos nemokamą stovėjimą senamiesčio zonoje ir 2 valandas oranžinėje zonoje. Nurodyto dydžio rinkliava turi būti sumokėta iš karto (esant zonoje) pastačius transporto priemonę mokamoje vietoje.

Norint patekti į STZ, vairuotojai gali sumokėti mokestį per „UniPark“ ir „carOne“ mobiliąsias programėles bei parkomatuose. Be to, mokėjimą galima atlikti ir išvažiavus iš zonos per internetinę svetainę „stz.parkavimaskaune.lt“.

Mokestis keliauja į miesto savivaldybės biudžetą

M.Matusevičius pabrėžia, kad įvedus mokestį už pravažiavimą senamiestyje, tranzitu pravažiuojančių automobilių srautas iš tiesų sumažėjo. Pasak jo, STZ vidutiniškai per dieną kerta 1 579 automobiliai, o palyginus kirtusių senamiesčio zoną gruodžio mėnesį su vasariu, viso srautas sumažėjo 16 proc.

M.Matusevičius nurodo, kad nuo praėjusių metų rugpjūčio iki dabar Kauno miesto savivaldybės biudžetą ši rinkliava papildė 356 tūkst. eurų. Kur planuojama surinktus mokesčius panaudoti – savivaldybės atstovas nedetalizavo.

Naujienų portalas Lrytas primena, kad STZ zona apima teritoriją prie Nemuno ir Neries santakos, apribotą Šv. Gertrūdos gatve (nuo Kauno pilies iki Gimnazijos gatvės), Gimnazijos gatve, Birštono gatve ir Karaliaus Mindaugo prospektu (nuo Birštono gatvės iki Aleksoto gatvės), išskyrus A.Mapu gatvę.