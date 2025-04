Naujienos vilniečiams ir sostinės svečiams: kursuos naujų maršrutų naktiniai autobusai, keisis stotelių pavadinimai

Kaip pranešė savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“, Vilniaus centrą su rajonais jungsiančiais maršrutais autobusai važiuos naktimis iš penktadienio į šeštadienį ir iš šeštadienio į sekmadienį. Nuo vidurnakčio jie važiuos kas 30 minučių, o paskutiniai reisai iš centro į mikrorajonus vyks apie 4 valandą ryto.

„Viešasis transportas sklandžiai turi veikti ne tik dieną, bet ir tada, kai mieste dar verda kultūra, vyksta renginiai ar žmonės grįžta iš darbo. Naktiniai maršrutai – tai dar vienas žingsnis kuriant miestą, kuriame patogu gyventi visiems, bet kuriuo paros metu“, – pranešime cituojamas Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.

Devyni nauji naktiniai maršrutai miesto centrą sujungs su Saulėtekiu, Pilaite, Santariškėmis, Pašilaičiais, Naująja Vilnia, Bajorų kalvomis, Oro uostu bei Grigiškėmis. Autobusai atitinkamai važiuos ir per Antakalnį, Lazdynus, Žirmūnus, Baltupius, Kalvarijų gatvę, Markučius, Pavilnį, Žvėryną, Justiniškes, stotį, Naujininkus, Naujamiestį ir Žemuosius Panerius.

Stotelėms suteikiami nauji pavadinimai

Be to, nuspręsta Centro poliklinikos, Jogailos ir Islandijos stoteles pervadinti Islandijos gatvės vardu. Atitinkamai, Centro poliklinikos stotelė bus vadinama Islandijos stotele (D), Jogailos stotelė bus padalinta į dvi dalis, kurios vadinsis Islandijos stotelėmis (A) ir (B), o dabartinė taps Islandijos stotele (C).

Mieste taip pat įrengiamos dar dvi naujos naktinių maršrutų stotelės. Tarp jų – Vėtrungių stotelė Pašilaičių kryptimi, įrengta šalia prekybos centro „LIDL“ (Vėtrungių g. 14) bei Jono Galvydžio stotelė Kareivių gatvės kryptimi, esanti šalia prekybos kvartalo „Ogmios miestas“ (Verkių g. 27A).

Tikimasi, jog nuo penktadienio įsigaliosianti naujoji tvarka padės geriau orientuotis tiek vilniečiams, tiek miesto svečiams.