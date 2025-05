Kaip ateityje keisis keliai ir ką tai reikš mums visiems

Šį, kas ketverius metus vykstantį renginį, organizuoja Baltijos šalių kelininkų asociacija (BRA) ir jai pirmininkaujanti „Via Lietuva“.

„Kelių infrastruktūra svarbi ne tik ekonominiam augimui ir nacionaliniam saugumui, bet ir turi didžiulę reikšmę mūsų gyvenimo kokybei. Ši konferencija – tai puiki proga pasidalinti idėjomis ir patirtimi, kad galėtume kartu kurti ateities kelių ir transporto infrastruktūros viziją“, – sako susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis.

Renginio organizatoriai žada daugiau nei 100 pranešėjų iš viso pasaulio, kurie pasakos ne tik apie kelių ir transporto srities strategiją, pokyčius, inovacijas, bet ir apie ateities miestų tvarią infrastruktūrą, dirbtinio intelekto įtaką, bus pristatytos ir mokslininkų įžvalgos.

„Visi dirbantys kelių infrastruktūros srityje supranta, kad šiandien tiesiami keliai tarnaus ne tik mums, bet ir ateities kartoms, todėl žvilgsnis į ateitį, jos tendencijas – itin svarbus. Konferencijoje kalbėsime, diskutuosime apie naujas technologijas, transporto sistemų pokyčius, ekonominius ir aplinkosaugos veiksnius, o svarbiausia – kas laukia kelių tinklo ateityje, kaip jis keisis, keičiantis mūsų aplinkai“, – sako Martynas Gedaminskas, Baltijos šalių kelininkų asociacijos valdybos pirmininkas.

Konferencijoje „Road to the Future 2025“ sulauksime ir žinomų pranešėjų, kurie formuoja viešąjį diskursą visame pasaulyje. Vienas jų – švedų ekonomistas, rašytojas ir futuristas Kjell A. Nordström, savo pranešime paliesiantis kelias itin įdomias temas. Jo teigimu, miestų raida vis dažniau primena „spurgą su skyle“ – kai centras ar senamiestis ilgainiui tampa tuščias, be nuolatinių gyventojų, ir atlieka tik rekreacinį vaidmenį. Tuo metu gyventojai kuriasi pakraščiuose ar užmiestyje.

Šį efektą jau galima stebėti ir Lietuvoje – sparčiai auga Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos pakraščiai. Tokia plėtra sukuria papildomų iššūkių – vadinamąjį švytuoklinį judėjimą, kai keliai piko metu būna užpildyti automobilių net ir ne pagrindinėse miesto gatvėse.

Dar vienas pranešėjas – futuristas iš Nyderlandų Christian Kromme, pasaulinio pripažinimo sulaukęs bestselerio „Humanification: Go Digital, Stay Human“ autorius. Jis tyrinėja paraleles tarp biologinių sistemų evoliucijos ir technologijų raidos, teigdamas, kad technologiniai pokyčiai seka natūraliais gamtos modeliais. Keliai – ne išimtis, nes tiek žmonės, tiek gyvūnai juos kuria panašiais principais.

Kai kurios kompiuterinės sistemos netgi modeliuoja kelių judėjimą, remdamosis informacija, surinkta iš skruzdžių kolonijų. „Road to the Future 2025“ konferencijoje Christian Kromme dalinsis įžvalgomis apie tai, kaip dirbtinis intelektas keičia mūsų darbo, lyderystės ir bendravimo būdus, pabrėždamas žmogiškųjų vertybių svarbą technologijų amžiuje.

Renginyje kalbėsime ne tik apie skaitmenines perspektyvas, bet ir visiems aktualią saugumo temą, kurią pristatys Tomas Jermalavičius – tarptautinio gynybos ir saugumo centro studijų vadovas ir analitikas, saugumo politikos ekspertas, žinomas dėl analitinės veiklos Europos gynybos, geopolitikos ir transatlantinių santykių srityse.

Konferencijoje jis kalbės apie infrastruktūrą kaip geopolitikos dalį – kodėl keliai, tiltai ir logistikos tinklai tampa ne tik ekonomikos, bet ir nacionalinio saugumo elementais vis labiau įtemptame geopolitiniame kontekste.

Šioje konferencijoje tradiciškai dėmesys bus skiriamas ir kitoms su kelių infrastruktūra susijusioms temoms: kelių priežiūrai, saugumui, informacinėms sistemoms, inžinerijai, projektavimui ir daugeliui kitų. Į renginį įsitraukė ir mokslo bendruomenė – renginio metu išgirsite mokslininkų iš Baltijos šalių, Suomijos, Švedijos, Ispanijos, kitų Europos šalių pranešimus.

Primename, kad konferencija vyks rugsėjo 3–4 d. parodų ir kongresų centre „Litexpo“. Šiomis dienomis suplanuoti ne tik pranešimai, įvairios diskusijos bet ir paroda, o rugsėjo 5-ą dieną dalyviai turės galimybę apžiūrėti Lietuvos kelių infrastruktūros objektus.