Naujovė planuojantiems keliones traukiniu į užsienį: keičiasi bilietų įsigijimo tvarka

Nuo gegužės 12 d. keliaujantys traukiniu maršrutais Vilnius-Ryga ir Vilnius-Krokuva bilietus internetu galės įsigyti iki kelionės likus 2 mėnesiams (60 dienų). Iki šiol šių tarptautinio susisiekimo maršrutų bilietus anksčiausiai buvo galima įsigyti prieš 30 dienų. Toks bilietų įsigijimo terminas ir toliau lieka galioti kelionėms Lietuvoje.

„Dauguma vasaros atostogų keliones į užsienį planuoja iš anksto, todėl traukiniautojams siūlysime tarptautinių maršrutų bilietais pasirūpinti anksčiau nei iki šiol. Bilietų kiekis šiems reisams yra ribotas, todėl dažnai juos išparduodame dar prieš kelias dienas ar net savaites, ypač savaitgalio reisams. Turint bilietą kišenėje bus kur kas ramiau planuoti kelionę ir laukti artėjančių nuotykių“, – sako Kristina Meidė, bendrovės „LTG Link“ vadovė.

„LTG Link“ keleiviams siūlo keliauti traukiniais į tris valstybes – Latviją, Estiją ir Lenkiją. Iš Vilniaus kasdien galima nuvykti į Rygą, Tartu, Taliną, Varšuvą, Krokuvą ir kitus miestus. Tarptautiniais maršrutais nuo metų pradžios jau pervežta daugiau nei 28 tūkst. keleivių.

Populiariausia tarptautinė kryptis iš Vilniaus yra į Latvijos sostinę – traukiniai į ir iš Rygos kursuoja tiesiogiai (be persėdimo). Šiam reisui taikoma dinaminė bilietų kainodara, todėl iš anksto planuojant keliones, bilietas iš Vilniaus į Rygą kainuoja nuo 15,6 Eur. Be to, tarptautiniuose maršrutuose Vilnius–Ryga ir Vilnius–Krokuva vaikams iki 6 m. neužimant atskiros sėdimosios vietos traukinyje – kelionė nemokama. Vaikams, kurių amžius nuo 6 iki 16 m., taikoma 50 proc. nuolaida.

Kad kelionės būtų dar malonesnės, tarptautinių maršrutų keleiviams siūlomas atnaujinto maisto meniu, o Lenkijos partnerio „PKP Intercity“ traukiniuose (Mockava–Krokuva) yra specialus vagonas-baras, kuriame galima įsigyti karštų patiekalų, įvairių gėrimų ir užkandžių.

Kaip ir vietinių maršrutų, taip ir šių tarptautinių maršrutų bilietus patogiai galima įsigyti naudojantis skaitmeniniais „LTG Link“ pardavimo kanalais – interneto svetaine, mobiliąja programėle ir „Google Maps“ platforma. Norint atsiskaityti grynaisiais, siūloma naudotis „Perlo“ terminalais. Daugiau informacijos apie tarptautinius maršrutus galima rasti interneto svetainėse Traukinys Vilnius–Ryga ir Traukinys Vilnius–Varšuva–Krokuva.