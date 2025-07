Mero vairuotas automobilis „Rolls-Royce“ pirmadienį apie vidurdienį kliudė vyrą pėsčiųjų perėjoje Pramonės prospekte.

Kauno apskrities vyriausiojo policijos Komunikacijos poskyrio vedėja Odeta Vaitkevičienė portalui „Kas vyksta Kaune“ patvirtino šią informaciją.

Jos duomenimis, 12.04 val. buvo gautas pranešimas, kad Pramonės prospekte automobilis „Rolls-Royce“, vairuojamas Kauno miesto mero, partrenkė, pirminiais duomenimis, 30-ies metų pėsčiąjį, ėjusį pėsčiųjų perėja.

Nukentėjęs vyras buvo pristatytas į gydymo įstaigą. Vėliau nustatyta, jog partrenktas asmuo yra Rusijos pilietis, Kauno apskrities VPK pareigūnai dėl sukelto eismo įvykio pradėjo administracinę teiseną.

V. Matijošaitis po šio įvykio sakė nuoširdžiai atsiprašęs pėsčiojo ir teigė, kad incidentą lėmė atidumo trūkumas ir horizontaliojo ženklinimo stygius ant naujai pakloto asfalto. Meras sakė važiavęs pakankamai lėtai, tačiau persirikiuodamas nepastebėjęs pėsčiojo.

Tai ne pirmas kartas, kai Kauno meras sukelia eismo įvykį.

BNS skelbė, kad 2018-ųjų žiemą V. Matijošaitis taip pat buvo partrenkęs aštuoniasdešimtmetį vyrą ties pėsčiųjų perėja Šv. Gertrūdos gatvėje. Teigiama, kad asmens patirti sužalojimai nebuvo sunkūs. Kauno meras tuomet žadėjo darbo metu pats nebevairuoti.

Be to, 2016-ųjų rudenį V. Matijošaitis pateko į incidentą, kai galbūt nepraleido pėsčiųjų perėja ėjusio žmogaus. Liudininkas tada sakė matęs ant perėjos stovintį žmogų, pasirėmusį į juodos spalvos automobilį, kuris, daužydamas per kapotą, piktinosi vairuotoju.

Portalas „Kas vyksta Kaune“ neseniai sužinojo, jog dar šiemet, meras buvo patekęs ir į kitą eismo įvykį, tiesa, gana nežymų.

Neoficialiais duomenimis, šių metų vasarį mero vairuotas „Porsche“ automobilis pateko į incidentą savivaldybės kieme, netyčia užkabindamas kuoliukus.

Portalo žiniomis, meras į policiją dėl šio minimalaus eismo įvykio nesikreipė.

Savivaldybės administracija turi vairuotojų

Nors merui vairuoti nesiseka, to jis daryti pats neprivalo.

Nei Kauno miesto savivaldybės teisės aktai, nei Vietos savivaldos įstatymas nenumato merui asmeninio vairuotojo, tačiau pastarasis įstatymas asmeninio vairuotojo turėti nedraudžia.

Tad nors asmeninio vairuotojo meras šiuo metu neturi, teoriškai taryba galėtų užtikrinti asmeninį vairuotoją, jei pakeistų mero pareigybės aprašą ir numatytų naują mero funkcijoms atlikti skirtą personalą, pvz asmeninį vairuotoją.

Tačiau būdamas savivaldybės administracijos dalimi, meras jau dabar gali naudotis administracijos vairuotojais.

Savivaldybės puslapyje paskelbti 2025 m. darbo užmokesčio duomenys rodo, jog savivaldybėje yra 2 vairuotojų etatai. Šiuos duomenis portalui patvirtino ir Kauno miesto savivaldybės Ryšių su visuomene skyriaus vedėjas Arnoldas Bukelis.

Minėti administracijos vairuotojai nėra priskirti konkrečiai merui, jų paslaugomis gali naudotis visi administracijos darbuotojai, tiesa tik tarnybos reikmėmis.

„Darbuotojai tarnybiniais lengvaisiais automobiliais gali naudotis bet kuriuo paros metu, taip pat poilsio ir švenčių dienomis tik tarnybos reikmėms – t. y. teisės aktuose ir (ar) įstatuose (nuostatuose) numatytai įstaigos veiklai užtikrinti ir funkcijoms vykdyti.

Tarnybiniais lengvaisiais automobiliais be vairuotojo gali naudotis darbuotojas, turintis tinkamos kategorijos galiojantį vairuotojo pažymėjimą, ne mažesnį kaip 2 metų vairavimo stažą, taip pat Tarnybiniais lengvaisiais automobiliais su vairuotoju gali naudotis kiekvienas įstaigos darbuotojas“, – paaiškina A. Bukelis.

Savivaldybės atstovas taip pat pasidalino ir kitais duomenimis – pasirodo, jog anksčiau savivaldybėje dirbo net 12 vairuotojų. A. Bukelis nurodė štai tokią chronologiją:

Savivaldybės administracijoje 2014 m. sausio mėnesį dirbo 12 vairuotojų;

Nuo 2015 m. liepos iki 2016 m. sausio – 8 vairuotojai;

Nuo 2016 m. sausio iki 2017 m. sausio – 5 vairuotojai;

Nuo 2017 m. sausio iki 2021 m. lapkičio 12 d. – 3 vairuotojai;

Nuo 2021 m. lapkričio 15 d. iki šios dienos – 2 vairuotojai.