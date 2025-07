Prieš perkant keturratį: kiek kainuoja ir kaip atrodo jo eksploatacija?

Viena – nupirkti, kita – eksploatuoti

Įsigijus transporto priemonę, išlaidos toli gražu nesibaigia. Priklausomai nuo jos tipo, naudojimo laikotarpio bei intensyvumo, nemažai pinigų gali suryti ir jos eksploatacija. Apie ją šnekama šykščiai, nes daugumai vairuotojų, ypač automobilių, nekyla klausimų, kada reikia atlikti techninę apžiūrą, kas dažniausiai automobiliuose dėvisi ir kiek kainuoja, tarkime, važiuoklės remontas.

Transporto priemones naudojantys žmonės ilgainiui išsiaiškina visus eksploatacijos niuansus, tačiau naujokams gali kilti klausimų. Ypač kai kalba pasisuka apie specifines, rečiau gatvėse aptinkamas transporto rūšis.

Pavyzdžiui, automobilio eksploatacijos pagrindus gali išdėstyti bet kuris gatvėje užkalbintas vairuotojas. O papasakoti apie keturratį – retas. Jų savininkai dažniausiai būna pasislėpę sodybose, o į miestą važinėja automobiliais.

Keturračiai populiarėja. Yra daug žmonių, kurie norėtų ar galbūt planuoja jį įsigyti, tačiau nė nenutuokia, kiek atsieina jo eksploatacija, baiminasi, kad ši netikėtai nekirstų per kišenę.

Kodėl tokia dažna techninė priežiūra?

Keturračiai yra skirti važiuoti sudėtingais keliais, labai retas jų gyvena lengvą gyvenimą ir važinėja lygiais žvyrkeliais ar juo labiau – ant asfalto. Didžiausias jų privalumas – neprilygstamas pravažumas, tad savininkai juo naudojasi. O dėl didelio komponentams tenkančio krūvio tenka gerokai dažniau vykti į servisą.

„Nusipirkus naują keturratį, pirmą techninę apžiūrą reikėtų atlikti po 300 kilometrų, arba 15-os motovalandų, leistini nuokrypiai – 100 kilometrų ir 5 motovalandos į bet kurią pusę. Tuomet pažiūrima, ar viskas veikia taip, kaip turi veikti, o paskui jau reikia tikrinti kas 1000 kilometrų arba 50 motovalandų“, – apie perkamiausių Lietuvoje „CFMoto“ keturračių priežiūros ypatybes pasakoja lenktynininkas keturračiais ir bendrovės „Motorider“ pardavimo vadybininkas Adomas Gančierius.

Iš tiesų, panašūs techninės priežiūros intervalai taikomi ir kitų gamintojų keturračiams. Palyginti su automobiliais ar motociklais, jie yra santykinai trumpi, nes keturračiai gyvena gerokai sudėtingesnėmis sąlygomis nei automobiliai ar motociklai: jie važinėja bekele, tampo nelengvus krovinius, dirba sunkius darbus ar dalyvauja varžybose.

Be to, 1000 kilometrų su keturračiu bekelėje gali būti tikras iššūkis. Dažnas jo naudotojas tiek kilometrų prisuka per sezoną, taigi tokiu atveju priežiūra ne itin skiriasi nuo lengvojo automobilio, kurį reikia patikrinti kartą per metus.

Kiek kainuoja priežiūra?

Be abejo, daugeliui bene aktualiausias klausimas yra dėl techninės priežiūros kainų. A.Gančierius kaip pavyzdį pateikia „CFMoto“ keturračių priežiūros įkainius. Jie populiariausi ir dėl to, kad turi didžiausią atstovų ir servisų tinklą mūsų šalyje, apimantį visus regionus ir net mažesnius rajonų centrus, iš viso – 19 miestų.

„Modelių su vieno cilindro varikliu apžiūra kainuoja 190 eurų, o 2 cilindrų variklius turinčių keturračių – 220 eurų. Šis procesas servise trunka 3–4 valandas, jo metu pakeičiama variklio alyva, patikrinami ir sutepami mazgai, kaina šiek tiek gali kisti ir dėl oro filtro būklės, jo keitimo arba išvalymo“, – konkrečias sumas įvardija pašnekovas.

Tiesa, A.Gančieriaus teigimu, kitų gamintojų keturračių priežiūra gali būti ir gerokai brangesnė: tai priklauso nuo konkretaus modelio ypatybių, pasirenkamų detalių ir kitų faktorių.

„Mes importuojame ir „Polaris“ prekių ženklo produktus, tai jų detalių kainos, grubiai tariant, dvigubai brangesnės. Pavyzdžiui, jei imame originalias stabdžių kaladėles, viena priekiniam ratui kainuoja apie 60 eurų, abiem – 120 eurų. Tai dukart daugiau nei „CFMoto“ kaladėlės. O šarnyrai – po 80–90 eurų už vieną: tai jau keturis kartus brangiau. Priežiūros kainos taip pat skiriasi, vien tik dėl brangesnės alyvos planinė apžiūra kainuoja apie 100 eurų brangiau“, – konkrečius pavyzdžius pateikia A.Gančierius.

Kokiam remontui pasiruošti papildomai?

A.Gančierius atkreipia dėmesį, kad su keturračiu sportuojant ir aktyviai važinėjant purvynėmis, techninę priežiūrą reikėtų atlikti dažniau. Anot pašnekovo, keturračių stabdžių kaladėlės greičiausiai dyla važiuojant purve, kur jos nenusivalo.

Eksploatuojant keturratį sudėtingoje bekelėje, gan greitai gali sudilti ir pakabos detalės, tokios kaip šarnyrai, traukės su antgaliais. Visgi daugiausia dėmesio šioje transporto priemonėje reikalauja variatoriaus tipo transmisija.

„Variatoriaus diržą rekomenduojame tikrinti kas 3 tūkst. kilometrų, nepriklausomai nuo naudojimo. Jei jis dažnai valomas, tikrinama, ar tinkamai naudojamos pavaros, transmisija be problemų gali atlaikyti ir 15–20 tūkst. km, tačiau jei važinėjama purve, velkami sunkūs padargai ar priekabos ir keturratis gauna apkrovą, tad variatoriaus diržą gali tekti keisti dažniau. Pats jis atsieina nuo 150 iki 200 eurų, keitimas – apie 20 eurų“, – su eksploatacija supažindina ekspertas.

Keturračiai reikalauja dažnesnės priežiūros nei kitos transporto priemonės vien dėl to, kad jų dalia dažniausiai būna nelengva. Tačiau tvarkingai eksploatuojamas ir pagal gamintojo reikalavimus prižiūrimas modelis gali visai negesdamas tarnauti ir ilgiau nei dešimtmetį, o jo eksploatacijos išlaidos per metus nebus didesnės nei naujo garantinio automobilio.