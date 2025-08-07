„Via Lietuva“: po ketverių metų teismų baigti visi ginčai dėl e-tolling projekto

„Po ilgai trukusių teisminių ginčų galime pasakyti – visi procesai baigti ir projektas žengia toliau. Šis etapas mums svarbus ne tik teisiškai, bet ir strategiškai – galime susitelkti į sprendimus, kurie realiai prisidės prie šalies kelių infrastruktūros modernizavimo“, – sako „Via Lietuva“ laikinasis generalinis direktorius Martynas Gedaminskas.
Elektroninės kelių rinkliavos sistemos įdiegimo procesas Lietuvoje buvo lydimas ne vieno teisinio ginčo. Pirmajame pirkime, vykusiame iki 2025 m. pavasario, dėl tiekėjų pretenzijų ir ekspertinio vertinimo, atskleidusio esminius dokumentų trūkumus, pirkimas buvo nutrauktas. Klaipėdos apygardos teismas birželio pabaigoje patvirtino, kad sprendimas nutraukti pirkimą buvo teisėtas ir pagrįstas.
Po to paskelbtas naujas konkursas – ne dėl sistemos kūrimo, o dėl jos įdiegimo nuomos pagrindu. Pirkimo sąlygos atnaujintos, pašalintos anksčiau keltos saugumo spragos, aiškiai apibrėžti techniniai ir teisiniai reikalavimai.
Tačiau ir naują pirkimą lydėjo teisminiai bandymai jį stabdyti – vien per pastarąjį pusmetį buvo priimtos trys teismų nutartys, kuriose konstatuota, kad konkurso stabdymas būtų neproporcingas, o projektas turi būti tęsiamas dėl jo svarbos viešajam interesui. Galutinis taškas padėtas šių metų rugpjūčio 1 d. ginčo šalims sudarius taikos susitarimus, kurie yra pateikti teismams patvirtinti.
Šiuo metu vyksta e-tolling sistemos įdiegimo nuomos pagrindu konkurso pasiūlymų vertinimas. Pasiūlymai vertinami pagal ekonominio naudingumo, technologinių sprendimų bei įsipareigojimų įgyvendinimo terminų kriterijus. Įvertinus rezultatus, bus pereita prie nuomos sutarties sudarymo.
„Dabar galime visą dėmesį skirti pasiūlymų vertinimui ir tikimės sklandaus bei spartaus proceso, kad e-tolling sistema realiai pradėtų veikti kaip įmanoma greičiau“, – pabrėžia M. Gedaminskas.
E-tolling sistema pakeis šiuo metu veikiančią vinječių sistemą ir leis apmokestinti kelių naudotojus pagal faktiškai nuvažiuotą atstumą. E-tolling sistema svariai prisidės prie Kelių fondą formavimo. Projektas 2023 m. sausį buvo pripažintas valstybei svarbiu, o jo vilkinimas kėlė riziką Europos Sąjungos sankcijoms ir infrastruktūros degradacijai.