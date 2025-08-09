Bėgiais riedės nebeilgai: keliautojams – paskutinė galimybė pasivažinėti tokiu traukiniu

Visą vasarą maršrutu Vilnius–Ryga–Vilnius kursavęs šaltibarščių traukinys rieda į paskutiniąsias keliones – rugpjūčio 11 dieną, pirmadienį, šis projektas bus užbaigtas.
Iš Vilniaus į Rygą unikalus Vilniaus šaltibarščių festivalio traukinys išriedėjo šių metų gegužės 14 dieną. Antrasis jo vagonas papuoštas ryškiomis spalvomis, primenančiomis lietuviškos virtuvės klasika tapusius šaltibarščius. Nors traukiniautojai jau yra matę tematiškai papuoštų traukinių vagonų, pavyzdžiui, Kalėdų ar Miško, šaltibarščių vagonas buvo naujiena.
Anot „LTG Link“ vadovės Kristinos Meidės, traukinių keleiviai ypač vertina teminius vagonus ir laukia jų pasirodant.
„Puošdami kalėdinius vagonus, į kuriuos bilietai išperkami greičiausiai, supratome, kad dekoracijos – tai viena priežasčių, kodėl važiavimas traukiniu virsta įspūdžių pilna kelione. Matydami visuomenės susidomėjimą Vilniaus šaltibarščių festivaliu, nusprendėme suvienyti jėgas, kad keleiviams suteiktume dar daugiau įspūdžių ir išplėstume šaltibarščių festivalio ribas traukinyje“, – sako K.Meidė.
Ji priduria, kad šaltibarščių traukinys tapo simboline dovana Lietuvos ir Latvijos gyventojams, o teigiamų atsiliepimų apie šią iniciatyvą netrūko ir užsienio žiniasklaidoje.
Šaltibarščių traukinys Vilnius–Ryga–Vilnius kursuos iki rugpjūčio 11 dienos, todėl nespėję pasimėgauti ryškiai rožiniu vagonu ar norintieji tokią kelionę patirti darsyk turėtų suskubti – kelionei rožiniu traukiniu liko vos kelios dienos. Tiesa, „LTG Link“ atstovai sako, kad šis šventinis traukinys turėtų kursuoti ir kitąmet.
