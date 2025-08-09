Elektromobilių ikona „Tesla“ tokio nuopolio nebuvo patyrusi – nusigręžia net ištikimiausi gerbėjai

Anksčiau neskelbti duomenys rodo, kad „Tesla“ klientų lojalumas aukščiausią lygį pasiekė 2024 m. birželį. Tačiau jau liepą lojalių klientų skaičius ėmė pastebimai trauktis, o kovą rodiklis pasiekė žemiausią ribą – 49,9 proc. Tai beveik tiek pat, kiek pramonės vidurkis. Priminsime, kad sausį E.Muskas įkūrė D.Trumpo biudžeto išlaidas turėjusį sumažinti departamentą ir ėmė iš darbo atleisti tūkstančius valstybės tarnautojų.
Gegužę „Tesla“ lojalumo rodiklis pakilo iki 57,4 proc. – vėl viršijo pramonės vidurkį ir tapo panašus į „Toyota“, tačiau atsiliko nuo „Chevrolet“ ir „Ford“ .
Analitikai tokį staigų „Tesla“ nuopuolį vadina beprecedenčiu.
Nei „Tesla“, nei E.Muskas į „Reuters“ prašymą pakomentuoti situaciją neatsiliepė.
Kai kurie analitikai teigia, kad „Tesla“ prekės ženklo lojalumo kritimo laikas rodo, jog generalinio direktoriaus dalyvavimas politikoje atbaidė elektromobilių pionieriaus ekologiškai sąmoningų klientų būrį. „Jei jie linkę į demokratus, galbūt svarsto ir apie kitus prekės ženklus, ne tik „Tesla“, – sakė „Morningstar“ analitikas Sethas Goldsteinas.
Senstantis „Tesla“ modelių asortimentas taip pat susiduria su didesne konkurencija iš tradicinių automobilių gamintojų, tokių kaip „General Motors“, „Hyundai“ ir BMW. Vienintelis naujas modelis, kurį „Tesla“ išleido nuo 2020 m., – trikampis „Cybertruck“. Ir tas tapo nesėkme.
Kaip pranešė naujienų agentūra „Elta“, „Tesla“ savo vadovui pasiūlė maždaug 29 mlrd. JAV dolerių vertės atlyginimo paketą.
E.Muskui bus suteikti 96 mln. akcijų, kurios jo nuosavybėn pereis po to, kai baigsis jo dvejų metų kadencija bendrovės vadovo poste.
Įraše nurodoma, kad E. Muskas šias akcijas galės įsigyti po 23,34 JAV dolerio už akciją – gerokai pigiau nei dabartinė jų vertė, viršijanti 300 JAV dolerių už akciją.
„Tesla“ automobilių pardavimai visame pasaulyje mažėja: per pirmuosius penkis 2025 m. mėnesius JAV jie susitraukė 8 proc., per pirmuosius šešis mėnesius pardavimai Europoje, kur visuomenės reakcija į E.Musko politines spekuliacijas buvo ypač arši, krito 33 proc.
„Tesla“ tebėra elektromobilių pardavimo lyderė JAV, tačiau jos dominavimas silpnėja, nes pernai E.Muskas įsitraukė į politiką. Be to, automobilių gamintoja daugiau dėmesio skyrė autonominių automobilių technologijų kūrimui nei įprastų naujų, prieinamų kainų modelių, vystymui.
Automobilių pramonė akylai seka klientų lojalumo rodiklį, nes pritraukti naujų klientų iš konkurentų kainuoja kur kas brangiau, nei išlaikyti esamus.
