Skubėkite užsisakyti – „Regitra“ skelbia naują numerio ženklų seriją

„Prasidedant rudens sezonui kviečiame automobilių vairuotojus atnaujinti savo numerio ženklus ir išsirinkti iš daugiau nei 85 tūkst. naujų derinių. Šį kartą turėtų suklusti N raidės gerbėjai arba savo inicialuose turintys N raidę, nes tarp pasirinkimų bus deriniai NNN, NOO, NNZ.
Savo vardo raides kviečiame rinktis Nerijus, Neringas, Nojus (NRJ, NRG, NOJ), o patys kūrybiškiausi gali susikurti žodį iš raidžių ir skaičių, pavyzdžiui NOR151, kurį galima perskaityti kaip „NORISI“, – pranešime žiniasklaidai sako Jolanta Laurinavičienė, „Regitros“ Komercinių paslaugų vystymo vadovė ir pabrėžia, kad patys populiariausi deriniai rezervuojami per keletą pirmų minučių.
Nors didžioji dalis klientų renkasi atsitiktinius numerio ženklus, kurie parenkami eilės tvarka, išskirtinių derinių paieška Lietuvoje aktuali jau ne pirmus metus. Vairuotojai, kurių nedomina vardiniai numerio ženklai, renkasi derinius, kurie jiems kelia sentimentus, neša sėkmę ar žymi svarbią datą. Kai kurie mėgsta savo šeimos ar giminės automobilius žymėti tuo pačiu skaičiumi arba raidžių kombinacija.
„Pastebime, kad klientams itin svarbu individualumas ir tai apima ne tik įdomesnę automobilio spalvą, markę, bet ir numerio ženklą. Žmonės nori, kad jis atspindėtų jų asmenybę, gyvenimo būdą. Tai maža smulkmena, kuri gali nuspalvinti kasdienybę“, – teigia J. Laurinavičienė.
Automobilių savininkų laukia galimybė išsirinkti patinkantį derinį iš 85 tūkst. galimų raidžių ir skaičių kombinacijų.
Nauji raidžių deriniai automobiliams, kartu pasirenkant skaičius nuo 001 iki 999, bus šie:
ADY, AEI, AEY, AFI, AFY, AGI, AGY, AIY, NNL, NNM, NNN, NNO, NNP, NNR, NNS, NNT, NNU, NNV, NNZ, NOA, NOB, NOC, NOD, NOE, NOF, NOG, NOH, NOI, NOY, NOJ, NOK, NOL, NOM, NON, NOO, NOP, NOR, NOS, NOT, NOU, NOV, NOZ, NPA, NPB, NPC, NPD, NPE, NPF, NPG, NPH, NPI, NPY, NPJ, NPK, NPL, NPM, NPN, NPO, NPP, NPR, NPS, NPT, NPU, NPV, NPZ, NRA, NRB, NRC, NRD, NRE, NRF, NRG, NRH, NRI, NRY, NRJ, NRK, NRL, NRM, NRN, NRO, NRP, NRR, NRS, NRT.
Šį kartą kaip niekada daug pasirinkimo turės ne tik automobilių, bet ir motociklų, mopedų bei priekabų savininkai. Priekabų ženklinimui numatyta išleisti 15 naujų kombinacijų: BY, CY, CO, DI, DY, DO, EI, EO, IF, IG, IH, II, IY, IJ, IK.
Patinkantį derinį raginame išsirinkti ir motociklų bei mopedų vairuotojus. Motociklams bus skirta 10 naujų serijų: LE, LF, LG, LH, LI, LY, LJ, LK, LL, LM. Mopedams numatyta skirti 15 derinių: BJC, BJD, BJE, BJF, BJG, BJH, BJI, BJY, BJJ, BJK, BJL, BJM, BJN, BJO, BJP.
Patys pirmieji naujuosius derinius užsisakyti galės klientai, kurie naudojasi elektroninėmis paslaugomis ir teiks užsakymą internetu. Tai daryti bus galima šiandien, rugpjūčio 12 d., nuo 17 val., o kitą darbo dieną, t. y. rugpjūčio 13 d., užsisakyti norimus numerio ženklus bus galima visuose „Regitros“ padaliniuose. Vizitui padalinyje galima užsiregistruoti iš anksto.
Užsakytus numerio ženklus internetu galima priskirti savo turimam automobiliui ir juos bei naują registracijos liudijimą „Regitra“ pristatys į paštomatą arba per kurjerį.
Užsisakyti numerio ženklus gali ir tie, kurie dar tik planuoja įsigyti automobilį, motociklą, mopedą ar priekabą. Užsakytus numerio ženklus 1 metus „Regitra“ nemokamai saugos pasirinktame padalinyje.
Regitrasenas automobilisAutomobilis
Rodyti daugiau žymių