Lietuva – Baltijos šalių lyderė: nuperkame daugiausia naujų automobilių

Lietuvos automobilių rinka – augimo lyderė Europoje
2025 m. vasarą Lietuvos automobilių rinka fiksuoja įspūdingą augimo etapą. Remiantis Automobilių gamintojų asociacijos (ACEA) duomenimis, pagal naujų automobilių registracijų šuolį Lietuva šiuo metu yra viena iš pirmūnių šalių visoje Europos Sąjungoje – per metus rinka čia ūgtelėjo net 40 proc. Latvijoje augimas siekė apie 30 proc., o Estijoje fiksuotas ryškus 40 proc. nuosmukis, kurį daugiausia lėmė neseniai įsigalioję mokestiniai pokyčiai.
Pasak V.Gursko, Baltijos regione yra juntamas ekonominis atsigavimas ir brandesnis požiūris į transporto priemonių įsigijimą.
„Lietuvos automobilių rinka – viena dinamiškiausių Europoje. Žmonės vis labiau linkę planuoti, vertinti ilgalaikę automobilio vertę, palūkanų lygį, eksploatacijos sąnaudas ir finansavimo sąlygas“, – pastebi ekspertas.
Lietuviai renkasi patikimumą ir ekonomiškumą
2025 m. pirmojo pusmečio naujų M1 klasės automobilių registracijos duomenys atspindi ryškėjančius vartotojų pasirinkimo pokyčius. Remiantis „Regitros“ duomenimis, aiškus rinkos lyderis – „Toyota“, o ją vejasi „Volkswagen“ ir „Škoda“. Į populiariausių markių penketuką Lietuvoje taip pat patenka „Kia“ ir „Dacia“.
Ekspertas V.Gurskas šiuos pasirinkimus sieja su šalies gyventojų siekiu priimti racionalų sprendimą – įsigyti patikimą, ekonomišką automobilį, išlaikantį aukštą likutinę vertę.
Pasak jo, didžiausią augimą pirmąjį šių metų pusmetį fiksavo „plug-in“ hibridai – jų registracijų skaičius Lietuvoje išaugo net 140 proc. palyginti su atitinkamu laikotarpiu pernai. Taip pat beveik 60 proc. išaugo ir paprastųjų hibridinių automobilių registracijos.
„Jau ne vienerius metus stebime augančią hibridinių automobilių paklausą – jie dominuoja tiek tarp privačių pirkėjų, tiek tarp įmonių. Įvertinus techninius ir ekonominius aspektus, būtent hibridinis transportas šiuo metu geriausiai atliepia lietuvių poreikius“, – sako ekspertas.
Anot jo, hibridiniai automobiliai leidžia važiuoti ekonomiškiau, nesirūpinant įkrovimo stotelėmis, o tuo pačiu padeda gamintojams siekti tvarumo tikslų. Be to, rinkoje vis aktyviau įsitvirtina nauji prekių ženklai, stiprinantys konkurenciją ir siūlantys patrauklius tokių automobilių modelius.
Statistika rodo, kad auga ir elektromobilių populiarumas – 2025 m. sausio–birželio mėn. jų registruota beveik 42 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Vis dėlto, anot V.Gursko, dalis vairuotojų vis dar baiminasi elektromobilių dėl jų trumpesnio nuvažiuojamo atstumo, ypač žiemą, ir aukštesnės kainos.
Tuo metu vidaus degimo variklį turinčių automobilių registracijos taip pat rodo aiškias tendencijas – per pirmąjį šių metų pusmetį užregistruota 73 proc. daugiau dyzelinių ir 10 proc. mažiau benzininių automobilių nei tuo pačiu laikotarpiu 2024-aisiais.
Skirtingi poreikiai lemia skirtingus sprendimus
Anot V.Gursko, automobilio pasirinkimą vis dažniau lemia ne tik kaina ar markė, bet ir individualus gyvenimo būdas bei finansinės galimybės.
„Automobilis šiandien jau yra tapęs kasdienybės dalimi. Todėl prieš priimant sprendimą svarbu skirti laiko automobilio kainos, eksploatacinių kaštų, likutinės vertės, sutarties sąlygų palyginimui. Toks požiūris leis išvengti netikėtumų ir užtikrins, kad pasirinkimas bus praktiškas ir finansiškai tvarus“, – sako V.Gurskas.
Kaip pastebi ekspertas, jaunesni vairuotojai dažniau renkasi kompaktiškus hibridinius modelius, o šeimos dažniau ieško didesnių, erdvesnių SUV tipo automobilių, kurie užtikrina komfortą ir saugumą. Verslo segmentas vis labiau domisi elektromobiliais, vertindamas jų žemas eksploatacijos sąnaudas ir galimą mokestinę naudą.
Pastebima ir dar viena tendencija – vis daugiau dėmesio skiriama papildomoms technologinėms funkcijoms. Pirkėjams svarbūs išmanūs sprendimai: parkavimo asistentai, integracija su mobiliosiomis programėlėmis, pažangesnės saugumo sistemos ar net autonominio vairavimo funkcijos.
Daugėja perkančiųjų lizingu
Automobilių rinkai Lietuvoje toliau augant, kinta ir gyventojų požiūris į transporto priemonių įsigijimo būdą. Vis daugiau žmonių renkasi ne tiesioginį pirkimą, o lizingą – kaip būdą paskirstyti išlaidas ilgesniam laikotarpiui ir geriau valdyti finansinius įsipareigojimus.
Kaip pastebi V.Gurskas, šiuo metu automobilių lizingo sąlygos Lietuvoje yra vienos palankiausių per pastarąjį dešimtmetį. Europos Centrinio Banko bazinė palūkanų norma siekia 2 proc. ir, pasak finansų ekspertų, artimiausiu metu išliks stabili.
„Stabilios palūkanos suteikia klientams galimybę drąsiau planuoti ilgalaikius finansinius įsipareigojimus, nesibaiminant netikėto mėnesinių įmokų augimo. Lizingu įsigyjamų automobilių dalis jau artėja prie 60 proc., o tai rodo aiškią kryptį Vakarų Europos link“, – sako ekspertas.
Vis dėlto, priimant finansinius sprendimus svarbu išlikti budriems. V.Gurskas pastebi, kad viena dažniausių klaidų – pamirštamas kasmetinis KASKO draudimo atnaujinimas. Ekspertas primena, kad nepateikus galiojančio poliso, lizingo bendrovė automobilį apdraudžia pati, o tai gali sukelti dvigubo draudimo situaciją ir papildomas išlaidas.