Pelno prognozes apkarpiusi „Porsche“ ėmė dairytis į gynybos sektorių

Pasak generalinio direktoriaus Hanso Dieterio Pötscho, patronuojančioji įmonė siekia toliau diversifikuoti savo veiklą, toliau „daugiausiai dėmesio skirdama mobilumui ir pramoninėms technologijoms“.
„Porsche“ SE per savo patronuojamas bendroves jau dabar aktyviai dalyvauja kuriant dvejopo naudojimo technologijas, t. y. technologijas, kurios pritaikomos ir civilinėje, ir karinėje pramonėje.
Pirmiausia įmonė planuoja sukurti investavimo į naujas gynybos technologijų bendroves platformą, numatydama galimybę tuo tikslu bendradarbiauti su kitais investuotojais ir partneriais.
Taip pat peržiūrimos galimos akcinio kapitalo dalys, daugiausia dėmesio skiriant tokioms technologijų sritims kaip palydovinė stebėsena, žvalgyba ir jutiklių sistemos, kibernetinis saugumas ir logistikos bei tiekimo sistemos.
Tuo pat metu „Porsche“ SE trečiadienį paskelbė dėl sudėtingų sąlygų jos pagrindinėse patronuojamose bendrovėse „Volkswagen“ ir „Porsche“ AG sumažinusi metinio pelno prognozę.
Po korekcijų, padarytų atsižvelgiant į specialiuosius straipsnius, patronuojančioji įmonė dabar tikisi gauti nuo 1,6 mlrd. iki 3,6 mlrd. eurų pelno, o tai būtų 2,4–4,4 mlrd. eurų mažiau nei buvo numatyta pirmiau.
Per pirmąjį pusmetį pakoreguotasis įmonės „Porsche“ SE pelnas siekė 1,1 mlrd. eurų – 1 mlrd. eurų mažiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį. Įskaitant akcijų paketų vertinimo pokyčius, grynasis pelnas sumažėjo nuo 2,1 mlrd. iki vos 0,3 mlrd.
Patronuojančiąją įmonę slegia pramonės sunkumai
Vokietijos automobilių pramonės sektorius susiduria su sunkumais, atsiradusiais dėl JAV įvestų JAV muitų, sulėtėjusio Kinijos ekonomikos augimo ir vangiai augančios Europos ekonomikos. Antrąjį ketvirtį bendrovių „Volkswagen“ ir „Porsche“ pelnas smarkiai sumažėjo, o tai turėjo įtakos ir patronuojančiajai įmonei.
Dėl to gerokai sumažėjo ir įmonės „Porsche“ SE finansiniuose rezultatuose nurodytos einamosios investicinės pajamos. Įmonė vis dar siekia, kad iki metų pabaigos grynoji skola sudarytų nuo 4,9 mlrd. iki 5,4 mlrd. eurų. Metų pradžioje 5,2 mlrd. eurų siekusi grynoji skola pusmečio pabaigoje buvo lygi 4,9 mlrd. eurų.