2025 m. rugpjūčio 17 d. 21:54
Šiuo metu Lietuvoje įregistruotas tik vienas šios markės automobilis – užtat koks: 440 km/val. greitis dar ne viskas
2025 m. rugpjūčio 17 d. 21:54
Viktoras Žvinys
Lrytas Premium nariams
Kaina prasideda maždaug nuo 100 tūkst. eurų, dažniausiai pasitaikančios spalvos – juoda, pilka arba raudona. Taip atrodo prabangių automobilių parkas Lietuvoje.
prabangūs automobiliai
aston martin
Regitra
