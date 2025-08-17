Žinios, kurios šviečia.
Šiuo metu Lietuvoje įregistruotas tik vienas šios markės automobilis – užtat koks: 440 km/val. greitis dar ne viskas

2025 m. rugpjūčio 17 d. 21:54
Viktoras Žvinys
Kaina prasideda maždaug nuo 100 tūkst. eurų, dažniausiai pasitaikančios spalvos – juoda, pilka arba raudona. Taip atrodo prabangių automobilių parkas Lietuvoje.
