AutoRinka

Europoje pasirodys „Tesla“ konkurentas su 600 km nuvažiuojamu atstumu

2025 m. rugpjūčio 25 d. 11:13
Elektromobilis „Hongqi EHS5“ bus pristatytas IAA automobilių parodoje Miunchene, o netrukus po to jis bus pradėtas pardavinėti keliose ES šalyse už maždaug 45 000 eurų kainą. Apie tai praneša svetainė Motor.es.
Premium klasės prekės ženklas FAW Hongqi jau parduoda Europoje keletą elektrinių modelių. 
Kaip žinoma, būtent ši kompanija gamina prabangiausius ir brangiausius kinietiškus automobilius, o Xi Jinping važinėja būtent Hongqi automobiliu.
Elektrinis krosoveris Hongqi EHS5 (Kinijoje jis žinomas pavadinimu Tiangong 06) – 4,75 metro ilgio premium klasės modelis, kuris mes iššūkį Tesla Model Y. Jis turi aukštą variklio gaubtą, siaurus žibintus ir išlenktą stogą.
Kaip ir „Tesla“, „Hongqi EHS5“ salone nėra įprasto prietaisų skydelio – visi rodmenys rodomi centriniame 15,6 colių jutikliniame ekrane. 
Bagažinės tūris yra 472–1611 litrai. Komplektacija apima elektrinį paketą ir automatinį parkavimo pilotą.
Naujasis „Hongqi EHS5“ šiuo metu gaminamas 282 AG galinės traukos ir 560 AG visos traukos versijomis. Elektromobilis siūlomas su 62 ir 85 kW∙h talpos baterijomis, o jo nuvažiuojamas atstumas siekia 600 km.
Šaltinis: focus.ua
