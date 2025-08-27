Kinijos elektromobilių gamintojas uždraudė parduoti savo automobilius Rusijoje

Pasak jo, „Zeekr“ partneriams nepateikė draudimo priežasčių ir taip pat neinformavo apie galimas baudas už pažeidimus.
Šio prekės ženklo elektromobiliai Rusijoje iki šiol buvo gana paklausūs.
2023 m. Rusijoje parduodamų naujų automobilių rinkoje Kinijos gamintojų dalis sudarė apie 50 %, o antroje vietoje liko „AvtoVAZ“ su maždaug trečdaliu rinkos.
Likusią dalį užėmė kiti vietiniai gamintojai bei iš šalies pasitraukusių bendrovių modeliai.
Gruodžio mėnesį Kinijos automobilių dalis dar labiau išaugo – jie sudarė daugiau nei 60 % visų parduotų automobilių (119,45 tūkst. vienetų), o į populiariausių dešimtuką pateko net aštuoni Kinijos prekių ženklai.
Tuo tarpu „AvtoVAZ“ dalis smuko iki 28,5 %, rodo „Avtostat“ duomenys.
Iš viso 2023 m. Kinija į Rusiją eksportavo apie 800 tūkst. automobilių – penkis kartus daugiau nei 2022-aisiais.
Šaltinis: korrespondent.net