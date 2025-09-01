Buvo uždarytas 7 metus: ir vėl atnaujino eismą Kazbėjų tiltu

Po remonto Kazbėjų tiltu vėl gali vykti dvipusis eismas. Transporto priemonių svoris ribojamas iki 5 tonų, aukštis – iki 3 metrų.
Remonto metu pakeista Kazbėjų tilto plieninė kniedyta perdanga, restauruota briaunota arkinė santvara (laikančioji konstrukcija), išsaugotos vertingosios statinio savybės. Kazbėjų tilto remonto darbų vertė – 1,124 mln. eurų.
„Šis tiltas yra išskirtinis ne tik technine, bet ir kultūrine prasme. Dėl to negalėjome rinktis paprastesnio kelio ar kompromisų. Derinome modernias inžinerines technologijas su tarpukario konstrukcijoms būdingais sprendiniais, o kai kuriems darbams teko ieškoti ir laukti specialiai šiam tiltui gamintos tinkamos ąžuolo medienos.
Tokiems sprendimams reikėjo daugiau laiko, bet tai buvo būtina, jei norime turėti patvarų ir autentišką statinį“, – sakė darbus atlikusios bendrovės „YIT Lietuva“ generalinis direktorius Kęstutis Vanagas.
36 m ilgio tiltas per Vokės upę pastatytas tarpukario pabaigoje, praėjusio amžiaus 4-ajame dešimtmetyje.
Po Antrojo pasaulinio karo jis remontuotas, tačiau išvaizdos nekeitė – konstrukciją iki pat remonto pradžios sudarė medinė važiuojamoji dalis, monolitinės krantinių atramos ir dvi plieninės kniedytos erdvinės sijos.
Artimiausiu metu numatoma sutvarkyti ir kelią iki Kazbėjų tilto – Senojo Gardino plentą nuo V.A.Graičiūno g. iki Kazbėjų tilto ir Kazbėjų gatvę.
rekonstrukcijaVokės upėtiltas
