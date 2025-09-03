„Amazon“ žengia į naują erą: pardavinės automobilius

Pagal šį partnerystės susitarimą klientai minėtoje svetainėje gali peržiūrėti tūkstančius „Hertz“ naudotų automobilių, skelbia „Žinių radijas“.
Taip pat elektroniniu būdu bus galima pasirašyti ir dokumentus, užbaigti pirkimą ir išsirinktą automobilį pasiimti įmonės mašinų nuomos vietose. Tai – panaši patirtis, tarsi užsisakius vieną ar kitą daiktą internetu.
Tiesa, kol kas tai galės daryti tik tie klientai, kurie gyvena 75 mylių spinduliu nuo keturių pradinių šio projekto miestų JAV: Dalaso, Hiustono, Los Andželo ir Sietlo.
Visa tai žymi ir naują „Amazon“ automobilių verslo plėtrą.
Anksčiau pirkėjai galėjo peržiūrėti skaitmeninius skelbimus ir palyginti kainas, tačiau tiesiogiai įsigyti automobilių galima nebuvo.
„Hertz“ per „Amazon Auto“ pirmiausia išpardavinės savo sertifikuotus naudotus automobilius, kurie prieš tai buvo naudojami kompanijos automobilių nuomos padaliniuose.
Tokių parduodamų automobilių per metus būna šimtai tūkstančių.