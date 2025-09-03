Vilniuje – didžiausias Baltijos regiono kelių infrastruktūros forumas „Road to the Future 2025“: Lietuva taps Baltijos kelių inovacijų epicentru

Didžiausias kelių infrastruktūros forumas Baltijos regione – jau 31-asis, o į Lietuvą grįžo po dvylikos metų pertraukos.
„Forumo metu diskutuosime bei klausysimės pranešimų apie verslo vaidmenį šiandienos ir rytojaus kontekste, apie kelių kaip ateities mobilumo užtikrinimą, apie valstybės ir privataus kapitalo galimybes dirbti kartu užtikrinant kelių sektoriaus plėtros poreikius. Šiandienos globalių saugumo iššūkių kontekste plėsime tokius svarbius šios srities aspektus kaip karinis mobilumas, susisiekimo infrastruktūros atsparumas prieš hibridines ir karines grėsmes, apie transporto koridorius, kurie turi užtikrinti spartesnį, geresnį ir greitesnį prekių, žmonių bei karinės paskirties krovinių gabenimą“, – sako laikinasis susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis.
Pasak „Via Lietuva“ vadovo Martyno Gedaminsko, tokio masto renginys yra ne tik profesinis susitikimas, bet ir strateginė galimybė Lietuvai įtvirtinti savo lyderystę regione.
„Ši konferencija – didžiausias Baltijos regiono kelių infrastruktūros renginys ir unikali platforma, kurioje brėžiama transporto sektoriaus ateitis. Lietuvai tai – ypatinga galimybė parodyti savo lyderystę, telkti partnerius ir kartu formuoti saugesnių, tvaresnių bei inovatyvesnių kelių ateitį visam regionui“, – sako M. Gedaminskas.
Nuo ateities iššūkių iki žaliųjų inovacijų galimybių
Konferencijoje ypatingas dėmesys bus skiriamas kelių sektoriaus ateities iššūkiams ir galimybėms. Diskusijose ir pranešimuose bus nagrinėjamos tokios temos kaip dirbtinio intelekto ir skaitmenizacijos taikymas kelių infrastruktūroje. Taip pat gvildenami dekarbonizacijos iššūkiai ir žaliųjų inovacijų galimybės. Be to, bus apžvelgiama išmaniųjų miestų vizija bei mobilumo ateities sprendimai.
Taip pat bus pristatomos ir kitos strateginės kryptys, formuojančios regiono kelių politiką. Susisiekimo viceministras Roderikas Žiobakas pristatys jau 2026 metais pradėsiantį veikti Valstybinį kelių fondą, o visų trijų Baltijos valstybių ir Lenkijos kelių administracijų vadovai diskutuos apie „Via Baltica“ projekto plėtrą. Lietuvos kariuomenės atstovas Karolis Zikaras apžvelgs Kelių infrastruktūros istorinę reikšmę karinių konfliktų kontekste, o jungtinė ekspertų komanda diskutuos apie alternatyviųjų degalų tinklo plėtrą Baltijos regione.
Konferencijoje pranešimus skaitys tarptautiniu mastu pripažinti ekspertai – dirbtinio intelekto ir ateities įgūdžių žinovas Christian Kromme iš Nyderlandų, taip pat išmaniųjų miestų vizionierius, urbanistas švedas Alexander Ståhle. Transporto sistemų tendencijas atskleis buvęs Tarptautinio transporto forumo vadovas José Viegas iš Portugalijos. Įžvalgomis dalysis ir ekonomistas bei futuristas Kjell A. Nordström iš Švedijos bei PIARC generalinio sekretoriaus pavaduotojas Robin Sébille iš Prancūzijos.
Lietuvos pažangą konferencijoje pristatys „Via Lietuva“ vadovas Martynas Gedaminskas, ICDS gynybos ekspertas Tomas Jermalavičius, „Rail Baltica“ veiklos vadovas Marius Narmontas, Susisiekimo, Vidaus reikalų, Švietimo ir sporto, Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos kariuomenė, oro ir jūrų uostai, o naujausias europines perspektyvas atskleis „Autobahn GmbH vadovas dr. Micahel Güntner iš Vokietijos.
Svarbiomis temomis diskutuos aukščiausio lygio vadovai
Konferencijos metu vyks ir aktualios panelinės diskusijos, kuriose dalyvaus transporto, miesto planavimo, inovacijų bei ekonomikos ekspertai iš Baltijos šalių ir visos Europos. Diskusijų temos apims strateginius transporto projektus, miestų ateities vizijas, darnaus judumo sprendimus, intermodalumo plėtrą, alternatyviųjų degalų infrastruktūrą bei ekonomines perspektyvas kelių sektoriuje.
Tarp dalyvių – aukščiausio lygio vadovai, politikos formuotojai ir tarptautiniai ekspertai, kurie pasidalins įžvalgomis apie ateities mobilumo iššūkius ir galimybes, bendradarbiavimo svarbą bei Baltijos regiono transporto sektoriaus strateginę kryptį. Diskusijos suteiks unikalią galimybę susipažinti su naujausiomis tendencijomis ir sprendimais, formuojančiais regiono transporto ateitį.
Šį, kas ketverius metus vykstantį renginį, organizuoja Baltijos šalių kelininkų asociacija (BRA) ir jai pirmininkaujanti „Via Lietuva“. Daugiau informacijos apie renginį oficialiame tinklalapyje www.ibrc2025.com.