Iki šiol Lietuvoje ir daugelyje kitų ES šalių buvo įprasta parduoti automobilį neturint TA. Pirkėjas tapdavo atsakingas už transporto priemonės paruošimą, o dažnu atveju tik po sandorio paaiškėdavo, kad reikalingi dideli remontai ar investicijos. Tai sudarydavo sąlygas nesąžiningai prekybai: į rinką patekdavo „neaiškios būklės“ automobiliai, o pirkėjai jausdavosi apgauti.
„Įsigaliojus reglamentui, tokios praktikos nebeliks. Tai bus akivaizdus žingsnis skaidresnės rinkos link – pirkėjas galės būti tikras, kad automobilis bent jau atitinka bazinius saugumo ir aplinkosaugos standartus. Pardavėjams teks prisiimti daugiau atsakomybės ir užtikrinti, kad jų siūloma transporto priemonė yra techniškai tvarkinga. Tai sudarys sąlygas sąžiningesnei konkurencijai ir sumažins neskaidrios prekybos atvejų“, – komentuoja naudotų automobilių pardavimo bendrovės „Longo LT“ vadovas Paulius Valiukėnas.
Laikinas pasiūlos šuolis
Ekspertas prognozuoja, kad iki naujosios tvarkos įsigaliojimo rinka gali patirti laikinas svyravimus. Dalis savininkų, ypač turinčių senesnius ar prastesnės techninės būklės automobilius, skubės juos parduoti dar iki TA galiojimo pabaigos, taip siekdami išvengti remonto ar papildomų išlaidų. Tokiu laikotarpiu galima tikėtis pigesnių, bet rizikingesnių pasiūlymų.
„Toks laikinas efektas yra neišvengiamas. Tačiau ilgainiui ši prievolė paskatins savininkus labiau rūpintis savo automobilių technine būkle. Jei nori parduoti – turėsi užtikrinti, kad automobilis praeina TA. Tai paskatins rinkoje cirkuliuoti daugiau prižiūrėtų transporto priemonių“, – tikina P. Valiukėnas.
Anot jo, šis reglamentas turės teigiamą įtaką visai transporto sistemai. Jei automobilis nepraeina TA dėl taršos ar rimtų defektų, jis negalės būti parduotas tol, kol bus sutvarkytas. Tai ilgainiui mažins aplinkos taršą, gerins kelių eismo saugumą ir skatins savininkus labiau prižiūrėti savo transporto priemones.
„Tai ne tik pirkėjų garantijos, bet ir ilgalaikis indėlis į šalies automobilių parko atsinaujinimą. O tai reiškia saugesnius kelius, mažesnį taršos lygį ir labiau prižiūrėtą transportą“, – aiškina P. Valiukėnas.
Didžiausią iššūkį patirs pardavėjai
Didžiausią pokytį pajus prekybininkai, kurie iki šiol galėjo pasiūlyti automobilius be TA. Jie turės investuoti į transporto priemonių paruošimą, remontą ir techninę apžiūrą. Tai pareikalaus laiko, papildomų finansinių resursų, o mažesni pardavėjai gali net pasitraukti iš rinkos.
„Jie privalės keisti savo verslo modelį – negalės parduoti automobilio be TA. Vieniems tai reikš rimtą iššūkį, kitiems – gal net veiklos pabaigą. Laimės tie, kurie pasiruošę veikti skaidriai“, – įsitikinęs P. Valiukėnas.
Tuo metu „Longo LT“ visi automobiliai pereina daugiau nei 150 punktų patikrą, yra paruošiami techninio centro specialistų ir tik tada pasiūlomi klientams. Todėl, bendrovės vadovo teigimu, šis reglamentas įmonei nesukels papildomų iššūkių, priešingai – suvienodins konkurencines sąlygas.
Pirkėjams – paprastesnis procesas
Didžiausią naujosios tvarkos naudą pajus pirkėjai. Jie įgis daugiau saugumo ir garantijų, kad automobilis bent jau atitinka minimalius techninius reikalavimus.
„Aišku, TA negarantuoja, kad automobilis bus visiškai be defektų, tačiau ji užtikrina, kad transporto priemonė pasiekia bazinius saugumo ir aplinkosaugos standartus. Tai reiškia mažiau rizikos, mažiau netikėtų išlaidų iškart po įsigijimo. Pirkėjui procesas taps paprastesnis, skaidresnis ir saugesnis – jis galės daugiau dėmesio skirti automobilio istorijai, eksploatacijos kaštams, draudimui“, – teigia P. Valiukėnas.
Skaidresnė rinka
Reglamentas reikšmingai sumažins nesąžiningos prekybos atvejus. Iki šiol dažnai pasitaikydavo situacijų, kai automobiliai parduodami be TA, o pirkėjas tik vėliau sužinodavo apie rimtus trūkumus. Naujoji tvarka tokias galimybes eliminuos – parduoti automobilį bus galima tik su galiojančia TA.
„Tai nebus panacėja nuo visų apgaulės formų, tačiau rizika įsigyti techniškai netvarkingą automobilį ženkliai sumažės. Tai prisidės prie skaidresnės ir sąžiningesnės naudotų automobilių rinkos kūrimo“, – apibendrina P. Valiukėnas.
